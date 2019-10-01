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Шон Дайч
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Шон Дайч - материалы
Англия
28 июня 1971 (55)
Тренер
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Публикации
Как часто клубы Европы меняют тренеров и где сегодня работают дольше всего. Исследование «Гола» по 10 странам
Внутри много красивой графики.
01.10.2019 13:40
«Бернли» вышел в еврокубки. Именем тренера назвали паб
Замечательная история из Англии.
01.05.2018 19:00
11
«Вы так скучно меня критикуете, что хочется спать». Самый яркий тренер Англии
Веселый, небанальный, мотивирующий − «Бернли» повезло.
02.03.2018 22:55
8
Самая неожиданная сенсация Англии. Эти парни рвутся в Лигу чемпионов
Их уже сравнивают с мадридским «Реалом», а в составе выступает лучший вратарь Европы.
13.12.2017 19:45
12
Зомби по имени Шон. Как главный тренер «Бернли» заставил бояться всю Англию
«Бернли» практически не набирает очков на выезде, зато чрезвычайно опасен дома. На своем родном стадионе бордовые играют лучше, чем «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». «Бомбардир» исследует феномен маленькой команды, которая у себя на поле стала грозой больших.
13.02.2017 14:30
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