Фанаты празднуют Рождество на стадионе. Невероятная красота!

«Унион» – скромный клуб из Берлина, выступающий во второй Бундеслиге. В его истории нет большого числа трофеев, но зато здесь изобрели крутую традицию. В 2003 году, когда «Унион» барахтался на дне второй Бундеслиги, местный фан-клуб Alt-Unioner поддержал настроение болельщиков и команды необычным жестом. В преддверии Рождества главный активист фан-движения Торстен Эйзенбейзер распечатал несколько десятков листов с текстами рождественских колядок и принес их на стадион – вместе с печеньем, глинтвейном и свечами.
В итоге маленькая инициатива разрослась в целую традицию: сейчас на стадион «Униона» не так просто попасть, если вы хотите пойти туда в предрождественский вечер. С какого-то момента желающих поучаствовать в празднике стало больше, чем мест на стадионе, и бесплатные билеты на футбол стали платными. Сидячее место стоит 10 евро, стоячее – 5.
В субботу на стадион «Униона» пришли 28500 человек. Выглядело это впечатляюще:
И несколько видеосвидетельств вдогонку:
Лучший перфоманс прошлой осени. Фанаты собрали опавшую листву и устроили шоу