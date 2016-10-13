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  • «Ди Мария – клоун, а Сиригу – гей». Как длинный язык довел защитника «ПСЖ» до тюрьмы

«Ди Мария – клоун, а Сиригу – гей». Как длинный язык довел защитника «ПСЖ» до тюрьмы

«Кeйперс – грязный с*кин сын»

2015 год стал для Сержа Орье, наверное, самым значимым в его небольшой еще карьере. После шести лет выступлений за «Ланс» и «Тулузу» он наконец-то выбрался из середины турнирной таблицы Лиги 1. «ПСЖ» окончательно его выкупил. До этого Орье сезон играл в парижском клубе в аренде, но провел всего 14 матчей.

Лоран Блан активно продвигал кандидатуру Орье, видя в нем замену устаревшей бразильской обороне, которую часто критиковали в последние годы. Орье окончательно переехал в Париж и стал претендовать на стартовый состав. Блан его поддерживал, но бразильская «диаспора» новому защитнику, конечно, не очень обрадовалась. Тем не менее, с главным тренером никто не спорил.

Еще когда Орье принадлежал «Тулузе» и выступал в «ПСЖ» на правах аренды, он влез в скандал с голландским судьей Бьорном Кейперсом. Ивуариец был недоволен судейством в матче Лиги чемпионов против «Челси» и назвал главного арбитра «грязным с*киным сыном». Потом быстро извинился, но УЕФА все равно отстранила защитника от трех игр в еврокубках. Когда Блан договаривался с Орье о новом контракте, он отдельно просил его быть осторожным в своих высказываниях в социальных сетях.

«Блан сосет у Ибры»

Зимой 2015-го Орье был вызван в сборную на Кубок африканских наций. Кот д’Ивуар привез в Экваториальную Гвинею Жервиньо, Думбия, братьев Туре и даже Соломона Калу. С таким составом ивуарийцы пробились в финал, где выиграли у Ганы по пенальти. Орье играл в основе и был одним из лучших.

Так, в 2015 году Серж стал чемпионом Африки, полноправным игроком «ПСЖ» и любимчиком самого Лорана Блана. Тут-то и начались проблемы.

В начале 2016 года Орье со своим другом проводил трансляцию в «Перископе», курил кальян и отвечал на вопросы фанатов. Ивуариец не стеснялся рассказывать все, что думает о своих одноклубниках и главном тренере. В итоге футбольный мир пополнился несколькими интересными заявлениями. А именно: «Блан сосет у Ибры», «Ди Мария – клоун», а «Сиригу – гей».

Это видео сначала никто не заметил, но через месяц оно снова появилось в сети. Орье сразу же заявил, что это фальсификация, и он подаст в суд на мошенников. Но к концу дня сменил праведный гнев на смирение: «Я принимаю санкции клуба и готов к последствиям. Мне нет прощения. Я допустил огромную ошибку и хочу извиниться».

Извинений было недостаточно. Защитника отстранили от игр даже за вторую команду «ПСЖ», и он почти 2 месяца не выходил на поле. В апреле начались важные игры в Лиге чемпионов, и Орье понадобился парижанам. В ответной игре с «Манчестер Сити» он вышел в стартовом составе. Его конкурент по правому флангу Маркиньос посчитал это унижением, открыто выразил свое недовольство и утвердился в намерении покинуть клуб.

Маркиньоса поддержали другие бразильцы. Но клуб встал на сторону Орье. Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи сказал, что ивуариец точно не покинет команду этим летом, и вообще за свои проступки он уже отбыл самое строгое наказание.

«Я верю в справедливость»

В конце мая полиция арестовала Сержа Орье за оскорбления и сопротивление при аресте. По одной версии защитник был пьян и начал драку с полицейскими. По другой – он не сопротивлялся, но был избит.

Суд приговорил ивуарийца к двум месяцам тюрьмы и выплате в размере двух тысяч евро штрафа. Орье подал апелляцию: «Я верю в справедливость и продолжу упорно трудиться ради достижения своих целей».

При этом футболисту не запретили выступать за парижан. И пока решение суда не вступило в действие, он еще может «достигать своих целей» и «упорно трудиться».

Уехав играть на матч квалификации Кубка Африки против Мали, плохой парень Серж Орье спас жизнь хавбеку «Ростова» и сборной Мали Муссе Думбия. В начале матча Думбия влетел в одного из ивуарийцев, и рухнул на газон. У игрока начал западать язык, и Орье примчался помогать ему, пока на поле не появились врачи. А позже Серж помог малийцу забить автогол и отпраздновал успех в диковатой манере – проведя пальцем по горлу. Такой вот он парень.

Франция ПСЖ Ибрагимович Златан Ди Мария Анхель Сиригу Сальваторе Орье Серж Блан Лоран Куйперс Бьорн
Комментарии (7)
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tilvan
1476343131
Очередной избалованный дурачок
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бочаров
1476350974
прям как балотели
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MaAaXxX
1476356819
Хороший,плохой,злой)))пздц какой то а не Орье))
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Жентус
1476716827
Там живут несчастные люди-дикари, На лицо ужасные, добрые внутри... Таких людей очень много встречается в жизни, на самом деле, за их вые...ны их хочется просто придушить иногда, но такие люди, какими бы они хре..выми ни были, в душе очень добрые люди и в бедах не бросают, хотя иногда так, что хочется в беду вернуться, лишь бы от них по-дальше)))
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vasiok74
1480239334
правильно говорят-язык до добра не доведет.
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Benifacto
1481539004
норм отжог)))0Блан сосет у Ибры пахахахах
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спанчес
1482123545
правдоруб херов
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