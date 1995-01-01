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    «Краснодар» предложил Маршу возглавить клуб. В декабре его уволили из «Лейпцига» («Чемпионат»)

    «Краснодар» провел переговоры с бывшим главным тренером «Лейпцига» Джессом Маршем.

    «Руководство клуба переговорило с Маршем. Ответа тренер ещe не дал», – сообщил «Чемпионату» немецкий источник, знакомый с ситуацией.

    • Марш ушел из «Лейпцига» 5 декабря. Он тренировал команду с лета.
    • «Краснодар» объявил об отставке Гончаренко 5 января.
    • «Краснодар» могут временно возглавить Олег Кононов или Мурад Мусаев.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:54
    Комментарии5
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      Рейтинг: +13432

      ilichkadr 7 минут назад

      Уже и Рианчо -"великий" тренер напрашивается в главные тренеры.

      0
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      Рейтинг: +55931

      portero 12 минут назад

      не нравится мне эта идея... надеюсь утка от новостников.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5311

      Semenycch 43 минуты назад

      Интересный тренер. С Краснодаром у него может получиться.

      0
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      Рейтинг: +662

      Докторо123 1 час назад

      Петреску надо пригласить...Будет толк или нет , но будет веселее !

      0
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      Рейтинг: +19724

      JTherry 1 час назад

      у Марша 17 нулевых ничьих (!!!)... через сколько месяцев попросят его на выход..?)

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