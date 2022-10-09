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Лоран Блан
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Текст
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3
15:11
Дуду назвал российского тренера, который мог бы работать в «Реале» или «МЮ»
15:01
В «Рубине» объяснили, почему главным тренером стал Рахимов, а не Шалимов или Талалаев
14:50
Радимов считает, что судьи стали помогать «Спартаку» после закрытой встречи с клубом
1
14:42
Гвардиола рассказал, из-за чего постарел на десять лет
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Лоран Блан - новости
Тренер
Имя
Лоран
Фамилия
Блан
Команда
Лион
Гражданство
Франция
Дата рождения
19 ноября 1965
Статистика
Новости
Статьи
Посты
9 октября 2022
23:17
Блан – новый главный тренер «Лиона»
19 сентября 2022
12:06
«Олимпиакос» ведет переговоры с экс-тренером «ПСЖ»
14 апреля 2022
22:41
Блан может возглавить сборную Нигерии или Марокко
22 ноября 2021
08:24
Блан может возглавить «Манчестер Юнайтед» до лета
2
22 октября 2021
20:15
Фото
В Катаре запустили шестой стадион ЧМ-2022. В матче-открытии играют команды Хави и Блана
21 июля 2021
15:11
Eurostavka: РФС ведет переговоры с Бланом о назначении на пост тренера сборной России
20
25 июля 2020
12:35
AS: Блан не возглавит «Барселону»
1
22 июля 2020
13:18
Блан – основной кандидат на пост главного тренера «Барселоны»
8
18 июля 2020
12:55
«Барселоне» предложили назначить Блана на пост главного тренера
2
6 июля 2020
22:15
Блан – фаворит на пост главного тренера «Валенсии»
21 декабря 2019
06:41
Блан может возглавить «Монако»
1
14 октября 2019
01:00
Основные кандидаты на пост главного тренера «Лиона» – Руди Гарсия и Блан
1
13 октября 2019
01:58
«Лион» в ближайшие дни должен возглавить Блан
1
8 октября 2019
01:40
Венгер может возглавить «Лион»
4
29 июля 2019
19:53
France Football: «Зенит» приглашал Блана. Француз отказался
5
20 апреля 2019
11:59
Блан: «Окружение футболистов заставляет их думать, что они даже более неприкасаемые, чем считают себя сами»
3
10 апреля 2019
17:59
Блан – кандидат на пост главного тренера «Севильи»
20 марта 2019
08:38
L’Equipe: Блан может возглавить «Лион»
3
14 февраля 2019
12:57
Блан может возглавить «Челси». Лондонцы контактировали с французом
6
18 декабря 2018
14:58
Блан – фаворит на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» до конца сезона
7
15 декабря 2018
07:15
Блан и Жардим – кандидаты на пост главного тренера «Ромы»
3
9 октября 2018
08:05
Bild: Блан, Зидан или Венгер сменят Ковача в «Баварии»
11
2 октября 2018
06:08
«Спартак» рассматривает кандидатуры трех иностранных тренеров
50
1 июня 2018
22:32
Daily Mail: главным тренером «Челси» станет либо Зидан, либо Блан
2
31 мая 2018
11:16
Новый главный тренер «Челси» станет известен на следующей неделе
2
30 мая 2018
00:14
«Челси» может возглавить Блан
2
21 апреля 2018
23:46
Сарри, Блан или Спаллетти может возглавить «Зенит»
18
11 апреля 2018
17:48
«Челси», «Эвертон» или «Лион» могут стать следующим местом работы Блана
15 февраля 2018
12:41
Блан: «Не так много стран обладают таким же атакующим потенциалом, как Франция»
1
26 января 2018
14:33
Блан – о твите «Спартака» про «шоколадки»: «Если это была шутка, то не вижу в этой ситуации никакой проблемы»
5
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