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Леонид Федоров
Статистика
Леонид Федоров - статистика
Россия
28 января 1963 (63)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Россия. МФЛ 2022/2023
Россия. М-лига 2021/2022
Россия. Молодежное первенство 2020/2021
Команда
И
В
П
Н
Чертаново (мол)
28
10
12
6
Россия. МФЛ, 10 тур
ЦСКА (мол)
1 : 0
19.05.2023
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Чертаново (мол)
2 : 3
12.05.2023
Строгино (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Урал (мол)
2 : 2
05.05.2023
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Чертаново (мол)
3 : 3
28.04.2023
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 6 тур
Спартак М (мол)
2 : 0
21.04.2023
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 5 тур
Чертаново (мол)
2 : 4
14.04.2023
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 4 тур
Строгино (мол)
0 : 4
07.04.2023
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 3 тур
Чертаново (мол)
2 : 3
31.03.2023
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 2 тур
Зенит (мол)
1 : 0
17.03.2023
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 1 тур
Чертаново (мол)
2 : 0
10.03.2023
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 18 тур
Динамо (мол)
0 : 2
11.11.2022
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 17 тур
Чертаново (мол)
0 : 4
04.11.2022
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 16 тур
Химки (мол)
4 : 3
28.10.2022
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 15 тур
Чертаново (мол)
2 : 1
21.10.2022
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 14 тур
Чертаново (мол)
0 : 0
14.10.2022
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 13 тур
Чертаново (мол)
0 : 1
07.10.2022
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 12 тур
Сочи (мол)
4 : 5
30.09.2022
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 11 тур
Ростов (мол)
2 : 1
16.09.2022
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Чертаново (мол)
2 : 2
09.09.2022
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Локомотив (мол)
1 : 2
02.09.2022
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Чертаново (мол)
1 : 2
26.08.2022
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Чертаново (мол)
3 : 0
19.08.2022
Химки (мол)
Россия. МФЛ, 6 тур
Факел (мол)
1 : 2
11.08.2022
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 5 тур
Ахмат (мол)
4 : 1
05.08.2022
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 4 тур
Кубань (мол)
2 : 4
29.07.2022
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 3 тур
Чертаново (мол)
3 : 3
26.07.2022
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 2 тур
Чертаново (мол)
2 : 2
22.07.2022
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 1 тур
Краснодар (мол)
0 : 2
15.07.2022
Чертаново (мол)
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