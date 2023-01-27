«Эвертон» выбрал нового главного тренера

«Эвертон» сегодня объявит имя нового тренера, сообщает Sky Sports.

Команду возглавит Шон Дайч. Он сменит на посту уволенного Фрэнка Лэмпарда.

Также ливерпульский клуб вел переговоры с Марсело Бьелсой. Аргентинец не захотел приступать к работе посреди сезона.

«Эвертон» идет на 19-м месте в таблице АПЛ, набрав 15 очков в 20 турах.

Клуб уволил Лэмпарда в понедельник, 23 января.

Дайч тренировал «Бернли» с 2012 по 2022 год.

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