Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    2 Тест: сразись с высшим разумом
    Тест: сразись с высшим разумом
    3 Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
    Тест: как сильно вы болеете за сборную России?

    Вооруженный штурм «Останкино», из-за которого 26 лет назад прервался эфир матча «Ротор» – «Спартак»


    5
    Голосов: 1
    Сегодня, 17:58
    Беспорядки, военные, выстрелы.

    3 октября 1993 года «Ротор» принимал в Волгограде «Спартак». Матч транслировали по центральному спортивному каналу, и он был прерван во втором тайме при счете 1:0 в пользу «Ротора».

    Сначала на экране телевизора на полминуты застыла заставка. После этого в эфир вышел диктор «Останкино» и сообщил телезрителям о захвате телецентра.

    Видео взято с ютуб-канала «Mitka90»

    Из-за чего все случилось

    Вооруженный штурм «Останкино» – исход противостояния двух сторон: действующей власти и ее противников. В состав первых входил президент Ельцин, Виктор Черномырдин, некоторые народные депутаты и члены Верховного совета. Их противники – другая часть народных депутатов, отставные военные.

    21 сентября 1993-го Ельцин распустил Съезд народных депутатов и Верховный Совет. Такой шаг: а) Нарушал Конституцию РФ б) Спровоцировал недовольство, например, среди членов Верховного совета. Ельцин был отстранен от президентских полномочий (Съездом народных депутатов), но он фактически проигнорировал это заявление и продолжил работу на своей должности.

    Сентябрьские решения перетекли на октябрь. 3 и 4 октября состоялись основные события, которые ряд историков считают небольшим государственным переворотом. Две ветви власти никак не могли прийти к компромиссу, из-за чего страдали обычные граждане. Милиции в те дни разрешалось принимать спецсредства для разгона митингующих, которые собирались в большие толпы.

    Митингующие отказывались слушать призывы милиции о расходе. Милиция же применяла силу и разгоняла демонстрантов дубинками. Иногда она превышала полномочия и избивала граждан.

    3 октября около Дома Советов произошел еще один митинг, в ходе которого Александр Руцкой (бывший вице-президент) призвал молодежь штурмовать мэрию и телецентр «Останкино» – так демонстранты смогли бы получить эфир.

    Штурм «Останкино» – одно из главных событий 3 и 4 октября. Здание начали штурмовать в 16:00 по московскому времени. Отряды во главе с генералом Альбертом Макашовым врываются на первый этаж телецентра, сопровождая свой проход выстрелами. Пули летели не только в охранников и милицию, но и в обыкновенных гражданских.

    «Останкино» прекратило вещание сразу после того, как Макашов захватил его первый этаж. При этом сам телецентр так и не удалось захватить. По данным «РИА», в ходе штурма «Останкино» погибло 46 человек. После этого основная масса войск отошла к Белому дому (где-то в 23:00).

    Что было дальше

    На следующий день (точнее, в ночь на 4 октября) Кремль начал штурм Белого дома, который привел к выстрелам танков по верхним этажам (здание не было разрушено, но сильно пострадали верхние этажи, был пожар). Осада периодически прерывалась на переговоры и выходы женщин. При этом в это время машины милиции обстреливали снайперы.

    В итоге дело закончилось сдачей здания. Силовики зачистили его и выводили оттуда пленных и противников власти. Спустя полтора часа после этого милиция арестовала Руцкого, Хасбулатова (политик, один из основных противников Ельцина) и Руцкого.

    «РИА» передает: в ходе всех военных операций погибли 150 человек, 400 получили ранения. Верховный совет и Съезд народных депутатов в конечном итоге перестали существовать.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
    Рейтинг: 5 Голосов: 1
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1294

      Ден 781 1 секунду назад

      Ротор так и выиграл 1-0 гол, забил Шмарко

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1506

      river31 5 минут назад

      Помню этот эфир....

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106831
    #2
    Chernyi Lis
    79360
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73873
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru