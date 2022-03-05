Введите ваш ник на сайте
Зарегистрироваться
×
Спасибо! Опечатка отправлена редактору.
×
Выделите текст ошибки
×
Длина сообщения превышает допустимый размер
×
×
Вы можете редактировать свой комментарий только в течении 5 минут
×
Матчи
Букмекеры
Тексты
Новости
Статьи
Конкурс прогнозов
Вход
Россия
РПЛ
Первая лига
Кубок России
Вторая лига. Группа 1
Вторая лига. Группа 2
Вторая лига. Группа 3
Вторая лига. Группа 4
МФЛ
Сборная России
Лига чемпионов
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Лига Европы
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Лига конференций
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Англия
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок лиги
Кубок Англии
Италия
Серия А
Кубок Италии
Испания
Примера
Кубок Испании
Германия
Бундеслига
Кубок Германии
Франция
Лига 1
Кубок Франции
Евро-2024
Основное
Календарь
Результаты
Таблицы
Статистика
Сборные
Лига наций
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Другие
Австрия
Белоруссия
Бельгия
Бразилия
Нидерланды
Греция
Дания
Казахстан
Норвегия
Португалия
США
Турция
Украина
Чехия
Швейцария
Шотландия
Главная
Джесс Марш
Главные новости
Текст
Почему Хвича так крут в «Наполи» и можно ли его уже сравнивать с Марадоной? Нам рассказал об этом журналист из Италии
4
22:50
Григорян – игрокам «Матч ТВ»: «Нельзя же так очко раздвигать»
22:20
Слуцкий высказался об увольнении Бердыева из «Сочи»
21:54
Мане может уйти из «Баварии» из-за удара по лицу Сане
21:08
Овчинников назвал состав «Ростова» «товарно-пассажирским»: команда идет в РПЛ 2-й
2
Моя команда
Клуб
Сборная
Выберите турнир
Россия. Премьер-лига
Англия. Премьер-лига
Испания. Примера
Италия. Серия А
Германия. Бундеслига
Франция. Лига 1
Россия. Первая лига
Англия. Чемпионшип
Украина. Премьер-Лига
Выберите команду
Ахмат
Динамо
Зенит
Краснодар
Крылья Советов
Локомотив
Оренбург
Пари НН
Ростов
Сочи
Спартак
Торпедо
Урал
Факел
Химки
ЦСКА
Выберите сборную
Австралия
Австрия
Азербайджан
Албания
Алжир
Англия
Андорра
Аргентина
Армения
Белоруссия
Бельгия
Болгария
Боливия
Босния и Герцеговина
Бразилия
Буркина-Фасо
Венгрия
Венесуэла
Габон
Гамбия
Гана
Гвинея
Гвинея-Бисау
Германия
Гибралтар
Греция
Грузия
Дания
Доминика
Египет
Зимбабве
Израиль
Иран
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Кабо-Верде
Казахстан
Камерун
Канада
Катар
Кипр
Колумбия
Коморские Острова
Коста-Рика
Кот-д'Ивуар
Латвия
Литва
Лихтенштейн
Люксембург
Мавритания
Малави
Малайзия
Мали
Мальта
Марокко
Мексика
Молдавия
Мьянма
Нигерия
Нидерланды
Норвегия
Парагвай
Перу
Польша
Португалия
Россия
Румыния
Сан-Марино
Саудовская Аравия
Северная Ирландия
Северная Македония
Сенегал
Сербия
Словакия
Словения
Судан
США
Сьерра-Леоне
Тунис
Турция
Уганда
Украина
Уругвай
Уэльс
Фарерские острова
Финляндия
Франция
Хорватия
Черногория
Чехия
Чили
Швейцария
Швеция
Шотландия
Эквадор
Экваториальная Гвинея
Эстония
Эфиопия
Южная Корея
Ямайка
Япония
Все новости
23:10
Бензема повторил рекорд Рауля в «Реале»
Больше новостей, фото и видео в нашем телеграм-канале. Присоединяйтесь!
