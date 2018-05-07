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    Месси ломает и обзывается «дерьмом», а Салах симулирует. Это очень хорошо


    3
    Голосов: 15
    07.05.2018 18:00
    Важная мысль выходных, которую вы не заметили.

    Накладка Бэйла на икроножную Умтити – безмозглая дичь. Отсутствие за нее красной карточки – трусость или необъяснимая слепота. Кроме этого, в самом абсурдном Класико за последние лет четыреста случились забитый мяч и травма Роналду, неназначенный пенальти на Марсело, пропущенный суперфол Суареса перед голом «Барсы», неочевидное удаление Серхи Роберто и подлый локоть Рамоса. И это как минимум.

    Выше – логичные выхлопы от ужасного судейства в рамках отдельно взятого матча. Они поражают количеством, но не содержанием. Как будто есть что-то особенное в том, что Суарес с Рамосом обматерили друг друга на год вперед. Нет. Но еще один проступок от каталонского футболиста выходит за рамки Класико.

    ***
    Месси поражал голами и прочей статистикой примерно до третьего «Золотого мяча». Дальше его ассисты, дубли и хет-трики вызывали приступы разве что у отчаянных фанатов «Барсы». Тех самых, которые полжизни просиживают в комментариях и усердно грызутся с такой же армией сливочного цвета. Для остальных Лео – самодостаточный футбольный робот по забиванию мячей в сетку. Параллельно существует и португальская модель. Но если в человеческой сущности Роналду нет сомнений (друг из Марокко, скандалы, разводы), то аргентинец в какой-то момент начал пугать.

    Недавно перед американскими сенаторами оправдывался другой абсолютный гений – Марк Цукерберг. В его поведении был такой эмоциональный вакуум, что мемы про киборга выветривались из соцсетей пару недель. Месси ушел недалеко. Даже проблемы с желудком он переживает так невозмутимо, будто всего лишь меняет масло.

    Лионель Месси

    Новая прическа или татуировка – норма для большинства игроков. Но от довольно плавной смены имиджа аргентинца начинались истерики, будто парень за одну ночь пришил третий глаз, нарастил губы и покрасил волосы, как басист Фли из Red Hot Chili Peppers. Мы не виноваты – Лео сам нас приучил.

    Вчера отлегло. Рамос в фирменном хамском стиле принял на локоть лицо Суареса, а вдогонку выставил себя жертвой уругвайского психоза. Пока парни бодались, Месси стоял рядом и молча впитывал злость, а потом побежал убивать. Еще по рывку Лионеля к капитану «Мадрида» было понятно, что мяч в том эпизоде вообще не при чем. Аргентинец сыграл прямой ногой и открытыми шипами, грубо и специально. Напоследок – наорал. В перерыве – обозвал судью дерьмом.

    Месси психанул от несправедливости. Оказалось, он человек.

    ***
    За несколько часов до каталонского матча рассыпался еще один ярлык. Салах выдает первый сезон на уровне бога, поэтому от его результативности пока хочется скакать. Если египтянин продолжит, через пару «Золотых мячей» это желание так же пройдет. Но уже сейчас к нему прилепился образ абсолютного джентльмена.

    Мохамед подает руку всем соперникам, никогда не ругается матом, занимается благотворительностью и искренне улыбается в самых трудных ситуациях. «Рома» обожает игрока, который угробил ее в полуфинале. Вероятно, египтянин чистит зубы два раза в день и не ходит по ливерпульскому морозу без шапки. Он как сын маминой подруги. Но нет.

    В первом тайме против «Челси» Салах подогнул ноги на линии штрафной и выпрашивал свисток, как типичный Неймар. Все подтвердил даже Клопп: «Салах нырнул. Я не уверен, но кажется, что это действительно так. Это не то, что я хочу видеть от него».

    Салах – симулянт. И тоже обычный человек.

    ***
    Радоваться подобным поступкам – спорная вещь. Но лично меня они взбудоражили больше, чем результаты матчей на «Стэмфорд Бридж» и «Камп Ноу». Интернет шлифует образы звезд настолько мощно, что легко упустить нить. Живой футбик не потеряет суть из-за видеоповторов и камер вместо бесполезных судей за воротами. Он потеряет суть, если в него начнут играть карточки из FIFA. Для отчаянных армий из комментариев это уже так. Остальные вчера спустились на Землю. Выдохнем.

    Конкурс прогнозов

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Официальный сайт «Барселоны», twitter
    Рейтинг: 3 Голосов: 15
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +374

      Mazzola 11 июня 2018, 19:21

      У Месси запасы гуана из месторождений собственного происхождения.

      0
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      Рейтинг: +350

      Platon Faustov 9 мая 2018, 19:17

      Салаха можно понять, когда ты в хорошей форме, а скоро важнейший матч в году, а в АПЛ соперники начинают играть против тебя жестко, приходиться таким образом оберегать себя, и под страхом жк заставить соперника играть осторожнее.

      0
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      Рейтинг: +1974

      android-uz 8 мая 2018, 20:58

      Ах вот ты какой, Лео...

