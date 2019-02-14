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    Блан может возглавить «Челси». Лондонцы контактировали с французом

    «Челси» рассматривает кандидатуру бывшего главного тренера «ПСЖ» и сборной Франции Лорана Блана на замену Маурицио Сарри.

    Руководство лондонцев может уволить итальянского специалиста из-за неудовлетворительных результатов в последнее время. В четырех последних матчах в АПЛ синие потерпели три поражения с общим счетом 0-12.

    • Ранее сообщалось, что «Челси» заинтересован в услугах экс-тренера «Реала» Зинедина Зидана.
    • После 26-ти туров лондонская команда занимает шестое место в турнирной таблице. От зоны Лиги чемпионов ее отделяет одно очко.

    Источник: Tuttomercatoweb

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    14.02.2019 12:57
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    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 14 февраля 2019, 17:55

      Будет ещё озвучена не одна фамилия на должность главного тренера в Челси, если не дюжина, то великолепная семёрка наберётся...

      2
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 14 февраля 2019, 15:51

      Для разнообразия ждем третьего кандидата.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +142

      orzy 14 февраля 2019, 13:32

      Блан ни чего не выговаривал как тренер зачем он Челси

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +110

      karamaltyk > orzy 14 февраля 2019, 13:40

      За исключением четырех чемпионств во Франции, с двумя разными клубами

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +142

      orzy > karamaltyk 14 февраля 2019, 14:34

      Выигрывать Чемпионат Франции с ПСЖ и чемпионат Италии с Ювентусом не считается

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +110

      karamaltyk > orzy 14 февраля 2019, 15:22

      Бордо он приводил к чемпионству

      0
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