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    Зачем Кокорин нужен «Фиорентине», а «Фиорентина» – Кокорину


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    Голосов: 1
    Сегодня, 09:20
    Выгодная сделка для всех.

    «Спартак» и «Фиорентина» договариваются о переходе Александра Кокорина. Подробности расписывают сразу несколько уважаемых источников в Италии и России. Нобель Арустамян анализирует каждый шаг в сделке, а у себя в инстаграме обращается к Кокорину: «Саша, не упускай шанс поехать в Серию А!»

    Зачем это «Спартаку»

    • «Спартак» подписал Кокорина бесплатно. Предложения о трансфере были сразу, но летом клуб отказал. Тедеско и Газизов верили в перспективу Кокорина.

    • Перспектива не оправдалась. Кокорин два раза забил за «Спартак» в РПЛ. Оба гола – с пенальти. Еще были травмы, поэтому Кокорин провел только восемь матчей.

    • «Спартак» не потеряет в качестве атаки, потому что остаются Понсе, Ларссон и Соболев. Зато получит деньги и разгрузит платежку. Это важно для правил ФФП.

    Зачем это «Фиорентине»

    • Прямо сейчас «Фиорентина» – середняк Серии А. Клуб ищет форварда, потому что по сезону имеет проблемы с атакой. За 18 матчей «Фиорентина» забила 18 голов.

    • Клуб идет 14-м в таблице Серии А. Единственный по-настоящему успешный матч в сезоне был против «Ювентуса» (3:0). В атаке выделяется только 20-летний Влахович.

    • «Фиорентина» уже интересовалась Кокориным летом 2020 года. Тогда «Спартак» вел с ней переговоры, а сумма потенциальной сделки варьировалась у цифры в 7 миллионов.

    Зачем это Кокорину

    • Для 29-летнего Кокорина это один из последних шансов на игру в Европе. Это сравнимо с арендой Смолова в «Сельту». Он вообще забивал «Реалу» и «Барсе» уже в 30.

    • Кокорин много раз говорил именно о желании сыграть в Серии А. «Спартак» разговаривал с «Ромой», которая тоже интересовалась Кокориным.

    • Сезон-2017/18 был лучшим для Кокорина по статистике голов. Тогда он забил 10 мячей за 22 матча. Потом постоянно что-то не получалось. В «Спартаке» он так и не заиграл.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: твиттер «Спартака»
    Рейтинг: 5 Голосов: 1
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