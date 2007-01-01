Коутиньо — классный игрок, но «Ливерпуль» взял ЛЧ благодаря его уходу. «Барсе» без него тоже будет лучше

Теперь он играет за «Баварию».

Филиппе Коутиньо переезжает в Мюнхен: «Бавария» уже объявила о договоренности с «Барселоной» о его аренде. Пока что «Барселона» не получит денег за бразильца, но монетизирует его уход через год, если немецкий клуб активирует опцию выкупа.

Уход Коутиньо открывает для «Барселоны» огромные возможности по усилению состава. И здесь можно вспомнить, что «Ливерпуль», бывший клуб бразильца, тоже извлек выгоду из его продажи.

145 миллионов евро: как правильно их потратить?

Этот сезон АПЛ начался с небольшой перепалки в СМИ Юргена Клоппа и Хосепа Гвардиолы. Если вкратце, тренер «Ливерпуля» заметил, «Сити» тратит больше денег на трансферы. В ответ на это Гвардиола вспомнил, что пару лет назад «Ливерпуль» делал тоже самое.

На этом факте и остановимся: действительно, в начале 2018 года в «Ливерпуль» пришел Вирджил Ван Дейк за космические 84,65 миллионов евро (все данные – Transfermarkt), а спустя полгода вратарскую линию усилили Алиссоном за 62,5.

Сейчас Ван Дейка называют одним из основных претендентов на «Золотой мяч», а Алиссона – лучшим голкипером мира на данный момент. Вместе на них потратили 147,15 миллионов – почти столько же, сколько «Ливерпуль» получил в то трансферное окно за Филиппе Коутиньо.

Продажа яркого игрока атаки и покупка усиления в защиту перевернула не только игру «Ливерпуля», но и основную философию современного футбола. Вместо индивидуального мастерства, как в случае с доминированием Месси и Роналду, на первую роль вновь вышла командная игра. И «Ливерпуль» стал первой командой за много лет, которая выиграла ЛЧ благодаря сбалансированности состава, а не яркой звезде впереди.

Коутиньо был лучшим в «Ливерпуле», но там справились без него

До ухода бразильца в «Барселону» Юрген Клопп использовал две основные схемы:

1) Коутиньо – в роли атакующего центрального полузащитника. Справа в основном играл Салах, слева – Садьо Мане.

2) Коутиньо – слева на фланге. Место «десятки» никто не занимал: Клопп просто выбирал более оборонительную расстановку в центре полузащиты.

После продажи Коутиньо Клопп сделал самое простое, но и самое правильное в этой ситуации: просто объединил две схемы в одну. В итоге у команды появилась расстановка без ярковыраженного плеймейкера, но с плотной опорной зоной и защитой. Итог – в последних 10 матчах сезона команда пропустила всего 6 голов. А в первых 10 было 16.

Новая расстановка и усиление на деньги от продажи Коутиньо с одной стороны серьезно улучшили дисциплину в обороне, с другой – дали раскрыться Мане и Салаху. Которые зажигают в атаке «Ливерпуля» до сих пор.

А что будет делать «Барселона»?

Главная цель каталонцев в это трансферное окно – Неймар. На первый взгляд, уход Коутиньо в аренду никак не поможет с покупкой вингера «ПСЖ». Но недавно Goal сообщил, что сделку с Неймаром тоже оформят в виде аренды с обязательством выкупа через год.

Неймар – проверенный игрок для «Барселоны», который уже играл в связке с Месси и Суаресом. В каком-то смысле команда тоже идет по пути уменьшения роли основной звезды «Барселоны», Лионеля Месси.

Только если «Ливерпуль» в такой ситуации продавал единоличного лидера, то «Барселона» просто покупает футболистов, которые ближе всего к нему по уровню, чтобы снизить роль отдельного игрока.

Филиппе Коутиньо зажигал в «Ливерпуле» и давно доказал свой уровень, но английская команда смогла прибавить благодаря его уезду. С «Барселоной» вполне может случиться тоже самое.