Торрес завершил карьеру, проиграв 1:6 в Японии. Такой вот прощальный матч

Помнить будут другие моменты.

Поздней весной прошлого года 34-летний Фернандо Торрес выиграл с «Атлетико» Лигу Европы, после чего отправился в Японию. В июле он стал игроком «Саган Тосу» и отыграл там год. Матч против «Виссел Кобе» Андреса Иньесты и Давида Вильи стал для него последним в карьере.

Приключения Торреса в Японии в целом вряд ли можно назвать запоминающимися. В первом сезоне удалось забить три мяча, клуб занял пятое место снизу – даже сравнялся по очкам с командой, упавшей в зону стыков, но по дополнительным показателям расположился выше. Во второй сезон все примерно то же: «Саган» бьется за выживание, на счету Торреса пара голов.

По информации Goal, предыдущий тренер «Сагана» Массимо Фиккаденти был уволен в том числе из-за нежелания использовать Торреса – причина не ключевая (при таких-то результатах), но все равно упоминается. На смену пришел также не очень известный Луис Каррерас, но с ним результативность Торреса никак не выросла.

Испанец начал сезон с капитанской повязкой на руке, затем получил травму и в целом тяжело вписывался в тот футбол, который ставил Каррерас, где форварды должны регулярно помогать обороне. Поползли слухи о том, что Торрес уйдет из команды гораздо раньше окончания контракта, который рассчитан до января 2020-го.

Сам Торрес поначалу заявлял, что приехал в Японию, чтобы помочь поднять уровень чемпионата в стране, что в целом даже не рассматривал переход в европейскую команду, ждал новый вызов, а в Азии к нему всегда относились хорошо.

Ожидания не слишком оправдались ни у клуба (ну что это за результативность, когда 37-летний Вилья приехал в «Кобе» и сразу начал класть кучу голов), ни у самого футболиста, чей стиль игры не оказался проблемой для хорошо организованной защиты, которой обладают многие японские клубы.

Да и борьба за выживание стала новым опытом: «Я никогда до этого не боролся за выживание, обычно играл за команды, которые борются за трофеи». Это правда, «Атлетико» на стыке веков вылетел из Примеры в Сегунду, когда Торрес еще не дебютировал. Он как раз и начинал с Сегунды – провел там с «Атлетико» целых два сезона, пока команда не вернулась в элиту.

Сезон в Японии продолжается, «Саган» борется за выживание, но Торреса, похоже, все это достало уже давно. 21 июня он объявил о том, что завершит карьеру.

twit text — Fernando Torres (@Torres) June 21, 2019

В прощальном матче, который состоялся через два месяца после этого заявления, соперником выпал «Виссел Кобе», за который играют Андрес Иньеста и Давид Вилья. Иньеста перед игрой написал трогательное письмо Торресу. Вот отрывки из него:

«Готовимся провести последний матч в карьере на другом конце света. Капризная жизнь привела нас в Японию, чтобы мы сказали: «Прощай»…

… Мы встретились, когда наши мечты были утопией. Никогда не забуду твой жест, который ты посвятил мне на Евро-2001 (U-16). Я смотрел турнир по телевизору, пропустив его из-за травмы…

… Мы были разделены, но всегда оставались вместе. Всегда были выше клубов и футболок. Ты жил в Мадриде, я в Барселоне, но мы никогда не были врагами. Просто друзья в разных футболках.

Ты возвысил наш спорт. Речь не о голах и трофеях, которые ты завоевал в своей замечательной карьере. Речь о твоем поведении, о твоем уважении к футболу, к партнерам, к сопернику и, конечно же, к мячу…

… Сегодня футбол станет немного грустнее, чем вчера. Получай удовольствие от всего, что ждет тебя в дальнейшем, и будь счастлив. Как же странно, Фернадо. Ты еще не ушел, а я уже скучаю».

Завершение карьеры не получилось для Торреса красивым – его клуб был разгромлен 1:6. Иньеста забил с пенальти. Единственный мяч «Сагана» – это автогол Вермалена.

Впрочем, мало кто будет помнить про эти 1:6 и вообще про японский этап карьеры Торреса. Для футбола испанец сделал достаточно, чтобы вспомнить его как героя матчей совсем другого уровня.

Что вспоминать? Легкий вопрос.

Например, его 91 гол в первые сезоны за «Атлетико». И возвращение в любимый клуб.

81 забитый мяч за четыре сезона в «Ливерпуле».

Гол на «Камп Ноу», благодаря которому «Челси» выбил в полуфинале ЛЧ «Барселону», а потом и выиграл трофей.

Гол в финале Лиги Европы «Бенфике», этот турнир он тоже выиграл.

Золотой гол в финале чемпионата Европы-2008, благодаря чему Испания стала чемпионом.

А потом и гол в финале Евро-2012.

А между этим – победу со сборной Испании на ЧМ-2010.

И вообще много, очень много всего хорошего и позитивного. Много трофеев и ровно 300 голов за клубы и сборную во всех турнирах.

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