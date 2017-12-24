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    Фанаты празднуют Рождество на стадионе. Невероятная красота!


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    Голосов: 1
    24.12.2017 22:00
    Свечи, хор, глинтвейн с печеньем – настоящее волшебство.

    «Унион» – скромный клуб из Берлина, выступающий во второй Бундеслиге. В его истории нет большого числа трофеев, но зато здесь изобрели крутую традицию. В 2003 году, когда «Унион» барахтался на дне второй Бундеслиги, местный фан-клуб Alt-Unioner поддержал настроение болельщиков и команды необычным жестом. В преддверии Рождества главный активист фан-движения Торстен Эйзенбейзер распечатал несколько десятков листов с текстами рождественских колядок и принес их на стадион – вместе с печеньем, глинтвейном и свечами.

    В итоге маленькая инициатива разрослась в целую традицию: сейчас на стадион «Униона» не так просто попасть, если вы хотите пойти туда в предрождественский вечер. С какого-то момента желающих поучаствовать в празднике стало больше, чем мест на стадионе, и бесплатные билеты на футбол стали платными. Сидячее место стоит 10 евро, стоячее – 5.

    В субботу на стадион «Униона» пришли 28500 человек. Выглядело это впечатляюще:

    И несколько видеосвидетельств вдогонку:

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    Публикация от text (@derjorch)

    text

    Публикация от text (@actimel86)

    text

    Публикация от text (@dancing_honey)

    text

    Публикация от text (@grit.lustig)

    Лучший перфоманс прошлой осени. Фанаты собрали опавшую листву и устроили шоу

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4 Голосов: 1
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 декабря 2017, 12:09

      Красотища!!! Молодцы, классно придумали!

      1
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      Рейтинг: +239

      чемпион мира1 25 декабря 2017, 08:29

      Прекрасно!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +70700

      insider_retro 25 декабря 2017, 00:03

      Благие начинания иногда находят отклик у людей!..)) ЗаводнЫе немцы!..))

      3
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      Рейтинг: +24406

      DOCTOR PENALTY 24 декабря 2017, 22:14

      По стопам Спартака.

      0
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