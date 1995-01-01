Экс-тренер «Лейпцига» Марш возглавит «Лидс» (Фабрицио Романо)

В «Лидсе» определились с заменой для уволенного Марсело Бьелсы.

Новым главным тренером команды станет Джесс Марш.

48-летний американец уже занимается оформлением разрешения на работу в АПЛ. О его назначении планируют объявить на этой неделе.

«Лидс» идет на 16-м месте в таблице АПЛ, набрав 23 очка в 26 турах.

Серия команды без побед – 6 матчей (1 ничья и 5 поражений).

Марш возглавлял «РБ Лейпциг» с июля по декабрь 2021 года.

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