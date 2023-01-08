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    Джесс Марш - статистика

    Тренер
    Имя Джесс
    Фамилия Марш
    Гражданство США
    Дата рождения 8 ноября 1973
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    15.03.2023 Саутгемптон 0 : 2 Брентфорд Англия. Премьер-лига, 7 тур
    18.03.2023 Саутгемптон 3 : 3 Тоттенхэм Англия. Премьер-лига, 28 тур
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Лидс 3 2 0 1
    Саутгемптон 1 0 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    08.01.2023 Кардифф 2 : 2 Лидс
    18.01.2023 Лидс 5 : 2 Кардифф
    28.01.2023 Аккрингтон Стэнли 1 : 3 Лидс
    01.03.2023 Саутгемптон 1 : 2 Гримсби Таун
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