Где продолжит карьеру Криштиану Роналду: «МЮ», «ПСЖ», «Реал Мадрид» или МЛС

<p><em>Защитник «ПСЖ» Тьяго Силва уверен, что Криштиану Роналду перейдет в парижский клуб. «Бомбардир» разбирается во всех слухах, связанных с фигурой португальца, и предлагает основные варианты дальнейшего развития событий в этой истории.</em></p> <p>С приходом в клуб Рафаэля Бенитеса «Реал» начали одолевать различные слухи и скандалы. Такое происходит со всеми командами, куда перебирается Бенитес. В «Наполи» были стычки с Кальехоном и Гамшиком, а в «Реале» встают на их место Бензема и Роналду. Карим Бензема угодил под арест за то, что шантажировал Матье Вальбуэна. Француз уже фактически признался в своих деяниях, а «Реал» заверил общественность, что если вину нападающего признают, контракт с ним будет расторгнут. У Роналду ситуация не такая серьезная, но оставляющая такой же неприятный след на репутации клуба. Главную звезду мадридского клуба слухи упорно отправляют в другие команды.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1447001288_Рон.jpg" style="width: 720px; height: 511px;" /></p> <p>Роналду, недавно побивший рекорд легендарного Рауля по количеству голов за «Реал», готов в ближайшее время покинуть команду. «Думаю, Криштиану здесь все устраивает. Он проведет здесь еще много лет», - пытается сгладить ситуацию Бенитес. Однако в последнем матче «Реала» против «ПСЖ» журналистам якобы удалось услышать, как Роналду сообщил Лорану Блану о делании перейти в «ПСЖ». Защитник парижан Тьяго Силва косвенно подтвердил эти домыслы, рассказав, что он тоже в будущем видит португальца в футболке «ПСЖ».</p> <p>«Реал» в этот момент успешно выступает во всех турнирах, но общественность продолжает давить на мадридский клуб. Вот уже Роналду якобы готов вернуться в «Манчестер Юнайтед», либо вовсе переехать в МЛС. Просто так это оставлять нельзя. Попытаемся представить, что в действительности может случиться с Криштиану Роналду. </p> <p><img alt="" src="/images/upload/1447001316_Ибра.jpg" style="width: 720px; height: 524px;" /></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>«ПСЖ»</strong></span></p> <p>Нынешняя звезда Лиги 1 Златан Ибрагимович скоро покинет «ПСЖ». Закат карьеры шведской звезды уже близок. Проекту обязательно понадобится новое медийное лицо, поисками которого «ПСЖ» занимается прямо сейчас. Криштиану Роналду способен в полной мере заменить Ибрагимовича. Мастерство Роналду должно помочь «ПСЖ» выиграть и Лигу чемпионов, что является конечной и главной целью проекта. Сам Роналду не прочь пополнить ряды парижан. Да и слухи о том, что он предложил свои услуги Лорану Блану во время матча «Реала» и «ПСЖ» в Лиге чемпионов, все больше представляются реальными. Но если «ПСЖ» и правда хочет приобрести португальца, то за него все равно придется отдать огромные деньги. В «Реале» скидок на возраст своей звезды делать не будут.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1447001544_Криш.jpg" style="width: 720px; height: 480px;" /></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>«Манчестер Юнайтед»</strong></span></p> <p>Агент Роналду Жорже Мендеш, когда появились первые слухи о возвращении португальца в «Манчестер Юнайтед», жестко это дело пресек. «Криштиану закончит карьеру в «Реале», - рассказал собственное видение ситуации Мендеш. Однако любители английского футбола не унимаются. Они хотят видеть Криштиану в чемпионате, где он когда-то уже радовал зрителей своей прекрасной игрой. Нужен ли Роналду «Манчестер Юнайтед»? Ответ выглядит парадоксальным. Луи Ван Гаал делает ставку на молодых футболистов. Постепенно развивается Депай, засверкал Марсьяль. Даже молодой Джесси Лингард подпускается к основному составу и приносит ей большую пользу. Но по-настоящему звездных игроков в составе «Юнайтед» нет. Поэтому переход Роналду можно считать вполне реальным. Да и сам Криштиану вряд ли сможет устоять перед возвращением в клуб, который превратил его в сильного футболиста. К тому же есть источники, близкие к Роналду, которые утверждают, что он хочет завершить карьеру именно в чемпионате Англии.</p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" src="https://www.youtube.com/embed/2153HNngebk" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>МЛС</strong></span></p> <p>Футбол в Америке набирает обороты. Популярные звезды прошлого и настоящего стремятся найти свое пристанище именно в этой стране. Туда же вполне может переехать и Криштиану. Но произойдет это только после того, когда португалец реально поймет, что в соперничестве с Месси, Неймаром и Суаресом он больше не выдерживает планку. Для Криштиану переезд в МЛС – возможность добавить себе лишней популярности. На него в этой лиге все будут молиться. Однако ждать такого трансфера прямо сейчас не стоит. «Думаю поиграть в МЛС хотя бы один год, но не закрываю двери перед другими лигами», - делится мыслями сам Криштиану, видимо, все-таки держащий в уме возможность отъезда из Мадрида.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1447001332_Лабиринт.jpg" style="width: 720px; height: 432px;" /></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>«Реал Мадрид»</strong></span></p> <p>В мадридском «Реале» совсем недавно появился Гарет Бэйл, на которого клуб уже делает весомую ставку. В футбольном плане Роналду пока еще превосходит Бэйла, но за того говорит физическая мощь и возможность дальнейшего роста. Можно с уверенностью утверждать, что Роналду никогда не будет делить роль примы с кем-либо еще. Для Криштиану всегда было важно чувствовать, что он – главная звезда и лучший игрок своей команды. Чем быстрее Бэйл догонит по мастерству Роналду, тем ближе и расставание Криштиану с мадридским клубом.</p> <p>Нельзя сбрасывать со счетов и вопрос мотивации. Роналду выиграл с «Реалом» абсолютно все, а в последнее время в его игре все чаще прослеживается отсутствие блеска в глазах. Долго это продолжаться не сможет, поэтому не станем рассматривать вариант того, что Роналду предпочтет закончить карьеру в «Реале». Но и уход португальца из клуба ближайшим летом все еще видится не особенно реальным. Пока Роналду еще нужен «Реалу», а сам мадридский клуб необходим Криштиану.</p> <p><a href="https:///articles/443257" target="_blank"><strong>Криштиану Роналду уходит из «Реала» - правда или вымысел?</strong></a></p> <script type="text/javascript" src="//cdn.playbuzz.com/widget/feed.js"></script> <div class="pb_feed" data-comments="false" data-embed-by="d4f808df-7431-4399-887c-971eec829407" data-game="/bombardir10/11-8-2015-5-00-03-pm" data-game-info="false" data-recommend="false" data-shares="false"> </div>