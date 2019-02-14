Блан может возглавить «Челси». Лондонцы контактировали с французом

«Челси» рассматривает кандидатуру бывшего главного тренера «ПСЖ» и сборной Франции Лорана Блана на замену Маурицио Сарри.

Руководство лондонцев может уволить итальянского специалиста из-за неудовлетворительных результатов в последнее время. В четырех последних матчах в АПЛ синие потерпели три поражения с общим счетом 0-12.