23:00
Фото
Дзюба посетил матч ЦСКА – СКА в Кубке Гагарина
22:30
Ролан Гусев охарактеризовал Абрамовича
21:42
Оффтоп
Расписание финала Кубка Гагарина
21:35
Дуду оценил шансы Малкома и Клаудиньо сыграть за сборную Бразилии
21:25
Где смотреть матч «Милан» – «Наполи»: 1/4 финала Лиги чемпионов
21:20
Оффтоп
КХЛ. ЦСКА выиграл серию со СКА и встретится с «Ак Барсом» в финале
21:00
Реклама
«Реал» против «Челси»! Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на топ-матч Лиги чемпионов
20:58
Анчелотти рассказал, с кем хочет сыграть в финале Лиги чемпионов
20:49
Тен Хаг хочет переманить в «Манчестер Юнайтед» самого дорогого игрока Англии
20:43
«Реал» – «Челси»: стартовые составы на 1/4 финала Лиги чемпионов
20:29
Оффтоп
Экс-хоккеист «Адмирала»: «Русские – законченные алкоголики, пьют до чертиков»
9
20:24
Ледяхов объяснил спад «Спартака»
1
20:19
Сазонов ответил, почему предпочел Грузию России
7
20:11
Дуду объяснил фразу «Гинер все купил» завистью соперников ЦСКА
1
19:56
Рианчо дал совет Карпину, что нужно сделать для выигрыша трофеев
1
19:55
Прогнозы и коэффициенты на матч «Реал» – «Челси»
19:54
Где смотреть матч «Реал» – «Челси»: 1/4 финала Лиги чемпионов
19:47
Игроки «Баварии» подрались после разгрома от «Манчестер Сити»
5
19:40
Сперцян прокомментировал интерес из Европы
19:09
В РФС рассказали, сколько туров пропустит судья Иванов
7
19:05
Стали известны претенденты на проведение Евро-2028 и Евро-2032
2
18:59
Оффтоп
МИД России запретил въезд в страну двум канадским фигуристкам
2
18:50
Владелец «Челси»: «Сегодня мы победим «Реал» со счетом 3:0»
6
18:39
Фанаты «ПСЖ» призвали уволить Гальтье из-за расистских высказываний: официальное заявление
1
18:28
Немецкий защитник из Серии А перейдет в клуб из России: агент подтвердил
1
18:20
«Базель» предложил 2 миллиона за 20-летнего россиянина
1
18:13
Иванов не будет судить в 23 туре РПЛ: он допустил 2 ошибки в пользу «Спартака» в игре с «Динамо»
8
Все новости
3
теста для вас
1
Какой вы футболист?
2
Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
3
Уехал футболист из РПЛ или нет?
Джесс Марш - новости
Тренер
Имя
Джесс
Фамилия
Марш
Гражданство
США
Дата рождения
8 ноября 1973
Статистика
Новости
14 февраля
14:41
«Саутгемптон» определился с новым главным тренером
6 февраля
19:55
«Лидс» уволил главного тренера
5 марта 2022
17:24
АПЛ. «Лидс» в дебютном матче Марша проиграл «Лестеру» и остался 16-м
28 февраля 2022
23:19
Фото
Марш – новый главный тренер «Лидса»
07:20
Экс-тренер «Лейпцига» Марш возглавит «Лидс» (Фабрицио Романо)
11 февраля 2022
16:32
Экс-тренер «Барселоны» Вальверде может возглавить «Лидс»
6 января 2022
19:54
Экс-тренер «Лейпцига» Марш отказал «Краснодару» («Спорт-Экспресс»)
5
17:54
«Краснодар» предложил Маршу возглавить клуб. В декабре его уволили из «Лейпцига» («Чемпионат»)
9
30 декабря 2021
21:57
Фонсека, Марш и Клеман – кандидаты на смену Ковача в «Монако» (Санти Ауна)
9 декабря 2021
17:51
«СЭ»: Черчесов – в числе кандидатов на пост тренера «Бешикташа»
4
5 декабря 2021
12:42
Марш покинул «Лейпциг». Тедеско – кандидат на замену
4
28 сентября 2021
00:48
AS: тренер «РБ Лейпциг» Марш не рассчитывает на Мориба. Его купили месяц назад за 16 миллионов
1
20 августа 2021
23:23
Бундеслига. «Лейпциг» впервые победил при Марше, разгромив «Штутгарт»
1
29 апреля 2021
11:20
Фото
Официально: Марш с лета возглавит «РБ Лейпциг»
3
28 апреля 2021
18:57
Bild: «Лейпциг» достиг предварительной договоренности с Маршем. Он сменит Нагельсмана
1
27 апреля 2021
17:46
Журналист Романо: тренер «Зальцбурга» Марш сменит Нагельсмана в «Лейпциге»
16 февраля 2021
11:16
Ван Боммел может заменить Розе на посту главного тренера менхенгладбахской «Боруссии»
1 декабря 2020
23:58
Марш: «Локомотив» обескуражил. Не предполагали, что их футболисты будут расставлены таким образом»
5
21:13
Тренер «Зальцбурга» Марш: «Мы будем играть за победу, а «Локомотив» – на ничью»
4
30 ноября 2020
22:48
Тренер «Зальцбурга» Марш: «Мы уважаем «Локомотив», который продемонстрировал выдающуюся игру против топ-клубов Европы»
1
Моб. версия
Возрастное ограничение
18+
Читайте нас:
Архив
О нас
Пользовательское соглашение