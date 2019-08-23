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    Торрес завершил карьеру, проиграв 1:6 в Японии. Такой вот прощальный матч


    5
    Голосов: 1
    23.08.2019 17:15
    Помнить будут другие моменты.

    Поздней весной прошлого года 34-летний Фернандо Торрес выиграл с «Атлетико» Лигу Европы, после чего отправился в Японию. В июле он стал игроком «Саган Тосу» и отыграл там год. Матч против «Виссел Кобе» Андреса Иньесты и Давида Вильи стал для него последним в карьере.

    Приключения Торреса в Японии в целом вряд ли можно назвать запоминающимися. В первом сезоне удалось забить три мяча, клуб занял пятое место снизу – даже сравнялся по очкам с командой, упавшей в зону стыков, но по дополнительным показателям расположился выше. Во второй сезон все примерно то же: «Саган» бьется за выживание, на счету Торреса пара голов.

    По информации Goal, предыдущий тренер «Сагана» Массимо Фиккаденти был уволен в том числе из-за нежелания использовать Торреса – причина не ключевая (при таких-то результатах), но все равно упоминается. На смену пришел также не очень известный Луис Каррерас, но с ним результативность Торреса никак не выросла.

    Испанец начал сезон с капитанской повязкой на руке, затем получил травму и в целом тяжело вписывался в тот футбол, который ставил Каррерас, где форварды должны регулярно помогать обороне. Поползли слухи о том, что Торрес уйдет из команды гораздо раньше окончания контракта, который рассчитан до января 2020-го.

    Сам Торрес поначалу заявлял, что приехал в Японию, чтобы помочь поднять уровень чемпионата в стране, что в целом даже не рассматривал переход в европейскую команду, ждал новый вызов, а в Азии к нему всегда относились хорошо.

    Ожидания не слишком оправдались ни у клуба (ну что это за результативность, когда 37-летний Вилья приехал в «Кобе» и сразу начал класть кучу голов), ни у самого футболиста, чей стиль игры не оказался проблемой для хорошо организованной защиты, которой обладают многие японские клубы.

    Да и борьба за выживание стала новым опытом: «Я никогда до этого не боролся за выживание, обычно играл за команды, которые борются за трофеи». Это правда, «Атлетико» на стыке веков вылетел из Примеры в Сегунду, когда Торрес еще не дебютировал. Он как раз и начинал с Сегунды – провел там с «Атлетико» целых два сезона, пока команда не вернулась в элиту.

    Сезон в Японии продолжается, «Саган» борется за выживание, но Торреса, похоже, все это достало уже давно. 21 июня он объявил о том, что завершит карьеру.

    В прощальном матче, который состоялся через два месяца после этого заявления, соперником выпал «Виссел Кобе», за который играют Андрес Иньеста и Давид Вилья. Иньеста перед игрой написал трогательное письмо Торресу. Вот отрывки из него:

    «Готовимся провести последний матч в карьере на другом конце света. Капризная жизнь привела нас в Японию, чтобы мы сказали: «Прощай»…

    … Мы встретились, когда наши мечты были утопией. Никогда не забуду твой жест, который ты посвятил мне на Евро-2001 (U-16). Я смотрел турнир по телевизору, пропустив его из-за травмы…

    … Мы были разделены, но всегда оставались вместе. Всегда были выше клубов и футболок. Ты жил в Мадриде, я в Барселоне, но мы никогда не были врагами. Просто друзья в разных футболках.

    Ты возвысил наш спорт. Речь не о голах и трофеях, которые ты завоевал в своей замечательной карьере. Речь о твоем поведении, о твоем уважении к футболу, к партнерам, к сопернику и, конечно же, к мячу…

    … Сегодня футбол станет немного грустнее, чем вчера. Получай удовольствие от всего, что ждет тебя в дальнейшем, и будь счастлив. Как же странно, Фернадо. Ты еще не ушел, а я уже скучаю».

    Завершение карьеры не получилось для Торреса красивым – его клуб был разгромлен 1:6. Иньеста забил с пенальти. Единственный мяч «Сагана» – это автогол Вермалена.

    Впрочем, мало кто будет помнить про эти 1:6 и вообще про японский этап карьеры Торреса. Для футбола испанец сделал достаточно, чтобы вспомнить его как героя матчей совсем другого уровня.

    Что вспоминать? Легкий вопрос.

