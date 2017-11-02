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    • Лидер РФПЛ проигрывает клубу из Молдавии. На своем поле

    Лидер РФПЛ проигрывает клубу из Молдавии. На своем поле


    1.5
    Голосов: 2
    02.11.2017 23:15
    Сразу после успеха в Санкт-Петербурге «Локомотив» сбавил обороты.

    «Нам нужно выигрывать у «Шерифа». Эту кампанию необходимо завершать победами, тем более сейчас проводим домашний матч», – говорил перед игрой с чемпионом Молдавии Юрий Семин. «Локомотив» сейчас в тренде: в минувшие выходные московский клуб красиво и стильно обыграл «Зенит» и вышел на чистое первое место в РФПЛ.

    Тем обиднее для «Локо» проиграть домашний матч «Шерифу». Это поражение отбросило железнодорожников на третье место в группе F за два тура до конца. Впереди – домашняя игра с «Копенгагеном» и выезд к чешскому «Фаставу», который, кстати, пока не проигрывал на своем поле (0:0 с «Шерифом» и 1:1 с «Копенгагеном»).

    Отметим, что «Локомотив» проиграл в Черкизово клубу, общая стоимость футболистов которого не превышает 10 млн евро. Команда Юрия Семина стоит в шесть раз больше – 62 млн евро. Но на итоговый результат это не повлияло: гости быстро оправились от пропущенного гола, а потом оставили в воротах Никиты Медведева две пробоины.

    Капитан «Локомотива» Гилерме на 32-й минуте получил травму и не смог доиграть матч до конца.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Твиттер
    Рейтинг: 1.5 Голосов: 2
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    Комментарии (36)
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    vodomut
    1509688321
    не повезло
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    ARTEMKA74
    1509690472
    Позорище!!!
    Ответить
    myelementisearth
    1509690842
    Вот так, Медведев в Ростове только мог тащить с Бердыевым... либо просто не влился в игру.
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    DOCTOR PENALTY
    1509692500
    Самый худший день приходил вчера...
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    ilichkadr
    1509698340
    Игра с Копенгагеном расставит точки над "I". Молдаване выиграют у Злина.
    Ответить
    sined1951
    1509704808
    Игроки Локо ползали по полю. Хреново, если в команде наметился спад.
    Ответить
    Валерий2705
    1509705101
    Обидно, что лидер РФПЛ влетает на своем поле клубу из Молдавии. Но шапками закидывать их не стоит, не первая Российская команда, с которой так происходит. Это лишь показывает то, что Палыч выжимает из этого состава паравоза всё, что можно...
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    DeStar
    1509716048
    когда вижу слово Шериф - вспоминаю сразу Чака Нориса)
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    Zenmaster
    1509716972
    Выиграть у Зенита - предел мечтаний ???
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    sergan113
    1509879955
    Больше оптимизма друзья, больше!
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