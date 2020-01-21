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    И хорошо, что Кокорин поедет в «Сочи»


    3.8
    Голосов: 17
    21.01.2020 15:54
    Там ему будет проще.

    Сегодня новостная лента разбомблена новостью: Александр Кокорин этот сезон доиграет в «Сочи» на правах аренды. Несколько источников пишут, что эта новость удивила всех даже в «Зените». И это кажется правдой.

    Сергей Семак говорил, что Кокорин в шикарной форме, и он на него рассчитывает: «По физическим показателям он один из лучших в команде». Президент клуба (Медведев) и спортивный директор (Хавьер Рибалта) в последние месяцы несколько раз подтверждали: Кокорин в этом сезоне будет играть за «Зенит».

    На сборах люди из клуба рассказывали, что Кокорина набрал хорошую форму – возможно, лучшую в карьере. Даже если приукрашивали, все равно: Кокорин реально много забивал на сборах (один раз даже через себя).

    А тут раз – и за одно утро решается: Кокорин едет в последнюю команду РПЛ. Странно? Да. Видимо, решение приняли на самых высоких уровнях руководства.

    Мы с удивлением, настороженностью и с ладонью у лба принимаем эту новость. Смиряемся с ней. И думаем не о руководстве «Зенита» и их решениях, а о том, что любим – о футболе.

    Пять причин, почему Кокорин в «Сочи» – это ок

    1. В «Зените» у Кокорина вряд ли было бы много времени на поле. Вероятно, чаще он бы выходил на замены. Там мощнейшая конкуренция: Дзюба, Азмун, Малком, Дриусси.

    В «Сочи» у него будет постоянная практика, если все разговоры о том, что он в шикарной форме, правда. Перед Евро-2020 – очень полезно много играть. Кто знает, может, у Кокорина действительно есть шансы летом поехать в сборную. Важно еще, что давления и внимания на Кокорине в «Сочи» точно будет меньше.

    2. Кокорин – девятый игрок «Зенита» в «Сочи». То есть он приезжает не в совсем чужую команду – и быстрее адаптируется. Плюс атакующие связи с Полозом и Заболотным: с обоими Кокорин играл в «Зените».

    3. Да, «Сочи» сейчас на последнем месте. Но по уровню состава – это команда середины таблицы. У нее 13 по стоимости состав и хорошие игроки внутри: Джанаев, Мевля, Набиуллин, Цаллагов, Нобоа, Полоз, Заболотный.

    4. К тому же после первого круга туда пришел Владимир Федотов, работавший последние сезоны с «Оренбургом». Федотов поднял команду из ФНЛ, в первом же сезоне довел до седьмого места, а в этом продолжал творить чудеса в сложнейших условиях. С ним «Сочи» точно прибавит. А еще Федотов неплохо развивает атакующих игроков (при нем раскрылся Сутормин, а в этом сезоне – Деспотович).

    5. Кокорин вернулся с огромной мотивацией и пониманием: футбол сейчас – самое важное. И с большим желанием доказать фанатам, критикам и всей стране, что он в порядке. Теперь – еще больше мотивации. Появились люди, кому нужно, доказывая, мстить: высшему руководству «Зенита».

    Еще больше авторских колонок Валеры Полевикова – у него в телеграм-канале

    О новом тренере Кокорина и его достижениях

    «Оренбург» – это терпение и характер

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3.8 Голосов: 17
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +72

      Syarich 24 января 2020, 09:54

      Лучше бы Свиноту отдали.... навсегда.

      0
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      Рейтинг: +88

      nikurit 23 января 2020, 20:50

      И думаем не о... а о футболе. Интересно а сам Кока думает щас о футболе? Или думает?

      0
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      Рейтинг: +457

      DENZILLO-Спартак > nikurit 24 января 2020, 08:38

      конечно думает-это единственный инструмент, на котором он может заработать деньги, а в остальном он не силён- головешка то деревянная

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      Рейтинг: +2283

      Бриг 22 января 2020, 19:43

      Тут некоторые не понимают, что есть люди, знающие себе реальную цену. Такие, даже за большую зарплату, парашу чистить не могут себе позволить.

