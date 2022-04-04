Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Тренерская лицензия категории «А-УЕФА» – одна из причин назначения Хапова главным тренером «Локомотива»

Тренерская лицензия категории «А-УЕФА» – одна из причин назначения Хапова главным тренером «Локомотива»

4 апреля 2022, 23:27
1

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн объяснил, почему клуб назначил Заура Хапова на пост главного тренера.

«Согласно регламенту РПЛ мы были обязаны назначить главного тренера без приставки «и.о.» в течение 30 дней.

У Заура Хапова есть тренерская лицензия категории «А-УЕФА», сегодня РФС официально разрешил тренерам с такой лицензией замещать должность главного тренера.

Заур Хапов работает в тренерском штабе «Локомотива» с 2016 года, отлично зарекомендовал себя как тренер наших вратарей, много работал с молодежью клуба, что стало важным фактором с учетом нашей ставки на молодых футболистов.

Кроме того, у Заура отличное взаимопонимание с Марвином Комппером, который, как и ранее, будет проводить подготовку команды к матчам», – сказал Цорн.

  • «Локомотив» занимает 5-е место в таблице РПЛ.
  • Хапов сменил на посту главного тренера Маркуса Гисдоля.

Регистрируйтесь за минуту и получите 1000 рублей бесплатно от Bettery

Еще по теме:
Тюкавин пропустит московское дерби
Агент сказал, может ли Монтес остаться в «Локомотиве»
Галактионов ответил на вопрос о вылете «Локомотива»
Источник: сайт «Локомотива»
Россия. Премьер-лига Локомотив Хапов Заур Цорн Томас
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
PAREVG.
1649112392
По сути. он будет просто числится главным тренером. а по факту - ничего не изменится.
Ответить
Главные новости
Еще один зенитовец может уехать в «Аль-Садд»
21:50
1
Стало известно, сколько Мостовой будет зарабатывать в «Локо»
21:36
Мостовой больше не сыграет за «Зенит»
20:46
7
«Зенит» объявил об уходе Ду Кейроса
20:29
4
Кубок России. «Краснодар» по пенальти победил «Факел»
20:12
6
«Челси» договорился о продаже Энцо за 125 миллионов
19:01
«Спартак» заинтересовался вингером из Лиги 1
18:43
6
Кубок России. «Акрон» победил «Локомотив» по пенальти
18:24
19
Орлов заявил о перестройке в «Зените»
17:48
16
«Атлетико» принял решение по Альваресу
17:21
2
Все новости
Все новости
ФотоВ ЦСКА рассказали о состоянии Мойзеса
22:14
Баринову готовят визу для вылета в Европу
21:58
Клуб Гаттузо избавился от экс-спартаковца
21:43
Галактионов определил ответственного в удручающем старте «Локомотива»
21:14
3
У «Краснодара» на старте сезона девять побед из девяти
20:19
2
«Динамо» покупает еще одного латиноамериканца
19:58
1
Раскрыт новый клуб экс-спартаковца Рябчука
19:41
2
«Спартак» заинтересовался вингером из Лиги 1
18:43
6
Онугха – о матчах сборной России: «Какой смысл их смотреть?»
18:35
4
Орлов заявил о перестройке в «Зените»
17:48
16
Глушаков оценил отставание «Спартака» от «Краснодара» в борьбе за чемпионство
17:06
1
Канчельскис сказал, может ли «Локомотив» оказаться в борьбе за выживание
16:49
1
ФотоКлуб РПЛ подписал хавбека сборной Армении
16:27
1
Радимов намеком ответил тренеру «Балтики» на слова о фриках
16:12
6
Познер оценил, как далеко российский футбол отстал от европейского
15:46
30
Стало известно решение «Ромы» по покупке Энрике у «Зенита»
15:33
13
Экс-футболист сборной России начал карьеру актера
15:16
1
Фанатов «Факела» жестко наказали после матча с «Зенитом»
14:53
28
Орлов – о критике пенальти в Воронеже: «Предвзятое отношение москвичей – это ясно»
14:45
29
«Матч ТВ» покажет только две игры 7-го тура РПЛ
14:38
12
Батраков получил важное предупреждение
14:15
1
«Галатасарай» едва не подписал еще одного россиянина
14:09
3
У «Рубина» сорвался трансфер нападающего
13:52
Агент Головина, которым интересуется «Зенит», сказал, может ли игрок уйти из «Монако»
13:42
1
Клуб РПЛ хочет подписать защитника ЦСКА
13:30
«Факел» обратился в РФС по эпизоду с пенальти в игре с «Зенитом»
13:19
16
Аргентинский клуб хочет купить хавбека ЦСКА
12:57
2
Орлов разобрал эпизод с пенальти в пользу «Зенита» в игре с «Факелом»
12:46
21
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+