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    Семин дольше всех из тренеров работает с клубом РПЛ. Гончаренко и Федотов – в тройке

    «Гол» составил рейтинг действующих тренеров РПЛ, которые дольше всего работают в своем клубе.

    На первом месте – Юрий Семин, который возглавляет «Локомотив» с августа 2016 года. Следом за ним расположился Виктор Гончаренко, который пришел в ЦСКА в декабре 2016-го. Третьим стал Владимир Федотов, ставший главным тренером «Оренбурга» в августе 2017 года.

    В пятерку также вошли Дмитрий Хохлов («Динамо») и Валерий Карпин («Ростов»), которые пришли в свои команды в 2017 году.

    Источник: Гол.ру

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    Сегодня, 14:16
    Комментарии1
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      Рейтинг: +487

      OBOLEV 5 минут назад

      С Шалимовым будет еще хуже. Походу Ахмат все таки вылетит. Второй Тамбов.

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