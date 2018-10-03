Вооруженный штурм «Останкино», из-за которого 26 лет назад прервался эфир матча «Ротор» – «Спартак»

Беспорядки, военные, выстрелы.

3 октября 1993 года «Ротор» принимал в Волгограде «Спартак». Матч транслировали по центральному спортивному каналу, и он был прерван во втором тайме при счете 1:0 в пользу «Ротора».

Сначала на экране телевизора на полминуты застыла заставка. После этого в эфир вышел диктор «Останкино» и сообщил телезрителям о захвате телецентра.

Видео взято с ютуб-канала «Mitka90»

Из-за чего все случилось

Вооруженный штурм «Останкино» – исход противостояния двух сторон: действующей власти и ее противников. В состав первых входил президент Ельцин, Виктор Черномырдин, некоторые народные депутаты и члены Верховного совета. Их противники – другая часть народных депутатов, отставные военные.

21 сентября 1993-го Ельцин распустил Съезд народных депутатов и Верховный Совет. Такой шаг: а) Нарушал Конституцию РФ б) Спровоцировал недовольство, например, среди членов Верховного совета. Ельцин был отстранен от президентских полномочий (Съездом народных депутатов), но он фактически проигнорировал это заявление и продолжил работу на своей должности.

Сентябрьские решения перетекли на октябрь. 3 и 4 октября состоялись основные события, которые ряд историков считают небольшим государственным переворотом. Две ветви власти никак не могли прийти к компромиссу, из-за чего страдали обычные граждане. Милиции в те дни разрешалось принимать спецсредства для разгона митингующих, которые собирались в большие толпы.

Митингующие отказывались слушать призывы милиции о расходе. Милиция же применяла силу и разгоняла демонстрантов дубинками. Иногда она превышала полномочия и избивала граждан.

3 октября около Дома Советов произошел еще один митинг, в ходе которого Александр Руцкой (бывший вице-президент) призвал молодежь штурмовать мэрию и телецентр «Останкино» – так демонстранты смогли бы получить эфир.

Штурм «Останкино» – одно из главных событий 3 и 4 октября. Здание начали штурмовать в 16:00 по московскому времени. Отряды во главе с генералом Альбертом Макашовым врываются на первый этаж телецентра, сопровождая свой проход выстрелами. Пули летели не только в охранников и милицию, но и в обыкновенных гражданских.

«Останкино» прекратило вещание сразу после того, как Макашов захватил его первый этаж. При этом сам телецентр так и не удалось захватить. По данным «РИА», в ходе штурма «Останкино» погибло 46 человек. После этого основная масса войск отошла к Белому дому (где-то в 23:00).

Что было дальше

На следующий день (точнее, в ночь на 4 октября) Кремль начал штурм Белого дома, который привел к выстрелам танков по верхним этажам (здание не было разрушено, но сильно пострадали верхние этажи, был пожар). Осада периодически прерывалась на переговоры и выходы женщин. При этом в это время машины милиции обстреливали снайперы.

В итоге дело закончилось сдачей здания. Силовики зачистили его и выводили оттуда пленных и противников власти. Спустя полтора часа после этого милиция арестовала Руцкого, Хасбулатова (политик, один из основных противников Ельцина) и Руцкого.

«РИА» передает: в ходе всех военных операций погибли 150 человек, 400 получили ранения. Верховный совет и Съезд народных депутатов в конечном итоге перестали существовать.