Зырянов продлил контракт с ФК "Зенит-2"

Константин Зырянов продолжит выступать в роли играющего тренера в санкт-петербургском "Зените-2". Футболист продлил контракт на 1 год.





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"Константин уже на сборах с "Зенитом-2". Он подписал новый контракт на год, его функционал останется прежним", - сказал агент игрока Сергей Базанов.В будущем сезоне "Зенит-2" выступит в ФНЛ.