Daily Mail: главным тренером «Челси» станет либо Зидан, либо Блан

«Челси» определился с кандидатами на пост главного тренера. Их двое. Речь идет о французах - Зинедине Зидане и Лоране Блане.

Первый после ухода из «Реала» заявил о том, что в ближайшее время не готов принимать какую-либо команду, но в Лондоне надеются его переубедить. Последним местом работы Блана был «ПСЖ», откуда он ушел в 2016 году.

Ранее «Бомбардир» писал, что «Челси» отказался от кандидатуры Маурицио Сарри из-за его гомофобских проявлений.

Зидан поступил гениально