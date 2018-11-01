«Спартак» рискует пропустить юношеский Кубок РФС из-за гепатита в академии

Юношеская команда «Спартака» (игроки 2001 года рождения) может пропустить Кубок РФС, который пройдет в Сочи. Красно-белые добились этого права, выиграв первенство Москвы по своему возрасту, но рискуют пропустить турнир по предписаниям медиков.

Ранее «Спартак» приостановил работу академии имени Федора Черенкова. Она связана с тем, что среди воспитанников выявлены случаи заболевания гепатитом А.

С 31 октября по 5 декабря игрокам академии запрещено выступать в официальных соревнованиях.