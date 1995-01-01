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    Экс-тренер «Лейпцига» Марш возглавит «Лидс» (Фабрицио Романо)

    В «Лидсе» определились с заменой для уволенного Марсело Бьелсы.

    Новым главным тренером команды станет Джесс Марш.

    48-летний американец уже занимается оформлением разрешения на работу в АПЛ. О его назначении планируют объявить на этой неделе.

    • «Лидс» идет на 16-м месте в таблице АПЛ, набрав 23 очка в 26 турах.
    • Серия команды без побед – 6 матчей (1 ничья и 5 поражений).
    • Марш возглавлял «РБ Лейпциг» с июля по декабрь 2021 года.

    «Лидс» уволил Бьелсу после его четырех лет в клубе

    АПЛ. «Тоттенхэм» на выезде разгромил «Лидс», у команды Бьелсы четыре поражения подряд

    «Тоттенхэм» за 17 минут забил 3 гола «Лидсу»

    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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