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    Как думаете, сколько лет курящему парню на фотке? Честно, мы офигели


    3.7
    Голосов: 3
    Сегодня, 15:34
    Барабанная дробь.

    Во время перерыва на сборные турецкие «Бураспор» и «Фенрбахче» почувствовали возможность собрать деньги на хорошие дела и устроили благотворительный матч.

    Все доходы были пожертвованы организациям, которые борются с лейкемией, а также фондам, поддерживающим детей с синдромом дауна и аутизмом.

    В общем, это был ничем непримечательный товарищеский матч. Если бы не один кадр.

    Да, вы все поняли правильно: два мальчика сидят на трибунах, а один из них с кайфом затягивается сигареткой.

    Шокированные турецкие телезрители вырезали этот кадр и молниеносно выложили его в твиттер. Все хотели как можно быстрее найти этого пацана.

    Журналисты сразу же раскопали курящего парня. И им оказался, кхм-кхм, 36-летний мужчина. Да, в это сложно поверить, но смотрите фотографию, сделанную с другого ракурса.

    Мужчину зовут Кенан Ватансевер – он болельщик «Бураспора» и пришел на матч с сыном. Кенан говорит, что после игры он стал звездой – его телефон разрывался от сообщений.

    «Я привык, что меня принимают за ребенка, – рассказывает Ватансевер. – Люди не верят мне, когда я говорю, сколько мне лет. У меня нет проблем со здоровьем. Зато есть проблемы с другими вещами – например, мне никогда не продают сигареты без документов.

    Но ещe больше меня раздражают ситуации на дорогах. Я уже перестал считать, сколько раз меня останавливали полицейские и с удивлением вертели мои водительские права.

    Моей юношеской внешности нет никаких объяснений. У меня нет генетических дефектов, нет болезней. Я абсолютно здоров».

    Ватансевер с детства болеет за «Бураспор» и говорит, что команда похожа на его семью.

    А еще в 2015-м году он баллотировался на место в парламенте в родном городе Бурса. Правда, проиграл.

    Посмотрите, как он выглядит в костюме.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Твиттер Либерта Депре, Фейсбук Семалеттина Торуна
    Рейтинг: 3.7 Голосов: 3
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1890

      Masteralex 1 час назад

      ну отклонения явно какие-то есть на генетическом уровне, рост у него ведь тоже как у мальчика

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