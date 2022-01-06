«Краснодар» предложил Маршу возглавить клуб. В декабре его уволили из «Лейпцига» («Чемпионат»)

«Краснодар» провел переговоры с бывшим главным тренером «Лейпцига» Джессом Маршем.
«Руководство клуба переговорило с Маршем. Ответа тренер ещe не дал», – сообщил «Чемпионату» немецкий источник, знакомый с ситуацией.
- Марш ушел из «Лейпцига» 5 декабря. Он тренировал команду с лета.
- «Краснодар» объявил об отставке Гончаренко 5 января.
- «Краснодар» могут временно возглавить Олег Кононов или Мурад Мусаев.
Фонсека и Ди Франческо – кандидаты на пост тренера «Краснодара» («Матч ТВ»)
Источник: «Чемпионат»