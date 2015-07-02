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    Зырянов продлил контракт с ФК "Зенит-2"

    Константин Зырянов продолжит выступать в роли играющего тренера в санкт-петербургском "Зените-2". Футболист продлил контракт на 1 год.

    "Константин уже на сборах с "Зенитом-2". Он подписал новый контракт на год, его функционал останется прежним", - сказал агент игрока Сергей Базанов.

    В будущем сезоне "Зенит-2" выступит в ФНЛ.
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    Источник: Бобсоккер

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    02.07.2015 14:20
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    Комментарии40
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      Рейтинг: +1430

      нoГГано 4 июля 2015, 21:31

      Костя человечище ! один из самых уважаемых мной сборников.

      0
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      Рейтинг: +254

      KAFA2525 4 июля 2015, 14:13

      Здоровьечка КОНСТАНТИНУ!!!

      0
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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 4 июля 2015, 09:12

      На двух ставках...

      0
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      Рейтинг: +125

      pickapick 2 июля 2015, 19:48

      Вот и Сашу Кержакова надо туда. Будут два играющих тренера

      0
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      Рейтинг: +77

      MALOY74 2 июля 2015, 19:44

      может пора завязать с футболом

      0
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      Рейтинг: +1599

      TheDDS 2 июля 2015, 19:43

      Лучше там, чем постоянно в Евро кубка позорится

      0
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      Рейтинг: +254

      KAFA2525 > TheDDS 4 июля 2015, 14:15

      Позорится спамька… и регулярно…

      0
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      Рейтинг: +122

      ULTRASteam 2 июля 2015, 19:17

      Зыря красава не увядает духом и молодым опыт передает!

      2
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      Рейтинг: +433

      magnum3000 2 июля 2015, 19:11

      Старина,достойный уважения игрок и человек!

      3
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      Рейтинг: +71

      auersmacher 2 июля 2015, 19:00

      Один из немногочисленных российских футболистов, перед которым нужно снять шляпу. Всегда бился отдавался игре. И "Торпедо " в своё время тащил и в "Зените" не потерялся, и в сборной играл более, чем достойно!

      3
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      Рейтинг: +2123

      Sem25 2 июля 2015, 18:42

      Очевидно желание Питера подтянуть свою молодежь к основе. Логичное решение.

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