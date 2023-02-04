Шон Дайч - статистика
Тренер
|Имя
|Шон
|Фамилия
|Дайч
|Команда
|Эвертон
|Гражданство
|Англия
|Дата рождения
|28 июня 1971
|Имя
|Шон
|Фамилия
|Дайч
|Команда
|Эвертон
|Гражданство
|Англия
|Дата рождения
|28 июня 1971
|Дата
|Матч
|Турнир
|18.03.2023
|Челси
|2 : 2
|Эвертон
|Англия. Премьер-лига, 28 тур
|03.04.2023
|Эвертон
|1 : 1
|Тоттенхэм
|Англия. Премьер-лига, 29 тур
|08.04.2023
|Манчестер Юнайтед
|2 : 0
|Эвертон
|Англия. Премьер-лига, 30 тур
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Эвертон
|18
|3
|4
|11
|Дата
|Матч
|01.03.2023
|Арсенал
|4 : 0
|Эвертон
|04.02.2023
|Эвертон
|1 : 0
|Арсенал
|13.02.2023
|Ливерпуль
|2 : 0
|Эвертон
|18.02.2023
|Эвертон
|1 : 0
|Лидс
|25.02.2023
|Эвертон
|0 : 2
|Астон Вилла
|05.03.2023
|Ноттингем Форест
|2 : 2
|Эвертон
|11.03.2023
|Эвертон
|1 : 0
|Брентфорд
|18.03.2023
|Челси
|2 : 2
|Эвертон
|03.04.2023
|Эвертон
|1 : 1
|Тоттенхэм
|08.04.2023
|Манчестер Юнайтед
|2 : 0
|Эвертон
|15.04.2023
|Эвертон
|0 : 0
|Фулхэм
|22.04.2023
|Кристал Пэлас
|0 : 0
|Эвертон
|27.04.2023
|Эвертон
|0 : 0
|Ньюкасл
|01.05.2023
|Лестер
|0 : 0
|Эвертон
|08.05.2023
|Брайтон
|0 : 0
|Эвертон
|14.05.2023
|Эвертон
|0 : 0
|Манчестер Сити
|20.05.2023
|Вулверхэмптон
|0 : 0
|Эвертон
|28.05.2023
|Эвертон
|0 : 0
|Борнмут