      0
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик > Бриг 26 января 2020, 17:24

      ну, Кокорин к таким не относится.. да и цена на него слишком раздута..

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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 22 января 2020, 16:21

      Кокорин забил какой-то дворовой любительской команде 5 мячей и все сразу говорят, что он форму набрал. Что вы несёте? О какой форме Кокорина, может идти речь, если он год в тюрьме просидел без футбола (матч в колонии не в счёт)? Он нормально к тренировкам приступил только в начале сентября, когда его отпустили. Там быстро он не может выйти на прежний уровень. Пусть сначала в Сочи себя покажет и сил наберётся. Если забьёт несколько голов, то можно и в Зенит возвращать. Хотя Зениту и без Кокорина хорошо, не зря же на 1 месте в РПЛ идут. Не понимаю, почему Семак так к нему привязался.

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      Рейтинг: +81

      pld > BRO_football 23 января 2020, 09:42

      Если не понимаешь, то зачем пишешь?

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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 22 января 2020, 13:29

      по мне так его вообще надо было выгнать с позором!Бедный кокоша,пожалейте его...Клуб потерял в имидже и бабле,которое он должен был заработать в ЛЧ и ЧР.Надеюсь моя догадка про аренду,а потом продажу окажется верной.Те кто его жалеют и пишут о мифическом заговоре,поздравляю,вам можно срать на голову,вы это любите.

      -1
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      Рейтинг: +81

      pld > 3a zenit 23 января 2020, 09:43

      Надоел твой понос.

      0
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > pld 23 января 2020, 12:02

      не кушай)

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      Рейтинг: +4454

      Snek 22 января 2020, 13:07

      Судя по всему кто-то не хочет, чтобы бывший зэк вытеснил из состава львенка-кмсника. Ведь, кто в футболе понимает что-то, знает, что кокоша хоть чего-то да может, а чуба бревновоз обыкновенный.

      3
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      Рейтинг: +57

      Mamukan 22 января 2020, 06:53

      Нужно чтобы на стадион "ФИШТ" ходил народ и в этом году и в следующем. Поэтому милляру дали указание сослать кокорина в сочи. Глядишь и клуб из рпл не вылетит. Хотят реанимировать постолимпийского дохляка-стадион, чтоб хоть какая то денежка назад вернулась, после безумного распила наших налогов. Да и кокору попутно ещё разок носом натыкать, чинуш не трож, а то в сочи сгниёшь.

      3
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      Рейтинг: +853

      Rus9I 21 января 2020, 23:41

      Этого следовало ожидать! На данный момент, господин Ко, будет кидать тень на имидж клуба.
      Его действительно нужно было отдать в аренду, что бы все утихло. Да и набрать игровые кондиции в остатке сезона ему не помешает.

      Все по делу! Не понимаю к чему этот треп. Там все давно решили.

      2
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 21 января 2020, 23:12

      Тут дело не в том, хорошо это или плохо, а в том, как по-хамски, по нашему, по советски, по бандитским понятия это было сделано.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4934

      polt 21 января 2020, 22:36

      Как то некрасиво все это выглядит, руководство Зенита на Семака и Кокорина просто наплевали... мол, что хотим, то и творим.

      3
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      Рейтинг: +2283

      Бриг > polt 21 января 2020, 23:14

      Теперь ему одна дорога в один конец - Феенорд, после отсидки в Сочи

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      Рейтинг: +81

      pld > Бриг 23 января 2020, 10:05

      Не факт, что он согласится туда отправиться.
      С конвоем же не поведут.
      Это лучший вариант - отыграть в Зените-2 полгода, и свобода выбора.
      А заодно провести мордой по батарее оборзевших якобы хозяев Зенита.

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