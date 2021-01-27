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    Кубок Италии – другая реальность для Миранчука. Там выходит в старте и постоянно забивает


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    Голосов: 1
    27.01.2021 22:15
    В Серии А играет по 23 минуты за матч.

    «Аталанта» победила «Лацио» (3:2) в Кубке Италии. Алексей Миранчук отыграл почти час. Он забил победный гол в момент, когда «Аталанта» уже была в меньшинстве. Потом заменился, а команда удерживала преимущество в счете.

    Удержала. Потом Миранчук был в центре радости:

    Всего Миранчук три раза выходил за «Аталанту» в стартовом составе. Один раз это было в Серии А, когда «Аталанта» сыграла вничью с «Удинезе» (1:1). Дважды – в Кубке Италии. Оба матча «Аталанта» выиграла, в обоих Миранчук забивал.

    Миранчук уже забил за «Аталанту» во всех турнирах, где участвовал. В Серии А получилось в игре против «Интера», где он вышел на последние полчаса. В Лиге чемпионов вообще был дебютный матч Миранчука. Там появился на замену и забил «Мидтьюлланду».

    Гасперини всегда использует в Кубке Италии игроков ротации. Играет и большой бомбардир «Аталанты» Муриэль. У него уже 11 голов в сезоне Серии А, но в чемпионате Муриэль проводит в среднем по 33 минуты за матч. Среднее игровое время Миранчука в Серии А – 23 минуты.

    Главный тренер «Аталанты» долго сомневался в готовности Миранчука. Потом выпустил его высоко в кубковом матче с «Кальяри». И оценил: «Миранчук показал, что это его позиция. В дальнейшем он сможет сыграть на месте Иличича. Он был хорош, уверенно владел мячом». Такая игра Миранчука в кубковых матчах знакома еще по России.

    Миранчук три раза выигрывал Кубок России. После финала в 2015-м фанаты даже сравнивали его с Месси. Тогда «Локомотив» обыграл «Кубань» (3:1), а 19-летний Миранчук забил один из голов в овертайме. Потом говорил: «У нас сразу бросаются в крайности – мол, вот, как Месси! Забил просто красивый гол, но зачем же так удивляться?»

    Обычно Миранчуку удаются именно финальные матчи. В 2017 году он забивал за «Локомотив» еще в одном финале Кубка России. Тогда «Локомотив» обыграл «Урал» (2:0), Миранчук в той игре отметился голом на 90-й минуте. Кубковый сезон-2018/19 вообще был лучшим для Миранчука. В нем он забил за «Локомотив» в двух играх, а еще в двух делал ассисты.

    «Аталанта» уже вышла в полуфинал Кубка Италии. У Миранчука еще остаются матчи, чтобы выдать свой лучший кубковый сезон.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
    Рейтинг: 5 Голосов: 1
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +256

      vasiok74 17 минут назад

      Аталанта будет в финале.вот увидите)

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