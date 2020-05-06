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PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Команды
Мордовия
Марат Мустафин
Новости
Марат Мустафин - новости
Мордовия
Россия
25 мая 1971 (55)
Тренер
Статистика
Новости
Спортивный директор «Мордовии»: «В клубе задолженность за пять месяцев. Но ребята относятся с пониманием»
2020.05.06 17:47
Мухаметшин назначен и.о. главного тренера «Мордовии»
2019.10.25 15:59
Старший тренер «Мордовии»: «Мы вылетели в ПФЛ, но жизнь продолжается»
2017.05.21 00:27
9
Мустафин: «Игроки «Мордовии» не бойкотируют тренировки»
2017.02.03 00:16
Черышев отстранен от работы с «Мордовией»
2017.01.30 21:12
10
Мустафин: «Решающим моментом в игре стал гол «Анжи» из очевидного офсайда»
2016.05.15 19:13
Мустафин: «Мордовия» до последнего бьется за место под солнцем, нам отступать некуда»
2016.05.07 19:17
2
Мустафин: «Все вопросы по задолженностям перед игроками «Мордовии» решены»
2016.05.01 23:00
1
Мустафин: «Последние три игры «Мордовия» доказывает, что будет играть до последнего тура и воевать за очки»
2016.05.01 17:08
Мустафин: «Нам сказали, что с завтрашнего дня начнутся выплаты»
2016.04.27 17:20
1
Игроки «Мордовии» готовятся к матчу с «Ростовом» индивидуально
2016.04.27 12:52
3
Мустафин: «Мордовия» способна отбирать очки у топ-клубов»
2016.04.26 12:26
2
На пост главного тренера «Мордовии» претендуют 15 человек
2016.04.17 17:30
3
Мустафин: «После ЦСКА тяжело было привести ребят в чувство»
2016.04.15 23:47
1
Мустафин: «Взяли очко в тяжелой игре»
2016.04.15 21:15
Тренировочным процессом в «Мордовии» руководит гендиректор
2016.04.12 15:22
4
К игре с «Амкаром» «Мордовию» будет готовить Мустафин
2016.04.11 16:32
Директор «Мордовии» Бибиков будет руководить командой в матче с ЦСКА
2016.04.08 17:37
3
«Мордовия» и Гордеев достигли договоренности о расторжении контракта
2016.04.07 20:46
3
Бибиков: «Гордеев взял паузу, к игре с ЦСКА «Мордовию» будет готовить Мустафин»
2016.04.07 14:12
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