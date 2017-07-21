Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Как и где делают современные бутсы


    4.1
    Голосов: 12
    21.07.2017 13:55
    «Бомбардир» совместно с магазином FootballSale.ru рассказывает, почему и как меняется обувь главного спорта планеты.

    Как было раньше?

    Бутсы – главный элемент экипировки футболиста. Если форма до сих пор остается атрибутом моды и традиций, бутсы давно стали залогом успешного результата на поле.

    Первые бутсы в истории футбола стал надевать король Англии в XVI веке. Генрих VIII однажды получил травму и приказал своему личному сапожнику придумать какую-то защиту на обувь. С тех пор они долго не менялись: тот же материал, те же шипы, те же шнурки. Но тяжелые металлические конструкции подошв мешали нормально бегать и управлять мячом, часто становились причинами серьезных травм у соперников, после чего их даже пытались официально запретить.

    Все стало по-другому во второй половине XX века, когда крупные производители спортивной одежды типа Adidas и Nike начали конкурировать друг с другом на футбольном рынке.

    Где бутсы делают сегодня?

    Хорошие бутсы по-прежнему делают из натуральной или искусственной кожи, а пластик и резину используют для дополнительных элементов: узоры, шипы, подошва, наклепки для усиления удара. Хотя есть и прогрессивные исключения.

    Последние годы компания Nike активно внедряет в производство технологию контроля в любых условиях (All Condition Control). Бутсы делают из синтетических материалов, и таким образом позволяют контролировать игру и не терять мяч как в сухих погодных условиях, так и во время дождя.

    В первую очередь, современные бутсы классифицируются по тому, для какого типа поверхности они предназначены, и отличаются типом шипов и подошвы. Играть на синтетическом газоне лучше в круглых и пластиковых шипах, но глупо надевать их для игры в зале, там шипы не помогут. Нужна плоская подошва, чтобы не скользить по гладком полу.

    Другая важная характеристика – место игрока на поле. Например, в компании Nike делают разные бутсы для опорных полузащитников, плеймейкеров, бомбардиров и вингеров. Если вы создаете игру, комбинируете и строите атаки, надевайте Tiempo Legend. Если выходите на поле, чтобы забивать голы, пользуйтесь Mercurial Vapor.

    У компании в Италии есть специальная фабрика, где производят бутсы для лучших футболистов мира. От Криштиану до Иньесты. Там работает всего 20 человек, но все модели делаются в единичном экземпляре по слепку с ноги игрока. Верхние части обуви сшивают на автоматизированных швейных машинах, а потом соединяют с основой, сделанной по слепку. Любое действие сверяется с инструкцией, отдельной для каждой пары бутс.

    Зачем все это нужно?

    Казалось бы, если человек хорошо играет в футбол, он сможет показывать результат в любых кроссовках. Если он играть не умеет – ему не помогут даже самые высокотехнологичные бутсы. Это не совсем так.

    Современный спорт ушел далеко вперед и развиваться без технологий больше не может. Именно поэтому футбол сейчас переполнен спорами о видеоповторах и системах фиксации гола. Футбольная форма – такая же часть глобальной технологической гонки. С развитием методов подготовки более значимыми становятся мелкие преимущества, которые дают решающий плюс в соперничестве двух топовых атлетов. Такие, например, как качество сцепления шипов с газоном или материал покрытия подошвы.

    Кроме того, современные бутсы – это комфорт, который дает уверенность на поле и помогает делать результат. И элемент стиля. Теперь человек может носить бутсы, придуманные его любимым футболистом. Или даже спроектировать собственный дизайн. Что давно стало отдельным пунктом успешной маркетинговой кампании как самого футболиста, так и тех, кто продает его образ публике.

    Где купить хорошие бутсы по нормальной цене?

    В магазине FootballSale.ru есть бутсы от всех крупнейших производителей спортивной обуви. Вместо того чтобы сравнивать характеристики на сайтах каждого бренда отдельно, здесь можно увидеть все предложения сразу.

    К тому же у FootballSale.ru хорошая система скидок и разные товары для футбола. Не только бутсы, но и форма, мячи, клубный мерч, спортивные сумки и много чего еще.

    Пройди опрос и помоги Бомбардиру стать лучше

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, Mirror, Soccerbible
    Рейтинг: 4.1 Голосов: 12
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1902

      lek! 21 июля 2017, 18:05

      Реклама для FootballSale

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +147

      JellyBean 21 июля 2017, 14:43

      Позновательно)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +139

      vanchope34 21 июля 2017, 14:17

      Статья-реклама!!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +751

      justozavr > vanchope34 21 июля 2017, 14:58

      никогда бы не подумал

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11