Выгодная сделка для всех.

«Спартак» и «Фиорентина» договариваются о переходе Александра Кокорина. Подробности расписывают сразу несколько уважаемых источников в Италии и России. Нобель Арустамян анализирует каждый шаг в сделке, а у себя в инстаграме обращается к Кокорину: «Саша, не упускай шанс поехать в Серию А!»

Зачем это «Спартаку»

• «Спартак» подписал Кокорина бесплатно. Предложения о трансфере были сразу, но летом клуб отказал. Тедеско и Газизов верили в перспективу Кокорина.

• Перспектива не оправдалась. Кокорин два раза забил за «Спартак» в РПЛ. Оба гола – с пенальти. Еще были травмы, поэтому Кокорин провел только восемь матчей.

• «Спартак» не потеряет в качестве атаки, потому что остаются Понсе, Ларссон и Соболев. Зато получит деньги и разгрузит платежку. Это важно для правил ФФП.

44' Ух, Саша-Саша... Тут нужно было делать дубль, но мяч после смачного удара Кокорина улетел на верхний ярус трибуны D#СпартакРотор |1:0pic.twitter.com/sR0tcCVdWO — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) November 29, 2020

Зачем это «Фиорентине»

• Прямо сейчас «Фиорентина» – середняк Серии А. Клуб ищет форварда, потому что по сезону имеет проблемы с атакой. За 18 матчей «Фиорентина» забила 18 голов.

• Клуб идет 14-м в таблице Серии А. Единственный по-настоящему успешный матч в сезоне был против «Ювентуса» (3:0). В атаке выделяется только 20-летний Влахович.

• «Фиорентина» уже интересовалась Кокориным летом 2020 года. Тогда «Спартак» вел с ней переговоры, а сумма потенциальной сделки варьировалась у цифры в 7 миллионов.

Зачем это Кокорину

• Для 29-летнего Кокорина это один из последних шансов на игру в Европе. Это сравнимо с арендой Смолова в «Сельту». Он вообще забивал «Реалу» и «Барсе» уже в 30.

• Кокорин много раз говорил именно о желании сыграть в Серии А. «Спартак» разговаривал с «Ромой», которая тоже интересовалась Кокориным.

• Сезон-2017/18 был лучшим для Кокорина по статистике голов. Тогда он забил 10 мячей за 22 матча. Потом постоянно что-то не получалось. В «Спартаке» он так и не заиграл.