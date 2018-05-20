Фанаты едва не сожгли чемпионскую команду

Праздник превратился в сплошной костер.

«Црвена Звезда» выиграла 28-й титул чемпиона Сербии в своей истории. Это важное событие команда решила отметить вместе с фанатами. В честь большого успеха в Белграде организовали праздничный парад. Команда катилась на двухэтажном автобусе через толпу фанатов, которые в самый неподходящий момент зажгли пиротехнику. Теперь это считают главной причиной возгорания автобуса. Футболисты и тренеры не пострадали, но праздник все равно испорчен. Некоторым даже пришлось прыгать со второго этажа автобуса.

twit text — TheRealCasuals (@Real_Casuals_66) 20 мая 2018 г.

twit text — Moja Crvena zvezda (@sdcrvenazvezda) 19 мая 2018 г.

Огня в Белграде и правда очень много:

twit text — Deanna Duda (@DeannaDuda) 20 мая 2018 г.

Так это выглядело со стороны:

twit text — GROBARi (@familyPARTIZAN) 19 мая 2018 г.

Праздник удался!