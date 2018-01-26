«Моя семья не уважает его и не следит за ним». Райан Гиггз творил стыдное

Легенда «МЮ» теперь руководит сборной Уэльса, но все давно обсуждают другую тему.

Много лет спал с женой брата

«Он – валлийский волшебник! Он навсегда войдет в историю футбола! Его передачи бесподобны, его видение поля поражает. Это эталон и пример на поле для молодых футболистов», − писали журналисты The Sun о Райане Гиггзе в 2004 году. Гиггз действительно был крутым парнем: завоевал с «Манчестер Юнайтед» кучу трофеев, стал образцом клубной преданности, поднимал сборную Уэльса в XXI веке. Только недавно стало понятно важное: Гиггз вдохновлял людей на стадионах, а за его пределами он сделал чудовищную ошибку, которую запомнит на всю жизнь.

Наташа, жена Родри Гиггза, младшего брата Райана, не так давно созналась, что родственник-футболист давно с ней флиртовал − и ей очень льстил интерес знаменитости такого масштаба. Сначала она просто хотела прочувствовать его ухаживания, а дальше интрижка сама переросла во что-то большее.

В итоге их отношения затянулась на восемь лет и превратились в сплошную долгую измену. Самый ужасный факт этой истории: Наташа забеременела от Райана и сделала аборт через несколько недель после свадьбы с Родри.

«Да, мне нравилось внимание Райана. Он вел себя со мной, как истинный джентльмен, был всегда вежливым и внимательным, − рассказывала Наташа. − Кроме того, мне нравился секс с ним, ощущение опасности, что о нас могут узнать в любой момент. Это заводило».

В 2007-м Гиггз женился на давней подруге Стейси Кук, от этого брака у супругов есть двое детей. Об измене мужа Стейси узнала только в 2012-м, попыталась простить его, но не смогла и через три года все-таки подала на развод. Ситуацию обострило желание Кук отсудить у Гиггза 40 миллионов фунтов. Аргументов у нее сразу два: первый – измена с Наташей, второй – шестимесячная интрижка мужа с валлийской актрисой Имоджен Томас, которая затем также неоднократно подтверждала факт этих отношений.

Не разговаривает с отцом

Райан Гиггз раскаялся. Недавно он вроде бы извинился перед братом и теперь заново налаживает с ним контакт. От Родри журналисты так и не добились никаких комментариев. Зато совсем недавно, Райана публично разнес собственный отец.

«Я даже не могу заставить себя называть его имя. Я использую выражение «экс-футболист». Как старший он должен был прикрывать спину брата, а не вонзать в нее нож. Он обманывал брата наихудшим образом, и ему не хватало мужества извиниться за это. Я должен быть самым гордым отцом в мире, счастливым из-за того, чего он достиг, но я стыжусь его. Он поставил себя на первое место. Все, о чем он заботится, – это его телевизионная карьера и открытие шикарных отелей в Манчестере. Теперь, когда я вижу его по телевизору, я выключаю ящик, вся семья так делает, − говорит Дэнни Уилсон. − Он мой сын, и у меня едва ли не слезы бегут из глаз, когда я говорю, что моя семья не уважает его и не следит за ним».

Считает себя крутым тренером

Гиггз признается, что после завершения карьеры не сразу адаптировался к новой жизни. «В тот момент я как будто закончил школу и собирался начать новую главу. В некоторые дни мне было нечего делать, и я искал помощи». Он даже ходил к психологу и консультировался с сэром Алексом Фергюсоном.

Кстати, с самооценкой у легенды точно все в порядке. Начиная тренировать, Райан работал в «МЮ» как помощник Луи ван Гаала, потом коротко исполнял обязанности главного и отправлял в корзину предложения из низших лиг. На всю критику о высокомерии Гиггз отвечает так: «Мне предлагали возглавить молодежную команду «МЮ», но я отказался идти на понижение. Мне больше подходит работа на том уровне, где я уже играл и тренировал».

В середине января Гиггз подписал четырехлетний контракт с родной сборной. Это будет его первым опытом полноценного самостоятельного тренерства. «Работа с Уэльсом не для него, – уверен Дэнни Уилсон. − От него дурно пахнет».

Кажется, куда бы Райан ни заезжал и сколько бы трофеев ни выиграл, темное прошлое, в котором он предал брата и наплевал на родную семью, всегда будет его преследовать.