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    Легендарной победе России – 10 лет


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    Голосов: 3
    21.06.2018 13:45
    Тот самый день.

    Сборная России классно играет на чемпионате мира, но до успехов прошлых лет пока далеко. Самый громкий прорыв случился с россиянами на Евро-2008. Тогда команда дошла до полуфинала, где проиграла испанцам.

    Зато в плей-офф обыграли Голландию, а тот матч все еще вспоминают главным успехом сборной России в финальных турнирах. 21 июня 2008 года гуляла вся страна – та сборная просто восхищала.

    Матч Голландия – Россия стал историческим. В последний раз в основе официальной игры сборной вышел Иван Саенко, который сейчас нигде не мелькает. Акинфеев, Игнашевич и Жирков, которые играют на ЧМ-2018, тоже появлялись на поле и десять лет назад.

    Эта победа показала, что в России тоже могут быть великие футболисты, которые способны обыгрывать топ-сборные и получать награды. После Евро-2008 сразу несколько российских игроков уехали в Англию. Репутацию им сделала именно победа над Голландией в великом матче. Тогда у нас появилось доказательство: если правильно собраться, то все вершины реальны.

    Вот так забивали голы:

    В июне 2018 года вышел фильм о том матче:

    Голландия – Россия – 1:3

    Голы: 0:1 – Павлюченко, 56; 1:1 – Ван Нистелрой, 86; 1:2 – Торбинский, 112; 1:3 – Аршавин, 116.

    Голландия: ван дер Сар, Булахруз (Хейтинга, 54), Ойер, Матейсен, ван Бронкхорст, Н. де Йонг, Энгелар (Аффелай, 62), Кейт (ван Перси, 46), ван дер Варт, Снайдер, ван Нистелрой.

    Россия: Акинфеев, Анюков, Игнашевич, Колодин, Жирков, Саенко (Торбинский, 81), Семшов (Билялетдинов, 69), Семак, Зырянов, Аршавин, Павлюченко (Сычев, 115).

    Благодаря победе над Голландией на Евро-2008 сборная России заняла историческое третье место. Около 700 тысяч болельщиков вышли на улицы вечером после того успеха. Это легендарно!

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, Goal
    Рейтинг: 5 Голосов: 3
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 22 июня 2018, 04:15

      В магию чисел не верю, но все успехи сборной СССР-России происходили в годах заканчивающихся на 8: 1988 - золото Олимпиады в Сеуле , серебро Евро-88, 2008 - бронза Евро-08, а сейчас выход в 1/8 финала и может быть потом призовое место? ))))

      0
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      Рейтинг: +181

      oleg32ru 21 июня 2018, 19:43

      Гус-был идолом

      0
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      Рейтинг: +2697

      turist82 21 июня 2018, 17:53

      Ну как бы...я тогда эйфории не испытал, ибо испанцы дважды размазали нас тонким слоем по газону. В группе и в полуфинале. Разница в классе была глобальной и Голландия сыграла просто откровенно плохо

      -1
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      Рейтинг: +1825

      Dizayner 21 июня 2018, 15:02

      вполне по силам повторить успех))

      0
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      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот 21 июня 2018, 14:42

      Во время матча я был в армии, а точнее в санчасти. Одному пацану друг смсками сообщал счёт. А после победы под окнами пронёсся УАЗик, из которого военные стреляли в воздух из табельного. Днём мы посмотрели матч в повторе.

      0
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      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 21 июня 2018, 13:59

      на ЧМ в плей офф больше игр... до медалей две игры, а не одна, как на ЧЕ

      0
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      Рейтинг: +1047

      SERGEI12345 21 июня 2018, 13:48

      может повторим?

      0
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