Тренер-неудачник пришел в клуб, который вечно банкротится

«Венеция» тонет в итальянском подземелье, но не сдается.

Вальтер Дзенга не сдается. Легенда «Интера» на протяжении 20 лет пытается построить тренерскую карьеру. Получается пока не очень. В период с 1998 года Дзенга работал в США, Румынии, Сербии, ОАЭ, Саудовской Аравии, но так и не создал собственную тренерскую философию.

Новый поворот судьбы занес Дзенгу в Серию В. «Венеция», совсем недавно засветившаяся во всех медиа Италии благодаря шикарному представлению комплекта формы на новый сезон, терпит бедствие. Команда идет на 17-м месте в таблице второго итальянского дивизиона. А теперь разруливать эту ситуацию в «Венеции» будет Дзенга, ничего не добившийся в тренерской карьере.

Почему это важно

«Венеция» – удивительный клуб. За последние пятнадцать лет команда пережила три банкротства (в 2004-м болельщики почти что добились продажи прав на команду активной фанатской группе, но инициативу быстро прикрыли власти города). В 2005-м клуб подобрали два предпринимателя, братья Полетти. Но Полетти всего лишь хотели расширить свое влияние на итальянском рынке, укрепили свое положение в национальном бизнесе в еще одном регионе и благополучно забыли о команде. В 2009-м болельщики «Венеции» даже остановили машину одного из братьев, Ариго, и чуть живьем не сожгли его в автомобиле. Бизнесмену помогли проезжавшие рядом люди, которые вызвали полицию. Через четыре месяца после этого инцидента Полетти оставили «Венецию» с долгом в 17,5 млн евро.

В 2011-м клуб за бесплатно перешел под управление бывшего мэра Химок Юрия Кораблина. Бизнесмен пообещал вложить в «Венецию» 150 млн евро, построить новый стадион, вывести клуб в Серию А. В реальности история Полетти практически повторилась снова. Клуб практически не получал денег от Кораблина, в это время он застраивал земельные участки в городе.

Сейчас «Венецией» руководит Джо Такопина. Американский бизнесмен купил команду в 2015-м году, и при нем дела идут чуть лучше, чем при предыдущих владельцах. Такопина обещал построить новый стадион? План арены уже передан городской администрации. Такопина пообещал приглашать знаменитых тренеров? В прошлом сезоне клубом рулил Филиппо Индзаги, теперь – Вальтер Дзенга. Такопина говорил о привлечении игроков из топовых команд? В составе «Венеции» играет молодежь из «Челси», «Сассуоло», «Удинезе». Единственная проблема – кажется, за 3 сезона не принял клубный статус андердога и до сих пор живет какими-то мечтами. «Почему вы смотрите в таблицу и спрашиваете о вылете в Серию С? Мы настроены только на повышение! Я планирую увидеть «Венецию» в Серии А уже в следующем сезоне», – сказал Такопина после ничьей с «Ливорно» (1:1), сразу после серии из трех поражений в чемпионате подряд. Любопытно, что через неделю после этих слов Такопины «Венеция» снова проиграла – «Перудже» со счетом 0:1.

Поможет ли проекту Дзенга

Кажется, нет. Из «Вулверхэмптона» его уволили спустя три месяца после назначения, аргументировав этот шаг неумением Дзенги тренировать. У тренера нет фишек, он не умеет мотивировать игроков, не силен в тактике, и в его распоряжении нет целой горы денег. А впереди – борьба за выживание и, судя по словам владельца, стремление перебраться в Серию А. Есть подозрение, что такой тренер, как Дзенга, просто сломается в жесточайших условиях.

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