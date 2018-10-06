Берлускони делает самый стильный клуб Италии. Он запретил татуировки и украшения

Функционер обновляет команду из итальянского подземелья.

29 сентября, на свой 82-й день рождения, бывший владелец «Милана» Сильвио Берлускони вернулся в футбол. После года отдыха от игры функционер решился на покупку новой команды. Берлускони выкупил 100% «Монцы», выступающей в третьем по силе итальянском дивизионе. По данным Tuttosport, сделка обошлась ему в 2,3-2,5 млн евро. Партнером Берлускони стал Адриано Галлиани, работавший при нем на должности президента «Милана».

«Я скучал по футболу. Выкупить «Милан»? Да, у меня была такая мысль, но с командой должен был произойти настоящий коллапс, чтобы я решился на такой шаг. Пока что у меня новое дело – «Монца». Надеюсь, я помогу клубу достигнуть определенных высот», – сказал Берлускони в интервью La Gazzetta dello Sport.

Какие правила он устанавливает

На данный момент «Монца» идет на третьей строчке турнирной таблицы группы В Серии С. Но, кажется, Берлускони намерен вывести команду как минимум в дивизион повыше. Главный тренер Марко Цаффарони подчеркнул: «У меня была беседа с Берлускони. Он пожелал мне удачи, попросил сконцентрироваться на повышении в классе и пообещал помочь всем, чем может».

До трансферного окна еще далеко, но Берлускони уже начал менять команду. Во-первых, у футболистов не будет никаких необычных причесок: ни дредов, ни ирокезов – игроки будут аккуратно выстрижены. Берлускони уже договорился с одним парикмахером в Монце, который будет бесплатно стричь команду. Во-вторых, футболисты «Монцы» не смогут появляться на играх и других официальных мероприятиях небритыми, им запрещено надевать дорогие украшения. Под запрет для игроков попали и татуировки.

Для чего все это нужно

Берлускони и Галлиани хотят построить команду джентльменов. Стильно одетые и пахнущие дорогим парфюмом игроки сохранят философию и на поле: с этого момента Берлускони запретил им спорить с арбитром и симулировать повреждения. Если же футболисты «Монцы» нарушит правила, то он должен попросить прощения у соперника. Кроме того, игроки должны фотографироваться со всеми желающими и раздавать им автографы.

«Наша «Монца» не будет похожа ни на один другой итальянский клуб. У нас очень необычные планы по развитию этого клуба. Это будет молодая команда, она будет состоять только из перспективных итальянских игроков. Я хочу, чтобы команда стала образцом спортивного поведения в Италии. Не знаю, получится ли у нас показать результат с самого начала. Но, надеюсь, общие для всех правила и дисциплина помогут нам это сделать», – сказал Берлускони.

Материалы по теме:

Из «Юве» ушел человек, без которого клуб не стал бы легендой

Запомните этого поляка. Он станет звездой

Новая звезда Италии подражает отцу и празднует гол с братом-болбоем