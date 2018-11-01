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    «Спартак» рискует пропустить юношеский Кубок РФС из-за гепатита в академии

    Юношеская команда «Спартака» (игроки 2001 года рождения) может пропустить Кубок РФС, который пройдет в Сочи. Красно-белые добились этого права, выиграв первенство Москвы по своему возрасту, но рискуют пропустить турнир по предписаниям медиков.

    Ранее «Спартак» приостановил работу академии имени Федора Черенкова. Она связана с тем, что среди воспитанников выявлены случаи заболевания гепатитом А.

    С 31 октября по 5 декабря игрокам академии запрещено выступать в официальных соревнованиях.

    Источник: Чемпионат.com

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    01.11.2018 13:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +23534

      Мары 1 ноября 2018, 14:22

      Здоровьем нельзя рисковать.
      Лучше кубок пропустить чем удар по здоровью.

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