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Лоран Блан
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Лоран Блан - статистика
Франция
19 ноября 1965 (60)
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Лига чемпионов АФК Элит 2025/2026
Саудовская Аравия. Премьер-лига 2025/2026
Саудовская Аравия. Кубок Короля 2024/2025
Саудовская Аравия. Премьер-лига 2024/2025
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Команда
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П
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Аль-Иттихад
1
0
1
0
Лига чемпионов АФК Элит, 1 тур
Аль-Вахда
2 : 1
15.09.2025
Аль-Иттихад
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