Экс-тренер «Лейпцига» Марш возглавит «Лидс» (Фабрицио Романо)

В «Лидсе» определились с заменой для уволенного Марсело Бьелсы.
Новым главным тренером команды станет Джесс Марш.
48-летний американец уже занимается оформлением разрешения на работу в АПЛ. О его назначении планируют объявить на этой неделе.
- «Лидс» идет на 16-м месте в таблице АПЛ, набрав 23 очка в 26 турах.
- Серия команды без побед – 6 матчей (1 ничья и 5 поражений).
- Марш возглавлял «РБ Лейпциг» с июля по декабрь 2021 года.
«Лидс» уволил Бьелсу после его четырех лет в клубе
АПЛ. «Тоттенхэм» на выезде разгромил «Лидс», у команды Бьелсы четыре поражения подряд