Главный тренер «Бернли»: «По игре «МЮ» и их скамейке запасных не скажешь, что команда уязвима»

Главный тренер «Бернли» Шон Дайч поделился эмоциями после матча 20-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (2:2).

«Я очень горд за команду. По плану на игру мы должны были обороняться и хорошо выполнять много черновой работы. Мы рано забили, не расслаблялись и забили еще раз.

Во второй половине встречи «Юнайтед» доминировал на поле. Заработать очко — это очень приятно. По игре «МЮ» и их скамейке запасных, не скажешь, что команда уязвима», — сказал Дайч.

«Бернли» занимает седьмую строчку в турнирной таблице, набрав 33 очка.