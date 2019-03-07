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    Мы записали подкаст про женщин в футболе. Послушайте его прямо сейчас


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    Голосов: 5
    07.03.2019 17:16
    Их очень мало, но ситуация быстро меняется.

    Новый выпуск подкаста «Скинь мяч» – про женщин. Вспоминаем крутые истории, как женщины меняют мужской футбол.

    Спорим, можно ли рассказывать о женщинах через красивые фоточки и внешность. Обсуждаем, почему женский футбол такой непопулярный.

    Наш подкаст на ютубе:

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    Темы:

    01:00 Яркие примеры того, как женщины меняют мужской футбол
    05:24 Судьи, комментаторы, звезды — чаще всего, это мужчины. Так и должно быть?
    07:57 Женщины в спортивной журналистике
    11:15 Стереотипы о футболе мешают женщинам развиваться. Есть примеры
    13:15 Как женский спорт развивают в США
    14:09 Плеханов и «Россияночка»
    15:01 Женский футбол — всегда хуже мужского?
    24:21 Обсуждение женщин в футболе всегда сводится к фоточкам. Ужас!
    30:42 Как Ада Хегерберг стала лучшей футболисткой мира и почему это важно

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Бомбардир.ру
    Рейтинг: 3 Голосов: 5
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 7 марта 2019, 18:06

      это примерно тоже самое,что смотреть на мужика,который занимается художественной гимнастикой или аквааэробикой)))шоу для потехи публики))

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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 7 марта 2019, 18:01

      потому что футбол,как и хоккей силовые виды спорта,созданные изначально для мужского пола!))а феминисток да,развелось море,эти глупые бабище,которые хотят доказать,что они не только борщ умеют готовить,тем самым забывают,что они прекрасный пол!!!я бы вам сам с радостью повыбивал все зубы)))

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