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Тренерская лицензия категории «А-УЕФА» – одна из причин назначения Хапова главным тренером «Локомотива»

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн объяснил, почему клуб назначил Заура Хапова на пост главного тренера.

«Согласно регламенту РПЛ мы были обязаны назначить главного тренера без приставки «и.о.» в течение 30 дней.

У Заура Хапова есть тренерская лицензия категории «А-УЕФА», сегодня РФС официально разрешил тренерам с такой лицензией замещать должность главного тренера.

Заур Хапов работает в тренерском штабе «Локомотива» с 2016 года, отлично зарекомендовал себя как тренер наших вратарей, много работал с молодежью клуба, что стало важным фактором с учетом нашей ставки на молодых футболистов.

Кроме того, у Заура отличное взаимопонимание с Марвином Комппером, который, как и ранее, будет проводить подготовку команды к матчам», – сказал Цорн.

  • «Локомотив» занимает 5-е место в таблице РПЛ.
  • Хапов сменил на посту главного тренера Маркуса Гисдоля.

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Источник: сайт «Локомотива»

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04.04.2022 23:27
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