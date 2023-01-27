«Эвертон» выбрал нового главного тренера

Чисто английский тренер. 2 раза выводил Бернли в АПЛ. Может быть на его багаже Бернли сейчас безоговорочный лидер Чемпионшипа?
«Эвертон» сегодня объявит имя нового тренера, сообщает Sky Sports.
Команду возглавит Шон Дайч. Он сменит на посту уволенного Фрэнка Лэмпарда.
Также ливерпульский клуб вел переговоры с Марсело Бьелсой. Аргентинец не захотел приступать к работе посреди сезона.
- «Эвертон» идет на 19-м месте в таблице АПЛ, набрав 15 очков в 20 турах.
- Клуб уволил Лэмпарда в понедельник, 23 января.
- Дайч тренировал «Бернли» с 2012 по 2022 год.
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