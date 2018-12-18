Блан – фаворит на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» до конца сезона

Бывший тренер сборной Франции и «ПСЖ» Лоран Блан – главный кандидат на то, чтобы возглавить «Манчестер Юнайтед» до конца сезона.

В руководстве «МЮ» считают француза идеальным претендентом на временную замену уволенному сегодня Жозе Моуринью. Еще одна кандидатура, которую готов рассмотреть совет директоров «Юнайтед», – главный тренер «Мольде» Оле-Гуннар Сульшер.

Будучи игроком Блан выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2001 по 2003 год, Сульшер – 1996-го по 2007-й.

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