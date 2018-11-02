В академии «Спартака» нашли гепатит А. Как так вышло?

Виновата столовая.

В конце октября академия «Спартака» приостановила свою работу. Причина закрытия – в заболевании некоторых воспитанников московской команды гепатитом А. В связи с этим главный санитарный врача по Восточному округу Москвы приостановил работу интерната и столовой академии.

29 октября мальчика, подхватившего вирус, сразу же направили в больницу на обследование. Главный врача академии Размик Кешишян, сказал: «К сожалению, случай оказался не единичным, что говорит о пищевом характере заражения. С помощью Роспотребнадзора, а также специализированных клиник и поликлиник все дети и взрослые в Академии обследованы, здоровые — вакцинированы»

Что такое гепатит А

Гепатит А – острое инфекционное заболевание печени, которое проявляется при несоблюдении норм гигиены, при употреблении в пищу испорченных продуктов, грязной воды. Вирус гепатита А передается фекально-оральным путем и характеризуется увеличением печени и селезенки. В данном случае: в академии «Спартака» были нарушены нормы санитарии.

У гепатита А нет хронической стадии, он не повреждает печень. Кроме того, заболевание не развивается и может быть предотвращено специальными вакцинами. Основные симптомы этой формы гепатита: потеря аппетита, слабость, рвота, тошнота, болезненные ощущения по всему телу. Дети, пораженные вирусом, переносят заболевание в течение 1-3 недель, у взрослых выздоровление может затянуться на несколько недель больше, чем у детей. Кроме того, взрослые тяжелее переносят этот вирус.

По данным «Российской газеты», многочисленные нарушения правил были установлены именно в столовой. Например, помещения столовой убирались не регулярно. Мытье и зачистка овощей, фруктов производились в мясном цехе, готовые блюда хранились вместе с сырыми продуктами в заготовочном цехе. На овощах и зелени не было информации об изготовителях, на полуфабрикатах отсутствовала информация об изготовителях.

Что говорят в «Спартаке»

Дмитрий Сидоров, директор академии «Спартака» имени Федора Черенкова, уже выступил в прессе с объяснением ситуации и претензий Роспотребнадзора (организация начала свое расследование в академии). «Все воспитанники академии и взрослые сотрудники обследованы, проведена вакцинация. Выполнены необходимые работы по дезинфекции. Причем начались все эти действия еще до получения предписаний. Интернат работал на протяжении восьми лет, готовил кадры. Все о его существовании прекрасно знали. Мы ни от кого не прятались. Академия регулярно проходила все необходимые проверки, получала разрешения. В том числе от санитарно-эпидемиологической службы», – сказал он. Кроме того, Сидоров пообещал провести разбирательства по теме инфекционных заболеваний.

Академия «Спартака» была основана в 1934 году. По данным на май этого год в ней учатся около 250 воспитанников. Вместе с этим из-за вспыхнувшей эпидемии игрокам академии столичной команды запрещено выступать на официальных мероприятиях до 5 декабря.