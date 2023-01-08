Джесс Марш - статистика
Тренер
|Имя
|Джесс
|Фамилия
|Марш
|Гражданство
|США
|Дата рождения
|8 ноября 1973
|Имя
|Джесс
|Фамилия
|Марш
|Гражданство
|США
|Дата рождения
|8 ноября 1973
|Дата
|Матч
|Турнир
|15.03.2023
|Саутгемптон
|0 : 2
|Брентфорд
|Англия. Премьер-лига, 7 тур
|18.03.2023
|Саутгемптон
|3 : 3
|Тоттенхэм
|Англия. Премьер-лига, 28 тур
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Лидс
|3
|2
|0
|1
|Саутгемптон
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Матч
|08.01.2023
|Кардифф
|2 : 2
|Лидс
|18.01.2023
|Лидс
|5 : 2
|Кардифф
|28.01.2023
|Аккрингтон Стэнли
|1 : 3
|Лидс
|01.03.2023
|Саутгемптон
|1 : 2
|Гримсби Таун