Фанаты едва не сожгли чемпионскую команду

«Црвена Звезда» выиграла 28-й титул чемпиона Сербии в своей истории. Это важное событие команда решила отметить вместе с фанатами. В честь большого успеха в Белграде организовали праздничный парад. Команда катилась на двухэтажном автобусе через толпу фанатов, которые в самый неподходящий момент зажгли пиротехнику. Теперь это считают главной причиной возгорания автобуса. Футболисты и тренеры не пострадали, но праздник все равно испорчен. Некоторым даже пришлось прыгать со второго этажа автобуса.
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— TheRealCasuals (@Real_Casuals_66) 20 мая 2018 г.
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— Moja Crvena zvezda (@sdcrvenazvezda) 19 мая 2018 г.
Огня в Белграде и правда очень много:
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— Deanna Duda (@DeannaDuda) 20 мая 2018 г.
Так это выглядело со стороны:
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— GROBARi (@familyPARTIZAN) 19 мая 2018 г.
Праздник удался!