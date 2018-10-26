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Лоран Блан
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Лоран Блан - материалы
Франция
19 ноября 1965 (60)
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10 крутых тренеров, которые сидят без работы
Вы знаете, кому показать этот список.
26.10.2018 20:15
27
Карреру нельзя увольнять. Это убьет «Спартак»
Ему нужно дать еще один шанс.
02.10.2018 11:34
79
«ПСЖ» потратил миллиард за семь лет. Все зря
Гигантские траты, но мимо даже полуфинала Лиги чемпионов.
07.03.2018 13:35
20
Клубы АПЛ поддержали геев и лесбиянок. «Спартак» закрепился на первом месте. Дайджест событий дня
В Интернете можно купить медаль Андрея Аршавина. Клубы АПЛ поддержали акцию «Радужные шнурки». Лео Месси рассказал, зачем он изменил имидж. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.
26.11.2016 23:00
27
«Ди Мария – клоун, а Сиригу – гей». Как длинный язык довел защитника «ПСЖ» до тюрьмы
Серж Орье всегда считался талантливым защитником, в перспективе – основным на левом краю «ПСЖ», но в нынешнем году запомнился неадекватным поведением. Данил Замалетдинов рассказывает о безумствах человека, который нападал на полицейского и даже оскорблял Ибрагимовича.
13.10.2016 10:00
7
«Неймар говорит, что уйдет из «Барселоны», но всем плевать, ведь он творит чудеса». Габриэль Обертан — об «МЮ», «Анжи» и проблемах в голове
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасла» Габриэль Обертан этим летом перешел в «Анжи». В интервью Ульяне Лукьянченко он вспомнил советы Тьерри Анри рассказал, как его шокировали московские пробки, и объяснил, когда шампанское за 250 тысяч — это нормально.
07.09.2016 17:50
10
Лига чемпионов: кто попадет в четвертьфинал?
Впереди нас ждет несколько интригующих противостояний, но как будет выглядеть восьмерка лучших клубов Европы в этом сезоне? Попробуем разобраться в превью матчей 1/8 финала.
15.12.2015 18:49
9
Широков уйдет из «Спартака». Нойштедтер может стать игроком сборной России. Дайджест событий дня
Черышев не попал в заявку на класико. Блан и «ПСЖ» продлили контракт. Платини будет судиться с ФИФА. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
21.11.2015 00:00
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду: «МЮ», «ПСЖ», «Реал Мадрид» или МЛС
Защитник «ПСЖ» Тьяго Силва уверен, что Криштиану Роналду перейдет в парижский клуб. «Бомбардир» разбирается во всех слухах, связанных с фигурой португальца, и предлагает основные варианты дальнейшего развития событий в этой истории.
08.11.2015 20:00
5
Топ-10 претендентов на звание лучшего тренера года
Награду лучшему тренеру года по версии ФИФА в последние пять лет получали пять разных специалистов: Жозе Моуринью, Пеп Гвардиола, Висенте Дель Боске, Юпп Хайнкес и Йоахим Лев. Кто же станет ее обладателем в этом году?
01.11.2015 10:50
7
Золотая вера. Кто выиграет от перехода Ди Марии в «ПСЖ»
Аргентинский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Анхель Ди Мария уже вот-вот станет игроком «ПСЖ». «Бомбардир» разбирается в ситуации и рассказывает о том, кому этот трансфер наиболее выгоден со всех точек зрения.
04.08.2015 20:08
17
Главные новости
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Вратарь «Андорры» впервые прокомментировал смерть соперника после стыка
20:12
У РФС есть три варианта, как быть с местом проведения финала Кубка России
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Фото
Фанаты «МЮ» устроили необычную акцию протеста
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Акинфееву предрекли уходи из футбола летом
18:28
3
Реакция Хохлова на новость о назначении в «Локо»
18:04
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Галактионов заработает 54 миллиона рублей на увольнении из «Локомотива»
17:43
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Раскрыт врио главного тренера «Локо» после отставки Галактионова
17:31
3
Руководство «Локо» приняло окончательное решение по Галактионову
17:07
7
Российский клуб достиг отметки в 10 побед подряд
16:15
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Болельщики требуют посадить в тюрьму гвинейского вратаря за смертельный стык в Испании
15:55
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