Мы записали подкаст про женщин в футболе. Послушайте его прямо сейчас

Новый выпуск подкаста «Скинь мяч» – про женщин. Вспоминаем крутые истории, как женщины меняют мужской футбол.
Спорим, можно ли рассказывать о женщинах через красивые фоточки и внешность. Обсуждаем, почему женский футбол такой непопулярный.
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Темы:
01:00 Яркие примеры того, как женщины меняют мужской футбол
05:24 Судьи, комментаторы, звезды — чаще всего, это мужчины. Так и должно быть?
07:57 Женщины в спортивной журналистике
11:15 Стереотипы о футболе мешают женщинам развиваться. Есть примеры
13:15 Как женский спорт развивают в США
14:09 Плеханов и «Россияночка»
15:01 Женский футбол — всегда хуже мужского?
24:21 Обсуждение женщин в футболе всегда сводится к фоточкам. Ужас!
30:42 Как Ада Хегерберг стала лучшей футболисткой мира и почему это важно