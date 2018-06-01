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    Daily Mail: главным тренером «Челси» станет либо Зидан, либо Блан

    «Челси» определился с кандидатами на пост главного тренера. Их двое. Речь идет о французах - Зинедине Зидане и Лоране Блане.

    Первый после ухода из «Реала» заявил о том, что в ближайшее время не готов принимать какую-либо команду, но в Лондоне надеются его переубедить. Последним местом работы Блана был «ПСЖ», откуда он ушел в 2016 году.

    Ранее «Бомбардир» писал, что «Челси» отказался от кандидатуры Маурицио Сарри из-за его гомофобских проявлений.

    Зидан поступил гениально

    Источник: Daily Mail

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    01.06.2018 22:32
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 2 июня 2018, 00:43

      Арсена Венгера можно в тот список кандидатов добавить. А что? Если уж и делать утку, то по максимуму!

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      Рейтинг: +148

      Sarco 1 июня 2018, 22:41

      У меня дико бомбит от руководства , они думают , если Конте не смог со всякими Дриквотерами и Кахилами , то Зидан после состава Реала , вдруг сможет ,или Блан который не с ПСЖ , ни со сборной ничего внятного не показал...,если уж меняете Конте то меняйте его на Сари ,или Йокановича

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