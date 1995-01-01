Марш – новый главный тренер «Лидса»

Бывший главный тренер «Лейпцига» Джесс Марш официально возглавил «Лидс».
Стороны заключили контракт до июня 2025 года.
48-летний американец сменил уволенного Марсело Бьелсу.
- Марш возглавлял «РБ Лейпциг» с июля по декабрь 2021 года.
- «Лидс» идет на 16-м месте в таблице АПЛ, набрав 23 очка в 26 турах.
- Серия команды без побед – 6 матчей (1 ничья и 5 поражений).
Экс-тренер «Лейпцига» Марш возглавит «Лидс» (Фабрицио Романо)
«Лидс» уволил Бьелсу после его четырех лет в клубе
АПЛ. «Тоттенхэм» на выезде разгромил «Лидс», у команды Бьелсы четыре поражения подряд