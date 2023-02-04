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    Шон Дайч - статистика

    Тренер
    Имя Шон
    Фамилия Дайч
    Команда Эвертон
    Гражданство Англия
    Дата рождения 28 июня 1971
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    18.03.2023 Челси 2 : 2 Эвертон Англия. Премьер-лига, 28 тур
    03.04.2023 Эвертон 1 : 1 Тоттенхэм Англия. Премьер-лига, 29 тур
    08.04.2023 Манчестер Юнайтед 2 : 0 Эвертон Англия. Премьер-лига, 30 тур
    Статистика по турнирам
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