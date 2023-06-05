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Джесс Марш
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Джесс Марш - новости
Канада
США
8 ноября 1973 (52)
Тренер
Статистика
Новости
Тренер Канады после разгрома заявил, что его команда играла лучше Марокко
5 июля
4
Тренер сборной Канады оценил выход команды в 1/8 финала ЧМ-2026
29 июня
«Монако» выбирает между тремя тренерами
2023.06.05 21:00
«Саутгемптон» определился с новым главным тренером
2023.02.14 14:41
«Лидс» уволил главного тренера
2023.02.06 19:55
АПЛ. «Лидс» в дебютном матче Марша проиграл «Лестеру» и остался 16-м
2022.03.05 17:24
Фото
Марш – новый главный тренер «Лидса»
2022.02.28 23:19
Экс-тренер «Лейпцига» Марш возглавит «Лидс» (Фабрицио Романо)
2022.02.28 07:20
Экс-тренер «Барселоны» Вальверде может возглавить «Лидс»
2022.02.11 16:32
Экс-тренер «Лейпцига» Марш отказал «Краснодару» («Спорт-Экспресс»)
2022.01.06 19:54
5
«Краснодар» предложил Маршу возглавить клуб. В декабре его уволили из «Лейпцига» («Чемпионат»)
2022.01.06 17:54
7
Фонсека, Марш и Клеман – кандидаты на смену Ковача в «Монако» (Санти Ауна)
2021.12.30 21:57
«СЭ»: Черчесов – в числе кандидатов на пост тренера «Бешикташа»
2021.12.09 17:51
4
Марш покинул «Лейпциг». Тедеско – кандидат на замену
2021.12.05 12:42
4
AS: тренер «РБ Лейпциг» Марш не рассчитывает на Мориба. Его купили месяц назад за 16 миллионов
2021.09.28 00:48
1
Бундеслига. «Лейпциг» впервые победил при Марше, разгромив «Штутгарт»
2021.08.20 23:23
1
Фото
Официально: Марш с лета возглавит «РБ Лейпциг»
2021.04.29 11:20
3
Bild: «Лейпциг» достиг предварительной договоренности с Маршем. Он сменит Нагельсмана
2021.04.28 18:57
1
Журналист Романо: тренер «Зальцбурга» Марш сменит Нагельсмана в «Лейпциге»
2021.04.27 17:46
Ван Боммел может заменить Розе на посту главного тренера менхенгладбахской «Боруссии»
2021.02.16 11:16
Марш: «Локомотив» обескуражил. Не предполагали, что их футболисты будут расставлены таким образом»
2020.12.01 23:58
5
Тренер «Зальцбурга» Марш: «Мы будем играть за победу, а «Локомотив» – на ничью»
2020.12.01 21:13
4
Тренер «Зальцбурга» Марш: «Мы уважаем «Локомотив», который продемонстрировал выдающуюся игру против топ-клубов Европы»
2020.11.30 22:48
1
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