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Шон Дайч
Новости
Шон Дайч - новости
Англия
28 июня 1971 (55)
Тренер
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Новости
Публикации
У «Тоттенхэма» есть 5 кандидатов на пост главного тренера
9 марта
4
«Ноттингем Форест» уволил третьего главного тренера за сезон
12 февраля
3
«Ноттингем Форест» назначил нового главного тренера
2025.10.21 11:14
«Эвертон» назначил нового тренера – это не Моуринью
2025.01.11 12:24
В Англии раскрыли, возглавит ли Моуринью «Эвертон»
2025.01.09 22:31
1
Клуб АПЛ, думавший о приглашении Моуринью, уволил главного тренера
2025.01.09 20:00
Клуб АПЛ думает о назначении Моуринью
2025.01.08 19:40
1
Фото
Названы лучшие игрок и тренер АПЛ в апреле
2024.05.10 15:30
Тренер АПЛ запретил своим игрокам тренироваться в шапках и шарфах. После этого они победили
2023.02.05 16:14
3
Дайч дебютировал в «Эвертоне» с победы над «Арсеналом». Гол и ассист – у его бывших игроков по «Бернли»
2023.02.04 19:06
1
Фото
«Эвертон» назвал имя нового главного тренера
2023.01.30 17:12
2
«Эвертон» выбрал нового главного тренера
2023.01.27 14:14
1
«Эвертон» определил двух кандидатов на замену Лэмпарду
2023.01.23 23:55
«Эвертон» определил четырех кандидатов на замену Лэмпарду
2023.01.06 00:41
Клопп дольше всех из действующих тренеров возглавляет команду АПЛ
2022.04.16 11:58
«Бернли» уволил тренера Дайча. Он возглавлял команду с 2012 года
2022.04.15 13:23
1
Фото
Анчелотти и Сульшер номинированы на звание лучшего тренера АПЛ в декабре
2021.01.08 17:43
2
Главный тренер «Бернли»: «Лучше направлять деньги на разработку вакцины, чем сдавать постоянные тесты»
2021.01.08 08:46
1
Дайч – о самолете с баннером «Жизни белых важны»: «Считаю такие выходки неприемлемыми»
2020.06.23 07:19
3
Дайч: «Бернли» дает нам отстойное красное вино. Однажды я налил его Венгеру и заранее извинился»
2020.04.25 22:30
2
Видео
Дайч – тренер месяца в АПЛ
2020.03.17 14:12
Сульшер, Артета, Дайч и Уайлдер номинированы на звание лучшего тренера АПЛ в феврале
2020.03.06 17:34
Фото
Главные тренеры «Борнмута», «Бернли» и «Тоттенхэма» дольше всех работают в АПЛ
2019.10.01 15:29
Тренер «Бернли» считает, что его команда почти не уступает «МЮ» в классе
2018.01.20 21:42
3
Дайч: «Я ем червяков? Еще я ем гравий и курю выхлопные газы»
2018.01.18 20:11
Главный тренер «Бернли» будучи игроком ел на тренировках дождевых червей
2018.01.17 21:25
8
Дайч: «После первого гола «Манчестер Сити» мы выглядели немного пьяными»
2018.01.07 12:12
Главный тренер «Бернли»: «По игре «МЮ» и их скамейке запасных не скажешь, что команда уязвима»
2017.12.26 20:41
1
Тренер «Бернли» может возглавить «Эвертон» после отставки Кумана
2017.10.23 19:10
Дайч: «Диего Коста – прекрасный игрок. Он способен играть в разном ключе»
2017.02.12 10:59
1
2
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18:28
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18:04
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Галактионов заработает 54 миллиона рублей на увольнении из «Локомотива»
17:43
11
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