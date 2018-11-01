Вы смеялись над космическим ударом Рамоса. Теперь – новый герой

Парень из «Левски» красиво выбил свою команду из Кубка Болгарии.

Сейчас в Европе играют кубковые матчи, поэтому происходит много крутых событий. Лэмпард вернулся на «Стэмфорд Бридж» в качестве тренера, «Реал» победил без Лопетеги, а «Боруссия» едва прошла клуб Бундеслиги-2. Кубок Болгарии – тоже веселое соревнование. Там встречались «Левски» и «Черно Море», которые выдали классный спектакль.

«Левски» дважды выходил вперед, но пропустил в добавленное ко второму тайму время. Дело дошло до серии пенальти, где «Левски» обязан был побеждать. Пятый удар исполнял Филипе Нашименто, но пробил так, что едва не перебил стадион.

Помните, как однажды что-то подобное выдал Серхио Рамос в матче с «Баварией»? Тогда над ним шутили, что мяч улетел в космос.

Вместо праздника победы «Левски» серия пенальти продолжилась. Следующий удар смазал Реиш, а в 1/4 финала Кубка Болгарии попала команда «Черно Море».