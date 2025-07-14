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Заур Хапов
Новости
Заур Хапов - новости
Россия
21 октября 1964 (62)
Тренер
Статистика
Новости
Тренер «Локомотива» передал мошенникам более 11 миллионов рублей
2025.07.14 14:53
5
Тренер «Локомотива» удивлен выбором нового клуба для Антона Миранчука
2024.09.08 20:47
1
Стало известно, кто готовит «Локомотив» к матчу с «Торпедо» после увольнения Циннбауэра
2022.10.11 12:43
Хапов: «Уход Рыбуса пройдет для «Локомотива» безболезненно»
2022.06.19 13:43
1
Хапов: «Цели «Локомотива» на сезон – выигрывать все трофеи»
2022.06.19 10:57
3
Тренер «Локомотива» Хапов назвал цели команды на следующий сезон
2022.06.18 15:38
2
Хапов и Комппер останутся в «Локомотиве». Нового тренера не будет (Metaratings)
2022.05.17 11:39
1
Черевченко: «Удивился, когда Хапов стал тренером «Локо». Он позвонил и сказал: «Ты чего меня не поздравляешь?»
2022.05.17 10:03
Видео
Хапов: «Гилерме осознает, что ошибся в веселой игре с «Динамо»
2022.05.14 19:58
5
Хапов сказал, что «Локомотив» назовет имя нового главного тренера
2022.05.08 21:52
Хапов – после ничьей с «Сочи»: «Все могло сложиться для «Локомотива» еще хуже»
2022.04.17 21:18
1
Тренер «Локо» Хапов – после разгрома от «Ростова»: «17-часовая дорога сказалась, но это не основная причина поражения»
2022.04.11 10:32
7
Лоськов и Пашинин отстранены от работы с основной «Локомотива» («Чемпионат»)
2022.04.05 11:52
6
Фанаты «Локо» – о Хапове: «Сюрприз. На встрече с активом боссы обозначили, что до лета будет работать тройка Лоськов, Пашинин, Комппер»
2022.04.05 09:16
Семин – о назначении Хапова главным тренером «Локомотива»: «Очень хороший и правильный шаг»
2022.04.05 00:26
2
Тренерская лицензия категории «А-УЕФА» – одна из причин назначения Хапова главным тренером «Локомотива»
2022.04.04 23:27
1
Хапов: «Спасибо за доверие. Приложим все усилия, чтобы «Локомотив» показывал красивый и качественный футбол»
2022.04.04 21:58
«Локомотив» назначил Хапова главным тренером из-за лучшего контакта с Комппером («Чемпионат»)
2022.04.04 21:21
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