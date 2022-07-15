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    Леонид Федоров

    Тренер
    Имя Леонид
    Отчество Владимирович
    Фамилия Федоров
    Команда Чертаново (мол)
    Гражданство Россия
    Дата рождения 28 января 1963
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    10.03.2023 Чертаново (мол) 2 : 0 Урал (мол) Россия. МФЛ, 1 тур
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Чертаново (мол) 28 9 6 13
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    15.07.2022 Краснодар (мол) 0 : 2 Чертаново (мол)
    22.07.2022 Чертаново (мол) 2 : 2 Ростов (мол)
    26.07.2022 Чертаново (мол) 3 : 3 Сочи (мол)
    29.07.2022 Академия Кубань 2 : 4 Чертаново (мол)
    05.08.2022 Ахмат (мол) 4 : 1 Чертаново (мол)
    11.08.2022 Факел (мол.) 1 : 2 Чертаново (мол)
    19.08.2022 Чертаново (мол) 3 : 0 Химки (мол)
    26.08.2022 Чертаново (мол) 1 : 2 Динамо (мол)
    02.09.2022 Локомотив (мол) 1 : 2 Чертаново (мол)
    09.09.2022 Чертаново (мол) 2 : 2 Краснодар (мол)
    16.09.2022 Ростов (мол) 2 : 1 Чертаново (мол)
    30.09.2022 Сочи (мол) 4 : 5 Чертаново (мол)
    07.10.2022 Чертаново (мол) 0 : 1 Академия Кубань
    14.10.2022 Чертаново (мол) 0 : 0 Ахмат (мол)
    21.10.2022 Чертаново (мол) 2 : 1 Факел (мол.)
    28.10.2022 Химки (мол) 4 : 3 Чертаново (мол)
    04.11.2022 Чертаново (мол) 0 : 4 Локомотив (мол)
    11.11.2022 Динамо (мол) 0 : 2 Чертаново (мол)
    10.03.2023 Чертаново (мол) 2 : 0 Урал (мол)
    17.03.2023 Зенит (мол) 0 : 0 Чертаново (мол)
    31.03.2023 Чертаново (мол) 0 : 0 Спартак М (мол)
    07.04.2023 Строгино (мол) 0 : 0 Чертаново (мол)
    14.04.2023 Чертаново (мол) 0 : 0 ЦСКА (мол)
    21.04.2023 Спартак М (мол) 0 : 0 Чертаново (мол)
    28.04.2023 Чертаново (мол) 0 : 0 Зенит (мол)
    05.05.2023 Урал (мол) 0 : 0 Чертаново (мол)
    12.05.2023 Чертаново (мол) 0 : 0 Строгино (мол)
    19.05.2023 ЦСКА (мол) 0 : 0 Чертаново (мол)
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