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Суперкубок Италии
Результаты
Результаты матчей Суперкубок Италии 2025-2026
Суперкубок Италии (2025/2026), Финал
22 декабря, 22:00
Наполи
2 : 0
Болонья
Завершен
Суперкубок Италии (2025/2026), 1/2 финала
19 декабря, 22:00
Болонья
1 : 1
Интер
Завершен
18 декабря, 22:00
Наполи
2 : 0
Милан
Завершен
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