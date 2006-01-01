Семин дольше всех из тренеров работает с клубом РПЛ. Гончаренко и Федотов – в тройке

«Гол» составил рейтинг действующих тренеров РПЛ, которые дольше всего работают в своем клубе.

На первом месте – Юрий Семин, который возглавляет «Локомотив» с августа 2016 года. Следом за ним расположился Виктор Гончаренко, который пришел в ЦСКА в декабре 2016-го. Третьим стал Владимир Федотов, ставший главным тренером «Оренбурга» в августе 2017 года.

В пятерку также вошли Дмитрий Хохлов («Динамо») и Валерий Карпин («Ростов»), которые пришли в свои команды в 2017 году.