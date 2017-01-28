Сейчас нет никого печальнее Мане

Его мечта снова разрушена.

Южный Сенегал, 2002 год. Деревня Бамбали. 10-летний школьник после урока бежит к площади в центр города. Он подбегает к черно-белому телевизору, вокруг которого собралась толпа. На экране – чемпионат мира в Сеуле. Зачарованный мальчишка полтора часа наблюдает, как его команда, впервые участвующая на ЧМ, сражается со звездной Францией. Конец матча – счeт 1:0 в пользу Сенегала. Вся площадь ревет. Мальчишка плачет от счастья.

«Я даже сейчас могу точно описать каждую деталь той игры. Это был важнейший момент в моей жизни. Именно тогда я понял, что однажды я повторю то, что сделала та команда», – рассказывал уже выросший Садио Мане.

Но пока Садио так ничего и не достиг со сборной. И это главная драма его карьеры.

Два года назад на Кубке африканских наций Садио не забил решающий пенальти в четвертьфинале против Камеруна. После игры у Мане была истерика – он не мог подняться с газона и рыдал навзрыд.

twit text — ODDSbible (@ODDSbible) January 28, 2017

Год назад, чемпионат мира. Япония и Сенегал набрали одинаковое количество очков в группе (4) и одинаковую разницу забитых и пропущенных. Но из-за результата очного матча дальше прошла Япония. По разнице созданных и допущенных моментов Сенегал был лучшей всех из вылетевших команд турнира. По этим показателям они были даже лучше Аргентины и Португалии.

На Мане свалилось огромное давление. Фанаты сборной считали, что он сделал недостаточно, чтобы вывести команду в плей-офф. На его защиту встал главный тренер Сенегала Алиу Сиссе: «Последние три года фанаты Сенегала были немного резкими по отношению к Садио Мане, потому что они ожидают, что он сделает все в команде. Что будет и забивать, и защищаться. И всегда Мане остается виноватым, потому что не оправдывает всех надежд. Вот почему ему трудно».

Сезон после чемпионата мира – лучший в карьере Садио. Сенегалец выиграл Лигу чемпионов, занял второе место в АПЛ и стал лучшим бомбардиром лиги (22 гола, ни одного с пенальти). Мане был одним из самых стабильных игроков «Ливерпуля» и пропустил всего один матч в сезоне.

Для него сезон начался 12 августа, а закончился только сегодня. То есть Мане беспрерывно играл в футбол 11 месяцев – и на стабильном высоком уровне. Всего за это время он провел 59 матчей за клуб и сборную. Для понимания: он выходил на поле в среднем каждые пять дней. А теперь приплюсуйте сюда постоянные тренировки и перелеты.

Перед Кубком африканских наций Мане сказал, что этот турнир – самая большая и безумная для него мечта. И что он готов променять медали Лиги чемпионов, чтобы выиграть его.

До сегодняшнего дня всe шло относительно удачно. Сенегал уверенно дошел до финала – Мане забил три гола в пяти матчах.

А сегодня – пропущенный гол на второй минуте. Беспрерывное давление Сенегала. Огромное количество обводок и проходов в штрафную Садио. Поцелуй партнера от радости, когда судья назначил пенальти. Отмененный пенальти. Последняя минута, штрафной удар. В стенку. Финальный свисток. Мане падает на газон. Мечта десятилетнего мальчишки снова разрушена.