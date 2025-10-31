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Лоран Блан
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Лоран Блан - новости
Франция
19 ноября 1965 (60)
Тренер
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Публикации
Чемпион мира и Европы отказался возглавить «Спартак»
2025.10.31 13:14
3
«Аль-Иттихад» рассматривает трех европейских топ-тренеров
2025.09.29 01:00
Хави может получить первое назначение после увольнения из «Барселоны»
2025.09.28 17:59
«Аль-Иттихад» уволил чемпиона мира и Европы
2025.09.28 10:41
1
«Лион» уволил Блана: клуб идет последним в Лиге 1
2023.09.11 19:16
«Лион» заинтересован в назначении экс-тренера «Челси»
2023.09.07 08:44
Блан – новый главный тренер «Лиона»
2022.10.09 23:17
«Олимпиакос» ведет переговоры с экс-тренером «ПСЖ»
2022.09.19 12:06
Блан может возглавить сборную Нигерии или Марокко
2022.04.14 22:41
Блан может возглавить «Манчестер Юнайтед» до лета
2021.11.22 08:24
2
Фото
В Катаре запустили шестой стадион ЧМ-2022. В матче-открытии играют команды Хави и Блана
2021.10.22 20:15
Eurostavka: РФС ведет переговоры с Бланом о назначении на пост тренера сборной России
2021.07.21 15:11
20
AS: Блан не возглавит «Барселону»
2020.07.25 12:35
1
Блан – основной кандидат на пост главного тренера «Барселоны»
2020.07.22 13:18
8
«Барселоне» предложили назначить Блана на пост главного тренера
2020.07.18 12:55
2
Блан – фаворит на пост главного тренера «Валенсии»
2020.07.06 22:15
Блан может возглавить «Монако»
2019.12.21 06:41
1
Основные кандидаты на пост главного тренера «Лиона» – Руди Гарсия и Блан
2019.10.14 01:00
1
«Лион» в ближайшие дни должен возглавить Блан
2019.10.13 01:58
1
Венгер может возглавить «Лион»
2019.10.08 01:40
4
France Football: «Зенит» приглашал Блана. Француз отказался
2019.07.29 19:53
5
Блан: «Окружение футболистов заставляет их думать, что они даже более неприкасаемые, чем считают себя сами»
2019.04.20 11:59
3
Блан – кандидат на пост главного тренера «Севильи»
2019.04.10 17:59
L’Equipe: Блан может возглавить «Лион»
2019.03.20 08:38
3
Блан может возглавить «Челси». Лондонцы контактировали с французом
2019.02.14 12:57
6
Блан – фаворит на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» до конца сезона
2018.12.18 14:58
7
Блан и Жардим – кандидаты на пост главного тренера «Ромы»
2018.12.15 07:15
3
Bild: Блан, Зидан или Венгер сменят Ковача в «Баварии»
2018.10.09 08:05
11
«Спартак» рассматривает кандидатуры трех иностранных тренеров
2018.10.02 06:08
50
Daily Mail: главным тренером «Челси» станет либо Зидан, либо Блан
2018.06.01 22:32
2
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