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    • Берлускони делает самый стильный клуб Италии. Он запретил татуировки и украшения

    Берлускони делает самый стильный клуб Италии. Он запретил татуировки и украшения


    3.8
    Голосов: 14
    06.10.2018 17:52
    Функционер обновляет команду из итальянского подземелья.

    29 сентября, на свой 82-й день рождения, бывший владелец «Милана» Сильвио Берлускони вернулся в футбол. После года отдыха от игры функционер решился на покупку новой команды. Берлускони выкупил 100% «Монцы», выступающей в третьем по силе итальянском дивизионе. По данным Tuttosport, сделка обошлась ему в 2,3-2,5 млн евро. Партнером Берлускони стал Адриано Галлиани, работавший при нем на должности президента «Милана».

    «Я скучал по футболу. Выкупить «Милан»? Да, у меня была такая мысль, но с командой должен был произойти настоящий коллапс, чтобы я решился на такой шаг. Пока что у меня новое дело – «Монца». Надеюсь, я помогу клубу достигнуть определенных высот», – сказал Берлускони в интервью La Gazzetta dello Sport.

    Какие правила он устанавливает

    На данный момент «Монца» идет на третьей строчке турнирной таблицы группы В Серии С. Но, кажется, Берлускони намерен вывести команду как минимум в дивизион повыше. Главный тренер Марко Цаффарони подчеркнул: «У меня была беседа с Берлускони. Он пожелал мне удачи, попросил сконцентрироваться на повышении в классе и пообещал помочь всем, чем может».

    До трансферного окна еще далеко, но Берлускони уже начал менять команду. Во-первых, у футболистов не будет никаких необычных причесок: ни дредов, ни ирокезов – игроки будут аккуратно выстрижены. Берлускони уже договорился с одним парикмахером в Монце, который будет бесплатно стричь команду. Во-вторых, футболисты «Монцы» не смогут появляться на играх и других официальных мероприятиях небритыми, им запрещено надевать дорогие украшения. Под запрет для игроков попали и татуировки.

    Для чего все это нужно

    Берлускони и Галлиани хотят построить команду джентльменов. Стильно одетые и пахнущие дорогим парфюмом игроки сохранят философию и на поле: с этого момента Берлускони запретил им спорить с арбитром и симулировать повреждения. Если же футболисты «Монцы» нарушит правила, то он должен попросить прощения у соперника. Кроме того, игроки должны фотографироваться со всеми желающими и раздавать им автографы.

    «Наша «Монца» не будет похожа ни на один другой итальянский клуб. У нас очень необычные планы по развитию этого клуба. Это будет молодая команда, она будет состоять только из перспективных итальянских игроков. Я хочу, чтобы команда стала образцом спортивного поведения в Италии. Не знаю, получится ли у нас показать результат с самого начала. Но, надеюсь, общие для всех правила и дисциплина помогут нам это сделать», – сказал Берлускони.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, ФК «Монца»
    Рейтинг: 3.8 Голосов: 14
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    Комментарии24
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    • ...
      Рейтинг: +5876

      maygli 8 ноября 2022, 16:13

      Хорошая идея, хватит ли денег на это, т.к. они будут играть в своё удовольствие не взирая на результат.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +298

      Алексей новый 14 октября 2018, 21:59

      Мужик, с нормальными представлении о том, что такое мужчина, а не бегающие неандертальцы

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28706

      silver29 7 октября 2018, 18:53

      Берлускони все правильно делает убирая татушки с тушек футболистов, а то не понятно то ли вор в законе на поле, то ли шнырь приблатненный. Не так давно моряков торгового флота в загранку не пускали из-за невинного имени на кисти руки, а отсутствие "живописи" не помешало стать футболистам СССР чемпионами Европы.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +183

      artydoc 7 октября 2018, 11:26

      Белрускони - красавец! Нашим толстосумам упырям надо брать с него пример. Не покупать иностранные клубы, а брать под опеку наши, из ПФЛ.

      4
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      ...
      Рейтинг: +228

      ЦСКА 3011 > artydoc 7 октября 2018, 14:51

      Почему это только нашим. Всё во всём мире делают как Берлускони и только наши не так и только нашим надо брать пример. Федун уже запарился Спартак тянуть, Гинер и ЦСКА( как он клуб поднял и не за "народные"). Галицкий "Краснодар" как вытянул, там вообще дыра была, а сейчас. Вот тебе примеры !
      Про Каримова и Анжи тоже наверно не помнишь.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +228

      ЦСКА 3011 > artydoc 7 октября 2018, 14:55

      Нахер кому нужен клуб из ПФЛ, у нас в РФПЛ клубы есть, за "Ростов" боролись, "Амкар" тебе пример, "Урал" и т.д.
      Как говорится п....ть не мешки воротить.

      0
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      Рейтинг: +24683

      DOCTOR PENALTY 7 октября 2018, 00:46

      Супер идея! Несмотря на то, что трудно её будет воплотить. Но Сильвио сможет! Успехов ему!!!

      0
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      Рейтинг: +127

      xxJack 7 октября 2018, 00:39

      Неймара тоже не возьмут

      0
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      Рейтинг: +9788

      САДЫЧОК 6 октября 2018, 21:43

      Месси не подойдёт-у него тату-а Роналду как раз!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +47

      edmund 6 октября 2018, 20:46

      купил бы Анжи...

      2
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 6 октября 2018, 20:27

      Интересный проект задумали , хочется посмотреть что из этого получиться !

      1
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    • ...
      Рейтинг: +57

      Доремидонт 6 октября 2018, 20:25

      Ну а чего, всё правильно, всяких синюшных мамаев со смолами, а тако же и вечно корчащихся криштианов там не будет. Жаль, что этот Монц в третьем дивизионе, а так бы следил за ним.

      1
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