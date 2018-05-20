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    Фанаты едва не сожгли чемпионскую команду


    4
    Голосов: 6
    20.05.2018 20:25
    Праздник превратился в сплошной костер.

    «Црвена Звезда» выиграла 28-й титул чемпиона Сербии в своей истории. Это важное событие команда решила отметить вместе с фанатами. В честь большого успеха в Белграде организовали праздничный парад. Команда катилась на двухэтажном автобусе через толпу фанатов, которые в самый неподходящий момент зажгли пиротехнику. Теперь это считают главной причиной возгорания автобуса. Футболисты и тренеры не пострадали, но праздник все равно испорчен. Некоторым даже пришлось прыгать со второго этажа автобуса.

    Огня в Белграде и правда очень много:

    Так это выглядело со стороны:

    Праздник удался!

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Twitter
    Рейтинг: 4 Голосов: 6
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    Комментарии14
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    • ...
      Рейтинг: +185

      Shinra 25 мая 2018, 12:16

      Вот такие братья-славяне.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +63

      Hugo Lloris 24 мая 2018, 21:37

      сербские добровольцы))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 23 мая 2018, 16:34

      Мой друг ездил на Финал четырёх и на золотую игру Црвены. На параде тоже был само собой. Говорит-это писец, анархия в чистом виде, зато весело

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1974

      android-uz 21 мая 2018, 19:34

      а сербские фанаты зажигают)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 21 мая 2018, 12:08

      Погорячились !!!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +431

      Dimon013 21 мая 2018, 09:25

      Ничего удивительного! От балканских болельщиков еще не такого можно дождаться))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +211

      х** вам всем 21 мая 2018, 08:53

      Во это по нашему .А то какая свадьба без драки и вспомнить нечего будет

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +239

      чемпион мира1 21 мая 2018, 08:38

      Это не фанаты, а варвары.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +590

      mihail1980 21 мая 2018, 06:55

      е..нутые

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 21 мая 2018, 06:48

      Дебилы- Нет чтоб ввести , как в Хакасии с 1 Января по 31Декабря , особый противопожарный режим и стричь штрафы, так ещё и тушат.........Спичкой прикурить нельзя- уже МЧСник штраф выписывает

      0
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