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    Блан – фаворит на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» до конца сезона

    Бывший тренер сборной Франции и «ПСЖ» Лоран Блан – главный кандидат на то, чтобы возглавить «Манчестер Юнайтед» до конца сезона.

    В руководстве «МЮ» считают француза идеальным претендентом на временную замену уволенному сегодня Жозе Моуринью. Еще одна кандидатура, которую готов рассмотреть совет директоров «Юнайтед», – главный тренер «Мольде» Оле-Гуннар Сульшер.

    Будучи игроком Блан выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2001 по 2003 год, Сульшер – 1996-го по 2007-й.

    Три кубка и скандалы. Чем запомнился Моуринью в «МЮ»

    Источник: Mirror

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    18.12.2018 14:58
    Комментарии7
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      Рейтинг: +41931

      zigbert 20 часов назад

      Ну если фаворит ,пусть возглавит.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +265

      Oldtrafford83/97 21 час назад

      Ну ХЗ на счёт Лорана, он тренер хороший,но только если временно. Видимо Зидану и Конте это не интересно либо опять воду руководство мутит.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1036

      makson_klim 22 часа назад

      Вас спасет

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1036

      makson_klim 22 часа назад

      Гончаренко

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3

      love love 23 часа назад

      По мне Блан , как кот в мешке.. не думаю что он подойдёт МЮ

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1004

      Павел Буре 23 часа назад

      Блан - ** л ан, а где Зидан???

      2
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      Рейтинг: +2180

      zatonn 23 часа назад

      Достойная кандидатура!

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