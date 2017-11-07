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    «Челси» скоро уволит Конте. Скриньте


    1.7
    Голосов: 20
    07.11.2017 17:00
    Итальянский тренер испортил отношения со всеми в клубе.

    Все обсуждают, что Жозе Моуринью и Антонио Конте не пожали друг другу руки после встречи «Челси» и «МЮ» в прошедшие выходные. Лондонцы неожиданно выиграли с минимальным счетом, а после матча Конте пошел на поле к футболистам. Моуринью его ждать не стал, а потом попросил журналистов не раздувать конфликт из ничего.

    Сейчас вся Англия ищет повод для зацепок в адрес Антонио Конте. Победы оставляют «Челси» в чемпионской гонке, но любая осечка даст Абрамовичу формальный повод уволить Конте. Есть несколько причин, почему владелец «Челси» может скоро этого захотеть. Тем более что сам Конте не скрывает, что скучает по итальянскому футболу.

    Антонио Конте тренирует так, что привык управлять всеми делами. Летом он залез в трансферы и просил в состав несколько громких фамилий. Лукаку и Льоренте ушли к конкурентам, что разозлило главного тренера «Челси». По слухам, именно в тот момент он рассорился с Абрамовичем.

    Перед игрой с «Манчестер Юнайтед» отдельно от остальных тренировался Давид Луис. Бразильский защитник считает, что так Конте наказывает его за дружбу с Диего Костой. Деньги за Косту на счет «Челси» уже поступили, но осадок от их ссоры с Конте остается. И сказывается на игре команды.

    От лица Абрамовича с Конте общается вице-президент «Челси» Марина Грановская. Из-за их конфликтов клуб по собственному желанию покинул Майкл Эменало. Он занимал должность технического директора и отвечал за трансферы. Эменало работал в «Челси» с 2007 года. Абрамович ему доверял.

    А еще Абрамовичу нужны победы в Лиге чемпионов и чемпионате одновременно с долгосрочным развитием команды. Конте тоже хочет таких успехов, но для этого просит глобальное усиление команды. Учитывая любовь владельца «Челси» к увольнению тренеров в следующий сезон после чемпионства, скоро Конте покинет клуб.

    «Челси» сейчас просто ужасен. Как так вышло?

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 1.7 Голосов: 20
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    Комментарии (19)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    BRO_football
    1510072097
    Ага, ещё поменяйте Слуцкого и Конте местами вот тогда действительно всем будет хорошо
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    Yurini
    1510073901
    ЧЕЛСИ продлит контракт с Конте в конце этого сезона! Скриньте!!! Бл_я Буду!
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    чемпион мира1
    1510079822
    Все может быть
    Ответить
    southerner
    1510086806
    автор пиз__ол, скриньте
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    mutabor0992
    1510087224
    Ну если Абгаша такой взлетный может будет и сам тренировать и сам трансферами заниматься и сам молодежь взращивать???
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    greedytoski
    1510094962
    фиерический бред..., даже дайлимайл уж насколько они любят челси обосрать и то такой куйни не пишут. все понадергано и высасано из пальца.
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    Berikosha
    1510107218
    Уволят по любому всех просто когда неизвестно, такую статью любой может написать
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    zagrizlik
    1510115856
    Если зимой никого не купят в усиление он сам уйдёт.
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    nailvakh
    1510136359
    Список спорных утверждений писанины: Все обсуждают, что Жозе Моуринью и Антонио Конте не пожали друг другу руки Лондонцы неожиданно выиграли вся Англия ищет повод для зацепок в адрес Антонио Конте любая осечка даст Абрамовичу формальный повод уволить Конте От лица Абрамовича с Конте общается вице-президент «Челси» Марина Грановская Из-за их конфликтов клуб по собственному желанию покинул Майкл Эменало просит глобальное усиление команды Откуда ты берешь это дерьмо?
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    nailvakh
    1510136473
    Автор ты или глубокий дед, типа Рейнгольда и Орлова или сопливый подросток
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