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    Полгода Миранчука в «Аталанте» – плохие или хорошие?


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    Голосов: 3
    Сегодня, 12:34
    Текст с важнейшими событиями в его итальянской карьере.

    30 августа Алексей Миранчук перешел в «Аталанту». Transfermarkt говорит, что за этот трансфер «Локомотив» получил 14,5 млн евро (инсайды шепчут, что в нескольких платежах).

    Главные события в карьере Миранчука с того момента.

    Сентябрь

    • «Аталанта» представила Миранчука. Номер такой же, как и в «Локомотиве» – 59.

    • Параллельно Нобель Арустамян показал фильм о трансфере Миранчука в «Аталанту».

    • Сразу несколько источников сообщили, что контракт Миранчука подписан по схеме «4+1».

    • 10 сентября Миранчук вернулся в Италию после оформления разрешения на работу.

    • В середине сентября Миранчук еще тренировался в «Аталанте» по индивидуальной программе. Причина – восстановление от травмы, полученной в «Локомотиве» в августе.

    Октябрь

    • Миранчук попал в заявку «Аталанты» на Лигу чемпионов.

    • 8 октября – первая тренировка Миранчука в общей группе.

    • 17 октября. Миранчук впервые попал в заявку на матч «Аталанты» – с «Наполи» в Серии А. Но всю игру провел в запасе.

    • 21 октября. Миранчук дебютировал за «Аталанту» в матче Лиги чемпионов против «Мидтьюлланда». И сразу же забил!

    Комментарий Гасперини: «Миранчук отлично дебютировал, но он больше игрок, который будет появляться во время игры».

    • Миранчук провел в запасе матч с «Сампдорией». «Аталанта» проиграла 1:3.

    • Еще один матч Серии А в запасе для Миранчука. «Аталанта» победила «Кротоне» – 2:1.

    Гасперини: «Миранчук – один из тех игроков, которые только что приехали из совершенно другой лиги. Ему нужно время, чтобы адаптироваться. На данный момент это больше опция для выхода со скамейки запасных».

    Ноябрь

    • Четвертая игра Миранчука в запасе: «Ливерпуль» убил «Аталанту» в ЛЧ – 5:0.

    • Еще слова Гасперини: «Он хорошо готов физически, оправился от травмы и тренируется. У нас есть проблемы в полузащите и на флангах обороны. Поэтому Миранчук сейчас не приоритет».

    8 ноября. Миранчук дебютировал в Серии А в матче с «Интером» и сразу же забил. Он стал первым русским игроком впервые за 13 лет, забивший в Серии А. В 2007-м Виктор Будянский забил за «Асколи».

    После матча Джан Пьеро Гасперини сказал: «Миранчук – выдающийся игрок, в двух матчах он забил два гола, хотя нечасто получал мяч. Это игрок с отличным набором качеств, но ему помешали травмы. Мы надеемся, что сумеем лучше встроить его в наши схемы после паузы на матчи сборных».

    • Об «Аталанте» и Италии Миранчук говорил так:

    «Чувствую себя комфортно. Адаптация подходит к концу. Общаюсь уже со всеми ребятами. Начинаю понимать требования тренера. Все в порядке. Город небольшой – я сосредоточен только на работе. Нет чего-то, что бы отвлекало. В плане быта знаю, как тяжело многим ребятам искать квартиры. Мне повезло, сразу приехали, нашли хороший вариант. Машина довозила меня из дома на базу и обратно. Двух-трех раз хватило, чтобы выучить маршрут и ездить самому.

    Было тяжело привыкнуть к ритму жизни итальянцев. Они никуда не торопятся. В Москве все было по-другому. Сразу заметил, что интенсивность тренировок стала выше. К этому надо было привыкать, осваиваться. Но это нормально. Недавно понял, что немало людей поддерживают и переживают за меня. Даже не знал, что их так много. Мне нужно много работать, чтобы и дальше оправдывать их отношение ко мне».

    • Сыграл 10 минут в матче со «Специей».

    • Поучаствовал в победе «Аталанты» над «Ливерпулем» – вышел на поле на 85-й минуте.

    • 27 ноября Миранчук заразился коронавирусом.

    Декабрь

    • В середине месяца Миранчук вернулся к тренировкам и попал в заявку на матч с «Ювентусом». Вышел на 71-й минуте, результативными действиями не отметился.

    • В конце октября сыграл 55 минут в Серии А: выходил на замену в матчах против «Ромы» и «Болоньи».

    Январь

    • Вышел на замену в матче с «Сассуоло» на 84-й минуте.

    • В матче против «Пармы» появился на поле на 65-й минуте.

    • 8 января Гасперини сказал: «У Миранчука нет таких характеристик нападающего, как у Иличича. Для футболиста всегда нужно искать наиболее подходящее место на поле».

    • Сыграл против «Беневенто» и «Дженоа». Все – выходы на замену.

    Гасперини: «С ним случился ряд событий, от травмы до коронавируса, из-за чего он выбыл на долгое время. Со своими способностями он может заменять Иличича. Цель для Миранчука – обрести стабильность. Я же должен адаптироваться к его характеристикам».

    20 января Миранчук дебютировал в стартовом составе «Аталанты» в Серии А – сыграл против «Удинезе» 58 минут и ушел на скамейку.

    • Следующая встреча (с «Миланом») – запас. Потом он снова вышел в старте «Аталанты» в чемпионате Италии.

    Между этим матчами у Миранчука были две удачные встречи в Кубке. Он забил по голу «Кальяри» и «Лацио». Мяч в ворота «Лацио» вывел «Аталанту» в полуфинал Кубка Италии.

    Февраль

    • Миранчук попал в заявку «Аталанты» на плей-офф Лиги чемпионов.

    • В феврале «Аталанта» сыграла два полуфинальных матча Кубка Италии против «Ювентуса. Первый – ничья 0:0. Второй – победа 3:1. Миранчук не вышел ни в одной из этих встреч.

    • Еще один февральский матч Миранчука – против «Торино» (3:3) в Серии А. Вышел на замену в середине второго тайма. Голевыми действиями не отметился.

    ***

    Почти за полгода в «Аталанте» у Миранчука 4 гола и 0 ассистов. Сейчас он – игрок запаса, который редко появляется в основе. За это время Гасперини выпускал его на разных позициях, но постепенно подводит к тому, что Миранчук будет играть на позиции десятки.

    В одном из своих интервью Джан Пьеро Гасперини указал на очень важный недостаток Миранчука:

    «У Миранчука хорошие технические навыки, но нам нужна острота в атаке. Уверен, он сможет предложить ее нам в будущем.

    Иличич не может постоянно играть одинаково успешно. Когда его нет на поле, мы стараемся подстроиться, используя хороших игроков, но не обладающих способностью врываться в штрафную, так играть в атаке. Мы задействуем Пашалича, Малиновского, Миранчука».

    Пока что ситуация такая. Миранчук все еще в состоянии адаптации к «Аталанте» и Серии А. Первоначальные тезисы, которые мы описывали в материале нашего партнерского сайта «Гол», о соперничестве с Иличичем за место на поле подтверждает сам Гасперини.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
    Рейтинг: 5 Голосов: 3
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5253

      vladik12 1 час назад

      Будем верить, что все успехи впереди.

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