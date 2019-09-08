Как думаете, сколько лет курящему парню на фотке? Честно, мы офигели

Барабанная дробь.

Во время перерыва на сборные турецкие «Бураспор» и «Фенрбахче» почувствовали возможность собрать деньги на хорошие дела и устроили благотворительный матч.

Все доходы были пожертвованы организациям, которые борются с лейкемией, а также фондам, поддерживающим детей с синдромом дауна и аутизмом.

В общем, это был ничем непримечательный товарищеский матч. Если бы не один кадр.

Fenerbahçe ve Bursaspor'un çocuklar için düzenlediği maçtaki görüntüye bak ahdsahjadshjajhajh pic.twitter.com/2WPsqTpLrU — Nikola (@objektifdegilim) September 8, 2019

Да, вы все поняли правильно: два мальчика сидят на трибунах, а один из них с кайфом затягивается сигареткой.

Шокированные турецкие телезрители вырезали этот кадр и молниеносно выложили его в твиттер. Все хотели как можно быстрее найти этого пацана.

Журналисты сразу же раскопали курящего парня. И им оказался, кхм-кхм, 36-летний мужчина. Да, в это сложно поверить, но смотрите фотографию, сделанную с другого ракурса.

Bursaspor x Fenerbahçe estão fazendo um amistoso beneficente para arrecadar fundos para as crianças que lutam contra o câncer. Nas arquibancadas do (Timsah Arena), foi mostrada uma criança FUMANTE. pic.twitter.com/GZQiH2wHsr — Liberta Depre (@liberta__depre) September 8, 2019

Мужчину зовут Кенан Ватансевер – он болельщик «Бураспора» и пришел на матч с сыном. Кенан говорит, что после игры он стал звездой – его телефон разрывался от сообщений.

«Я привык, что меня принимают за ребенка, – рассказывает Ватансевер. – Люди не верят мне, когда я говорю, сколько мне лет. У меня нет проблем со здоровьем. Зато есть проблемы с другими вещами – например, мне никогда не продают сигареты без документов.

Но ещe больше меня раздражают ситуации на дорогах. Я уже перестал считать, сколько раз меня останавливали полицейские и с удивлением вертели мои водительские права.

Моей юношеской внешности нет никаких объяснений. У меня нет генетических дефектов, нет болезней. Я абсолютно здоров».

Ватансевер с детства болеет за «Бураспор» и говорит, что команда похожа на его семью.

А еще в 2015-м году он баллотировался на место в парламенте в родном городе Бурса. Правда, проиграл.

Посмотрите, как он выглядит в костюме.