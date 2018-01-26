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    «Моя семья не уважает его и не следит за ним». Райан Гиггз творил стыдное


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    Голосов: 8
    26.01.2018 09:55
    Легенда «МЮ» теперь руководит сборной Уэльса, но все давно обсуждают другую тему.

    Много лет спал с женой брата

    «Он – валлийский волшебник! Он навсегда войдет в историю футбола! Его передачи бесподобны, его видение поля поражает. Это эталон и пример на поле для молодых футболистов», − писали журналисты The Sun о Райане Гиггзе в 2004 году. Гиггз действительно был крутым парнем: завоевал с «Манчестер Юнайтед» кучу трофеев, стал образцом клубной преданности, поднимал сборную Уэльса в XXI веке. Только недавно стало понятно важное: Гиггз вдохновлял людей на стадионах, а за его пределами он сделал чудовищную ошибку, которую запомнит на всю жизнь.

    Наташа, жена Родри Гиггза, младшего брата Райана, не так давно созналась, что родственник-футболист давно с ней флиртовал − и ей очень льстил интерес знаменитости такого масштаба. Сначала она просто хотела прочувствовать его ухаживания, а дальше интрижка сама переросла во что-то большее.

    В итоге их отношения затянулась на восемь лет и превратились в сплошную долгую измену. Самый ужасный факт этой истории: Наташа забеременела от Райана и сделала аборт через несколько недель после свадьбы с Родри.

    «Да, мне нравилось внимание Райана. Он вел себя со мной, как истинный джентльмен, был всегда вежливым и внимательным, − рассказывала Наташа. − Кроме того, мне нравился секс с ним, ощущение опасности, что о нас могут узнать в любой момент. Это заводило».

    В 2007-м Гиггз женился на давней подруге Стейси Кук, от этого брака у супругов есть двое детей. Об измене мужа Стейси узнала только в 2012-м, попыталась простить его, но не смогла и через три года все-таки подала на развод. Ситуацию обострило желание Кук отсудить у Гиггза 40 миллионов фунтов. Аргументов у нее сразу два: первый – измена с Наташей, второй – шестимесячная интрижка мужа с валлийской актрисой Имоджен Томас, которая затем также неоднократно подтверждала факт этих отношений.

    Не разговаривает с отцом

    Райан Гиггз раскаялся. Недавно он вроде бы извинился перед братом и теперь заново налаживает с ним контакт. От Родри журналисты так и не добились никаких комментариев. Зато совсем недавно, Райана публично разнес собственный отец.

    «Я даже не могу заставить себя называть его имя. Я использую выражение «экс-футболист». Как старший он должен был прикрывать спину брата, а не вонзать в нее нож. Он обманывал брата наихудшим образом, и ему не хватало мужества извиниться за это. Я должен быть самым гордым отцом в мире, счастливым из-за того, чего он достиг, но я стыжусь его. Он поставил себя на первое место. Все, о чем он заботится, – это его телевизионная карьера и открытие шикарных отелей в Манчестере. Теперь, когда я вижу его по телевизору, я выключаю ящик, вся семья так делает, − говорит Дэнни Уилсон. − Он мой сын, и у меня едва ли не слезы бегут из глаз, когда я говорю, что моя семья не уважает его и не следит за ним».

    Считает себя крутым тренером

    Гиггз признается, что после завершения карьеры не сразу адаптировался к новой жизни. «В тот момент я как будто закончил школу и собирался начать новую главу. В некоторые дни мне было нечего делать, и я искал помощи». Он даже ходил к психологу и консультировался с сэром Алексом Фергюсоном.

    Кстати, с самооценкой у легенды точно все в порядке. Начиная тренировать, Райан работал в «МЮ» как помощник Луи ван Гаала, потом коротко исполнял обязанности главного и отправлял в корзину предложения из низших лиг. На всю критику о высокомерии Гиггз отвечает так: «Мне предлагали возглавить молодежную команду «МЮ», но я отказался идти на понижение. Мне больше подходит работа на том уровне, где я уже играл и тренировал».

    В середине января Гиггз подписал четырехлетний контракт с родной сборной. Это будет его первым опытом полноценного самостоятельного тренерства. «Работа с Уэльсом не для него, – уверен Дэнни Уилсон. − От него дурно пахнет».

    Кажется, куда бы Райан ни заезжал и сколько бы трофеев ни выиграл, темное прошлое, в котором он предал брата и наплевал на родную семью, всегда будет его преследовать.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: whirlwindnews.com, standard.co.uk, theworldgame.sbs.com, static.guim.co.uk
    Рейтинг: 4 Голосов: 8
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 26 января 2018, 19:51

      желтизна прям... такие стороны личной жизни че вытаскивать то..
      эта новость отшумела несколько лет назад..

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1269

      ФанатОтБога 26 января 2018, 17:14

      бл ять из бомбардира, скоро дом2 сделают, хватит такое гавно сюда публиковать..

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 26 января 2018, 15:35

      Шлюха.. раньше бы ее камнями забили.. пора возвращать такие порядки

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 26 января 2018, 14:20

      вот это даааа... никогда бы не подумал, верно говорят в тихом омуте...))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +324

      hellkid 26 января 2018, 13:26

      поступить так с братом, тем более младшим...это каким гнилым надо быть...

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 26 января 2018, 13:17

      вывалили грязное бельишко

      2
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 26 января 2018, 13:07

      Лучше бы я это не читал... Иногда лучше многого не знать и жить иллюзиями. Мерзкое ощущение, когда узнаешь такое про кумиров детства. Будто в душу плюнули...

      3
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 26 января 2018, 12:43

      что до личной жизни никого не касается. а гиггз футболист отличный был , что говорит там и скоулз и так далее ! вот был мю ! Не то что сейчас погбы всякие нытики.

      1
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      Рейтинг: +62

      Lemon1 26 января 2018, 11:50

      Гигз как футболист легенда, но его поступки не как его не оправдывает что человек он г*вно! Родной брат у тебя и его жену т*пую соблазнять, о чем думал де*ил! Других баб не хватает что-ли! Бабки есть навалом, тем более к футболистам модели липнут сто раз красивее сто раз сексуальнее нашел в них!

      6
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      ...
      Рейтинг: +1152

      Superviser77 > Lemon1 26 января 2018, 16:53

      Подрастешь маленько, встретишь бабенку симпотную (не красавицу, не модель)простую, но привлекательную, будет тебе знаки внимания уделять и забудешь ты про свою подруньку..... Так что не делай выводы... А братьям надо было перетереть это все между собой сразу....

      0
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      Рейтинг: +62

      Lemon1 > Superviser77 26 января 2018, 22:32

      дорогой я тебе не мальчик, видал я не мало! Что такие моменты знаю, наслышан не мало но именно такого некогда, нож в спину родному брату не по мужски! Не стоит не одна шкура твоей чести мужского чем глупость такое. Я себе не в коем случае не позволю такое и тебе и всем не советую. Брат,друзья и всех родных жен я вообще внимание не обращаю хоть какими они были! Достоинство у мужчины должно быть везде и полюбому. А Гигз как футболист великий а человек г*вно!!!

      1
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      Рейтинг: +39

      antonson10 26 января 2018, 11:05

      Скотский может быть поступок, но это для любителей интрижек, не интересно это, интересен футбол, в котором Райан точно шарит, и это здесь самое главное. Ждем на тренерском мостике МЮ!

      2
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