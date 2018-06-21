Легендарной победе России – 10 лет

Тот самый день.

Сборная России классно играет на чемпионате мира, но до успехов прошлых лет пока далеко. Самый громкий прорыв случился с россиянами на Евро-2008. Тогда команда дошла до полуфинала, где проиграла испанцам.

Зато в плей-офф обыграли Голландию, а тот матч все еще вспоминают главным успехом сборной России в финальных турнирах. 21 июня 2008 года гуляла вся страна – та сборная просто восхищала.

Матч Голландия – Россия стал историческим. В последний раз в основе официальной игры сборной вышел Иван Саенко, который сейчас нигде не мелькает. Акинфеев, Игнашевич и Жирков, которые играют на ЧМ-2018, тоже появлялись на поле и десять лет назад.

Эта победа показала, что в России тоже могут быть великие футболисты, которые способны обыгрывать топ-сборные и получать награды. После Евро-2008 сразу несколько российских игроков уехали в Англию. Репутацию им сделала именно победа над Голландией в великом матче. Тогда у нас появилось доказательство: если правильно собраться, то все вершины реальны.

Вот так забивали голы:

В июне 2018 года вышел фильм о том матче:

Голландия – Россия – 1:3

Голы: 0:1 – Павлюченко, 56; 1:1 – Ван Нистелрой, 86; 1:2 – Торбинский, 112; 1:3 – Аршавин, 116.

Голландия: ван дер Сар, Булахруз (Хейтинга, 54), Ойер, Матейсен, ван Бронкхорст, Н. де Йонг, Энгелар (Аффелай, 62), Кейт (ван Перси, 46), ван дер Варт, Снайдер, ван Нистелрой.

Россия: Акинфеев, Анюков, Игнашевич, Колодин, Жирков, Саенко (Торбинский, 81), Семшов (Билялетдинов, 69), Семак, Зырянов, Аршавин, Павлюченко (Сычев, 115).

Благодаря победе над Голландией на Евро-2008 сборная России заняла историческое третье место. Около 700 тысяч болельщиков вышли на улицы вечером после того успеха. Это легендарно!