Главные тренеры «Борнмута», «Бернли» и «Тоттенхэма» дольше всех работают в АПЛ

«Гол» составил рейтинг действующих тренеров АПЛ, которые дольше всего работают в своем клубе.

Первое место занял главный тренер «Борнмута» Эдди Хау, который работает в команде семь лет – с октября 2012 года. Столько же в «Бернли» отработал Шон Дайч, появившийся в команде на несколько дней позже Хау. На третьем месте – главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино, возглавивший лондонцев в мае 2014 года.

В РПЛ дольше всех работает Юрий Семин, который возглавляет «Локомотив» с августа 2016 года.

Как часто клубы Европы меняют тренеров и где сегодня работают дольше всего. Исследование «Гола» по 10 странам