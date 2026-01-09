Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ЛЧ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Шон Дайч
Статистика
Шон Дайч - статистика
Англия
28 июня 1971 (55)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Статистика по турнирам
Англия. Кубок 2025/2026
Англия. Премьер-лига 2025/2026
Лига Европы 2025/2026
Англия. Кубок лиги 2024/2025
Англия. Премьер-лига 2024/2025
Англия. Кубок 2023/2024
Англия. Кубок лиги 2023/2024
Англия. Премьер-лига 2023/2024
Англия. Премьер-лига 2022/2023
Англия. Кубок 2021/2022
Англия. Кубок лиги 2021/2022
Англия. Премьер-лига 2021/2022
Англия. Кубок 2020/2021
Англия. Кубок лиги 2020/2021
Англия. Премьер-лига 2020/2021
Англия. Премьер-лига 2019/2020
Англия. Премьер-лига 2018/2019
Англия. Премьер-лига 2017/2018
Англия. Премьер-лига 2016/2017
Англия. Чемпионшип 2015/2016
Англия. Кубок 2014/2015
Англия. Кубок Лиги 2014/2015
Англия. Премьер-Лига 2014/2015
Товарищеские матчи 2014
Англия. Кубок 2013/2014
Англия. Кубок Лиги 2013/2014
Англия. Чемпионшип 2013/2014
Англия. Кубок 2011/2012
Англия. Чемпионшип 2011/2012
Англия. Премьер-лига 2007/2008
Команда
И
В
П
Н
Ноттингем Форест
1
0
0
1
Англия. Кубок, 1/32 финала
Рексхэм
3 : 3
09.01.2026
Ноттингем Форест
Главные новости
«Хоть вешайся»: топ-комментатор «Матч ТВ» поделился личными проблемами
21:45
Фото
Определен клуб РПЛ с самой эффективной селекцией
21:37
Фото
Винисиус заплакал перед матчем с АЕКом Николича
21:13
Видео
Реакция украинской фанатки «Галатасарая» на голы Батракова
20:51
10
Видео
Вратарь «Андорры» впервые прокомментировал смерть соперника после стыка
20:12
У РФС есть три варианта, как быть с местом проведения финала Кубка России
19:50
8
Батракову предрекли скорый развод с женой, которая на 10 лет старше его
19:31
4
Фото
Фанаты «МЮ» устроили необычную акцию протеста
19:11
3
Акинфееву предрекли уходи из футбола летом
18:28
5
Реакция Хохлова на новость о назначении в «Локо»
18:04
2
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+