      0
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 8 мая 2018, 09:06

      Задолбали глоры Барсы и персональные глоры Месси - тоже. Не путайте: я ничего не имею против ни Барсы, ни её болел. Но глоры - заедают. Бэйл - слуга Диавола, Рамос - подлый по своей сути, а Лео - человек с искренними эмоциями, рыцарь, который, в отличие от Рамоса, где был вообще абсолютно игровой эпизод и Бэйла, действительно переборщившего со старанием во всем матче (ну, правда в итоге на нем он и гол забил), и полезшего доставать мяч через ноги Умтити, не подумав, что с его ростом он не успеет скоординироваться, да и навык отборов не тот (хотя там уже не было скорости и никакая это, конечно, не красная) - Месси, сверкающий доспехами Дон Кихот, Король Артур и Жанна, мать её, Д'Арк в одном лице - понесся со всей своей мексиканской дурипрямой ногой в ногу Рамоса и непременно сломал бы её, если бы тот не убрал мяч под себя... но даже понимая, что пролетает, наш герой не сдался и долбанул второй ногой и - УРА! - попал. Кстати, вот где красная-то, с дисквалом матчей на 10, потому что УМЫСЕЛ на травму просто пер изо всех щелей. Но у глоров - не так, у них - справедливость восторжествовала, ага.
      Месси робот идеальный? Да он всю свою жизнь - истеричка, как только что-то не получается (просто талантище же - не отнять и не получается по большому счету - редко), просто когда он в бессильной злобе красится в какой-нть нелепый цвет, глоры называют это плавной сменой имиджа, а если летит прямой ногой в кость - ну, всем уже понятно - Человек.

      Суарес, к слову, весь матч вел себя как свинья - ровно весь матч по сути как в эпизоде с Вараном, за исключением одного единственного эпизода - с его голом, просто потому что там ему удалось избежать контакта с кем-либо. Но глорики же никогда этого не признают, он - тоже, **** - пострадавший.

      ХЗ, зачем аффтар тут вообще приплел Салаха, наверное потому что даже для него так откровенно глорить за Месси - палево... Салах, как и многие, ныряет минимум один раз за три матча, это в смысле - именно ныряет, а не мелкий подсимулёж, который уж точно в каждой игре, но это сейчас вообще норма, это в годы молодости Роналду ему свои трибуны Олд Траффорда свистели за лишние падения. Так что Салах - это Салах. Он тут явно для декорации. А вот то, что после "Месси ломает" идут слова "и это хорошо" - вот тут вся гнилая натура наружу.

      5
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      Рейтинг: +11

      Ipzen > momwig_ 8 мая 2018, 14:57

      Вот оно - это чувство, когда конкретный комментарий в разы адекватнее, чем сам материал!

      1
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      Рейтинг: +667

      АИН-27 > momwig_ 9 мая 2018, 02:47

      Во многом согласен, но что значит футбольный талант? У Месси от природы не было никогда такой физухи, как у многих футболистов атакующего плана. Если посмотреть на него молодого, то он выглядит совершенно не атлетичным. Что касается футбольного мышления, скорости принятия решения и пр - то это нарабатывается тренировками и матчами. Кол-во талантливых и очень способных молодых футболистов огромно. Каждые 2-3 года открываются новые фамилии. Кроме способностей - надо неслабо xera4ить. И много сезонов играть на высоком уровне - это уникальное явление за весь футбол вообще. С 2006г он играет минимум 35-40 матчей за сезон на высоком уровне. А с 2008г по 50-60 матчей и по 40-60 голов. Я не глор Месси. Просто забавно читать, что он тупо талантливый. Ты представь, сколько надо провести тренировок, чтобы отточить все эти навыки до автомата. Я про Роналду могу тоже самое расписать и отношение к нему такое же уважительное. Сейчас все пиарят Салаха. Уже полу-богом называют, сравнивают с КриРо и Месси. Он молодец, спору нет. Но когда он такие же сезоны как в этому года проведет, пару штук хотя бы - тогда можно сравнить.

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      Рейтинг: +239

      чемпион мира1 8 мая 2018, 08:11

      Пакость существует во все времена.

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      Рейтинг: +80

      war20071 8 мая 2018, 07:47

      От МЕСИ Я ТАКОГО НЕ ОЖИДАЛ ОН ВСЕГДА НА ПОЛЕ ПОКАЗЫВАЛ КТО СИЛЬНЕЕ.а тут пошел на Рамоса спецом

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      Рейтинг: +211

      х** вам всем 8 мая 2018, 05:25

      судя по гонорару не очень мелкие

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      Рейтинг: +979

      TUMS 8 мая 2018, 00:25

      В этом вся суть таких "мелких пакостников".

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      Рейтинг: +738

      Ljungberg9 7 мая 2018, 22:39

      Но если в человеческой сущности Роналду нет сомнений (друг из Монако, скандалы, разводы)

      Что за друг Роналду из Монако? Мамаев или Кокорин?
      Друг из Африки на самом деле.
      Разводы? Развод налоговых органов Испании?

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