    Например, его 91 гол в первые сезоны за «Атлетико». И возвращение в любимый клуб.

    81 забитый мяч за четыре сезона в «Ливерпуле».

    Гол на «Камп Ноу», благодаря которому «Челси» выбил в полуфинале ЛЧ «Барселону», а потом и выиграл трофей.

    Гол в финале Лиги Европы «Бенфике», этот турнир он тоже выиграл.

    Золотой гол в финале чемпионата Европы-2008, благодаря чему Испания стала чемпионом.

    А потом и гол в финале Евро-2012.

    А между этим – победу со сборной Испании на ЧМ-2010.

    И вообще много, очень много всего хорошего и позитивного. Много трофеев и ровно 300 голов за клубы и сборную во всех турнирах.

    .

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: AFLO / imago sportfotodienst / ZUMAPRESS.com / imago-images.de / Xinhua / Global Look Press
    Рейтинг: 5 Голосов: 1
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +221

      Serega 68 13 часов назад

      Достойная карьера хорошего игрока

      3
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    • ...
      Рейтинг: +219

      Artemka444 13 часов назад

      отличный нападающий!!!!

      3
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    • ...
      Рейтинг: +294

      Vistavas 13 часов назад

      С большим удовольствием смотрел его игры в детстве и юношестве, тогда, ещё молодой Фернандо, был новичком Ливерпуля, но уже вполне неплохо выступал и подавал большие надежды. Был моим любимым игроком в Фифе и ПЕС тех лет. Молодой, амбициозный и трудолюбивый. В целом, карьера вышла у Фернандо весьма и весьма неплохой. Выйграл кучу всего и на клубном уровне и за сборную. Потерялся сильно после перехода в Челси, но это уже другая история... Всё хорошее, когда нибудь заканчивается. Сегодня Торрес, завтра Роналду, после - Месси, цените моменты товарищи ) Спасибо и удачи тебе, Фернандо Торрес )

      3
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      Рейтинг: +8003

      Cules2013 13 часов назад

      Торрес провёл шикарную карьеру, грех жаловаться, хотя в Челси шло не очень. Удачи в будущем.
      ===
      P. S. № 1. Автогол Вермалена. LOL
      P. S. № 2. Иньеста забил с пенальти в этом матче. Можно было это как бы упомянуть, даже фото вставить.
      P. S. № 3. Как-то забыли вдруг, что в Виссел играет ещё и Подольски, и даже Сампер. Типа вообще ни капли не известные люди, которые никогда прямо не знали, кто такой Торрес.
      P. S. № 4. Может Саган и стоит в зоне стыков и вылета, но Виссел сам, хоть собрал целую кипу европейских звёзд - обычный середняк японской лиги.
      P. S. № 5. В топ-3 японских команд нет ни одного известного легионера, а костяк команды - японцы и корейцы. Тенденция понятна. Но зато лучшие голеадоры Лиги - ноунеймы из Бразилии. Вот и рецепт - лучше построить команду из своих домашних игроков, пригласить парочку дешёвых бразильцев в атаку, и всё будет ОК, а не тратить кучу денег на престарелых звёзд из Европы, которые уже не тянут.

      2
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      Рейтинг: +8395

      DeStar > Cules2013 13 часов назад

      звезды не для результата, а для узнаваемости, просмотров и престижа, ты ж сам понимаешь)

      0
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      Рейтинг: +8003

      Cules2013 > DeStar 11 часов назад

      Если честно, то не совсем. Я понимаю, когда для престижа игроков берут в РПЛ, когда для престижа летом топ-клубы устраивают турне по Азии или Америке. Сомневаюсь, что какую-то существенную прибыль дадут Торрес или Иньеста - вот прямо вся Испания разом побежит и купит трансляцию всего сезона чемпионата Японии? А из-за одного Подольски, о котором все уже давно забыли, прямо миллионы немцев будут смотреть Джей-Лигу.

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      Рейтинг: +85

      Vlad Mourinho > Cules2013 8 часов назад

      ну на футболках зато отобьют сумму перехода - это как минимум

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      Рейтинг: +1236

      general.lizyukov > Cules2013 7 часов назад

      Там на одной атрибутике контракты отбились несколько раз, все эти т.н. престарелые звезды могли даже на поле не выходить, чтобы окупиться. Ну и сами по себе они очень помогают развитию местных. Когда играешь против Иньесты или Подольски, очень многому учишься.

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