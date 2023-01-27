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    «Эвертон» выбрал нового главного тренера

    «Эвертон» сегодня объявит имя нового тренера, сообщает Sky Sports.

    Команду возглавит Шон Дайч. Он сменит на посту уволенного Фрэнка Лэмпарда.

    Также ливерпульский клуб вел переговоры с Марсело Бьелсой. Аргентинец не захотел приступать к работе посреди сезона.

    • «Эвертон» идет на 19-м месте в таблице АПЛ, набрав 15 очков в 20 турах.
    • Клуб уволил Лэмпарда в понедельник, 23 января.
    • Дайч тренировал «Бернли» с 2012 по 2022 год.

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    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 14:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +100095

      zigbert 2 минуты назад

      Чисто английский тренер. 2 раза выводил Бернли в АПЛ. Может быть на его багаже Бернли сейчас безоговорочный лидер Чемпионшипа?

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