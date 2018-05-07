Месси ломает и обзывается «дерьмом», а Салах симулирует. Это очень хорошо

Важная мысль выходных, которую вы не заметили.

Накладка Бэйла на икроножную Умтити – безмозглая дичь. Отсутствие за нее красной карточки – трусость или необъяснимая слепота. Кроме этого, в самом абсурдном Класико за последние лет четыреста случились забитый мяч и травма Роналду, неназначенный пенальти на Марсело, пропущенный суперфол Суареса перед голом «Барсы», неочевидное удаление Серхи Роберто и подлый локоть Рамоса. И это как минимум.

twit text — The Touch FCB (@TheTouch_FCB) 6 мая 2018 г.

Выше – логичные выхлопы от ужасного судейства в рамках отдельно взятого матча. Они поражают количеством, но не содержанием. Как будто есть что-то особенное в том, что Суарес с Рамосом обматерили друг друга на год вперед. Нет. Но еще один проступок от каталонского футболиста выходит за рамки Класико.

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Месси поражал голами и прочей статистикой примерно до третьего «Золотого мяча». Дальше его ассисты, дубли и хет-трики вызывали приступы разве что у отчаянных фанатов «Барсы». Тех самых, которые полжизни просиживают в комментариях и усердно грызутся с такой же армией сливочного цвета. Для остальных Лео – самодостаточный футбольный робот по забиванию мячей в сетку. Параллельно существует и португальская модель. Но если в человеческой сущности Роналду нет сомнений (друг из Марокко, скандалы, разводы), то аргентинец в какой-то момент начал пугать.

Недавно перед американскими сенаторами оправдывался другой абсолютный гений – Марк Цукерберг. В его поведении был такой эмоциональный вакуум, что мемы про киборга выветривались из соцсетей пару недель. Месси ушел недалеко. Даже проблемы с желудком он переживает так невозмутимо, будто всего лишь меняет масло.

Новая прическа или татуировка – норма для большинства игроков. Но от довольно плавной смены имиджа аргентинца начинались истерики, будто парень за одну ночь пришил третий глаз, нарастил губы и покрасил волосы, как басист Фли из Red Hot Chili Peppers. Мы не виноваты – Лео сам нас приучил.

Вчера отлегло. Рамос в фирменном хамском стиле принял на локоть лицо Суареса, а вдогонку выставил себя жертвой уругвайского психоза. Пока парни бодались, Месси стоял рядом и молча впитывал злость, а потом побежал убивать. Еще по рывку Лионеля к капитану «Мадрида» было понятно, что мяч в том эпизоде вообще не при чем. Аргентинец сыграл прямой ногой и открытыми шипами, грубо и специально. Напоследок – наорал. В перерыве – обозвал судью дерьмом.

Месси психанул от несправедливости. Оказалось, он человек.

twit text — Zeeshan (@FinishRonaldo) 6 мая 2018 г.

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За несколько часов до каталонского матча рассыпался еще один ярлык. Салах выдает первый сезон на уровне бога, поэтому от его результативности пока хочется скакать. Если египтянин продолжит, через пару «Золотых мячей» это желание так же пройдет. Но уже сейчас к нему прилепился образ абсолютного джентльмена.

Мохамед подает руку всем соперникам, никогда не ругается матом, занимается благотворительностью и искренне улыбается в самых трудных ситуациях. «Рома» обожает игрока, который угробил ее в полуфинале. Вероятно, египтянин чистит зубы два раза в день и не ходит по ливерпульскому морозу без шапки. Он как сын маминой подруги. Но нет.

twit text — cap (@gloriouspogba) 6 мая 2018 г.

В первом тайме против «Челси» Салах подогнул ноги на линии штрафной и выпрашивал свисток, как типичный Неймар. Все подтвердил даже Клопп: «Салах нырнул. Я не уверен, но кажется, что это действительно так. Это не то, что я хочу видеть от него».

Салах – симулянт. И тоже обычный человек.

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Радоваться подобным поступкам – спорная вещь. Но лично меня они взбудоражили больше, чем результаты матчей на «Стэмфорд Бридж» и «Камп Ноу». Интернет шлифует образы звезд настолько мощно, что легко упустить нить. Живой футбик не потеряет суть из-за видеоповторов и камер вместо бесполезных судей за воротами. Он потеряет суть, если в него начнут играть карточки из FIFA. Для отчаянных армий из комментариев это уже так. Остальные вчера спустились на Землю. Выдохнем.